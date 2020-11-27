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Днепр-1 - Шахтёр. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(1 голосов)

Обе команды после международной паузы ещё не побеждали

Днепр-1 - Шахтёр. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

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28 ноября. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:30
"Днепр-1" - "Шахтёр"

Главный арбитр - Денис Шурман
Ассистенты: Александр Войтюк и Дмитрий Запороженко

Телетрансляция - "УНІАН"
Интернет-трансляция - UA-Футбол
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • перед стартом 10 тура днепряне занимают одиннадцатую строчку в таблице УПЛ, набрав лишь восемь баллов. По итогам текущего тура даже есть теоретический риск опуститься на одно из двух последних мест в таблице. Победа же позволит дотянуться до ТОП-10.
  • "Шахтёр" продолжает оставаться вторым. Отставание от "Динамо" в одну победу - три очка, а позади на расстоянии в один балл "Ворскла", которая ждёт новой осечки "горняков".
  • дончане вновь входят в режим двух игр в неделю. В среду "горняки" в немецком Мёнхенгладбахе уступили "Боруссии" в матче Лиги чемпионов 0:4, а уже во вторник будет поединок с "Реалом".
  • "Днепр-1" последнюю встречу провёл на прошлых выходных, уступив "Минаю" 2:3. Днепряне вели по ходу игры, однако не удержали преимущества и доигрывали встречу вдесятером.
  • у СК три поражения кряду. В каждом из матчей команда Игоря Йовичевича пропускает минимум по два гола.
  • "Шахтёр" в текущем сезоне выиграл только один поединок за пределами НСК "Олимпийский" (домашней арены "горняков" сейчас) - у "Реала" в Мадриде в октябре.
  • у "Днепра-1" в нынешнем чемпионате две победы, обе добыты в родных стенах: над "Львовом" и "Десной".
  • в трёх предыдущих официальных встречах побеждал только "Шахтёр". Общая разница мячей - 8:1.
  • у "Шахтёра" лучшее нападение УПЛ - 24 забитых. У "Днепра-1" одна из худших оборон УПЛ - 20 пропущенных (хуже дела только у "Львова", который пропустил 21 гол).

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Составы

"Днепр-1"
Не сыграют: Хобленко (дисквалификация), Назаренко (игра за дубль), Игнатенко и Пихалёнок (оба - условия аренды), Кравченко и Адамюк (самоизоляция)

У хозяев хватает проблем: ряд игроков открыли себе больничные листы из-за COVID-19, два ключевых футболиста центра не выйдут на поле по условиям аренды, основной форвард дисквалифицирован. Возможности для манёвра у днепрян не так и много

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Сарнавский - Дубинчак, Логинов, Сваток, Тейлор - Батагов - ди Франко, Булеца, Когут, Чичиков - Довбик.

"Шахтёр"
Не сыграют: Мораес (дисквалификация), Тайсон, Дентиньо, Хочолава (травмы), Коваленко (под вопросом), Чурко, Вакула (игра за дубль)

Луиш Каштру вряд ли откажется от ротации после разгромного поражения в ЛЕ. Например, в ворота может вернуться Трубин, а Матвиенко - в центр обороны, вытеснив из основы Бондаря. Ещё предстоит решить вопрос с атакой, где замены Мораесу традиционно нет, а выпустить бразильца в субботу нельзя.

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Трубин - Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо - Степаненко - Соломон, Патрик, Антонио, Тете - Фернандо.

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Шахтёр"

К "горнякам" с каждым поражением остаётся всё больше вопросов, но в чемпионате по потенциалу с командой сейчас может тягаться разве что "Динамо". К тому же, хозяева выйдут на этот поединок в далеко не оптимальном составе. Однако это не должно уберечь ворота гостей от пропущенных голов. В этом уже нет ничего удивительного, что практически в каждой игре национального чемпионата дончане вынимают мяч из сетки своих ворот.

Ставка: обе забьют за 1,8

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8,70
5,50
1,31
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9,90
5,70
1,29
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Parimatch
8,90
5,50
1,32
Сделать ставку

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Прогнозы
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Комментарии (1)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
27.11.2020 в 14:44
Батагов тоже вроде не здоров. Болеющие ковидом вроде не на самоизоляции, а на каранитине.
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