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Днепр-1 - Шахтёр. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Обе команды после международной паузы ещё не побеждали
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28 ноября. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:30
"Днепр-1" - "Шахтёр"
Главный арбитр - Денис Шурман
Ассистенты: Александр Войтюк и Дмитрий Запороженко
Телетрансляция - "УНІАН"
Интернет-трансляция - UA-Футбол
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол
Цифры и факты
- перед стартом 10 тура днепряне занимают одиннадцатую строчку в таблице УПЛ, набрав лишь восемь баллов. По итогам текущего тура даже есть теоретический риск опуститься на одно из двух последних мест в таблице. Победа же позволит дотянуться до ТОП-10.
- "Шахтёр" продолжает оставаться вторым. Отставание от "Динамо" в одну победу - три очка, а позади на расстоянии в один балл "Ворскла", которая ждёт новой осечки "горняков".
- дончане вновь входят в режим двух игр в неделю. В среду "горняки" в немецком Мёнхенгладбахе уступили "Боруссии" в матче Лиги чемпионов 0:4, а уже во вторник будет поединок с "Реалом".
- "Днепр-1" последнюю встречу провёл на прошлых выходных, уступив "Минаю" 2:3. Днепряне вели по ходу игры, однако не удержали преимущества и доигрывали встречу вдесятером.
- у СК три поражения кряду. В каждом из матчей команда Игоря Йовичевича пропускает минимум по два гола.
- "Шахтёр" в текущем сезоне выиграл только один поединок за пределами НСК "Олимпийский" (домашней арены "горняков" сейчас) - у "Реала" в Мадриде в октябре.
- у "Днепра-1" в нынешнем чемпионате две победы, обе добыты в родных стенах: над "Львовом" и "Десной".
- в трёх предыдущих официальных встречах побеждал только "Шахтёр". Общая разница мячей - 8:1.
- у "Шахтёра" лучшее нападение УПЛ - 24 забитых. У "Днепра-1" одна из худших оборон УПЛ - 20 пропущенных (хуже дела только у "Львова", который пропустил 21 гол).
Составы
"Днепр-1"
Не сыграют: Хобленко (дисквалификация), Назаренко (игра за дубль), Игнатенко и Пихалёнок (оба - условия аренды), Кравченко и Адамюк (самоизоляция)
У хозяев хватает проблем: ряд игроков открыли себе больничные листы из-за COVID-19, два ключевых футболиста центра не выйдут на поле по условиям аренды, основной форвард дисквалифицирован. Возможности для манёвра у днепрян не так и много
Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Сарнавский - Дубинчак, Логинов, Сваток, Тейлор - Батагов - ди Франко, Булеца, Когут, Чичиков - Довбик.
"Шахтёр"
Не сыграют: Мораес (дисквалификация), Тайсон, Дентиньо, Хочолава (травмы), Коваленко (под вопросом), Чурко, Вакула (игра за дубль)
Луиш Каштру вряд ли откажется от ротации после разгромного поражения в ЛЕ. Например, в ворота может вернуться Трубин, а Матвиенко - в центр обороны, вытеснив из основы Бондаря. Ещё предстоит решить вопрос с атакой, где замены Мораесу традиционно нет, а выпустить бразильца в субботу нельзя.
Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Трубин - Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо - Степаненко - Соломон, Патрик, Антонио, Тете - Фернандо.
Прогноз на матч "Днепр-1" - "Шахтёр"
К "горнякам" с каждым поражением остаётся всё больше вопросов, но в чемпионате по потенциалу с командой сейчас может тягаться разве что "Динамо". К тому же, хозяева выйдут на этот поединок в далеко не оптимальном составе. Однако это не должно уберечь ворота гостей от пропущенных голов. В этом уже нет ничего удивительного, что практически в каждой игре национального чемпионата дончане вынимают мяч из сетки своих ворот.
Ставка: обе забьют за 1,8
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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