Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча

Лидер против третьей команды, которая в этом сезоне уже отбирала очки у действующего чемпиона. Фаворит после сокрушительного поражения, которое требует реабилитации в глазах болельщиков. Желание тренера андердога, который еще и изрядно поиграл за нынешнего соперника, отомстить за обидное поражение в финале национального Кубка. Воистину, это будет центральный матч 11-го тура, от которого ожидаем если не яркого зрелища, то хотя бы интригующего сюжета.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур

28 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" 17:00 "Ворскла"

Арбитр - Юрий Иванов

Арбитр VAR - Екатерина Монзуль

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

После десяти сыгранных туров "Ворскла" лишь на четыре очка отстает от "Динамо". У обеих команд лишь по одному поражению, но киевляне реже играли вничью. В прошлом туре "Динамо" одолело на выезде "Ингулец", "Ворскла" на своем поле разгромила "Колос".

Это будет 55 встреча киевской и полтавской команды. 40 матчей выиграло "Динамо", десять поединков завершились ничьей, четыре победы на счету "Ворсклы". Общий счет - 113:34.

Последний раз "Динамо" и "Ворскла" играли в начале июля - в финале Кубка Украины. Тогда основное и дополнительное время завершились ничьей 1:1, в серии пенальти больше повезло киевлянам (8:7).

В рамках чемпионата Украины "Динамо" выиграло у "Ворсклы" в семи последних матчах. Последний раз полтавцам удавалось не проиграть бело-синим еще в августе 2017 года, тогда было зафиксирована ничья 0:0. Последняя победа "Ворсклы" датирована августом 2016-го.

Самый популярный счет противостояния - победа одной из команд 1:0. Такие цифры фиксировались на табло 13 раз. Со счетом 2:1 завершились 11 поединков. В 2002 году "Динамо" победило "Ворсклу" 8:0. До сих пор это самое крупное поражение полтавцев в чемпионате Украины.

"Ворскла" сейчас может похвастаться лучшей защитой в лиге - команда Максимова пропустила только шесть голов. У "Динамо" на один пропущенный гол больше. Зато киевляне забили 19, тогда как полтавцы - 16.

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона - у него пять забитых мячей. У Виктора Цыганкова из "Динамо" на один меньше. Лучшими бомбардирами противостояния среди игроков, которые сейчас играют за обе команды, являются Виталий Буяльский и Виктор Цыганков у "Динамо" (по три мяча) и Руслан Степанюк у "Ворсклы" (два гола).

"Динамо" в текущем сезоне на своем поле выступает не лучшим образом: +2 = 2 -1 (на выезде у киевлян пять побед из пяти). У "Ворсклы" в шести матчах на выезде девять набранных очков.

Юрий Максимов семь раз противостоял Мирче Луческу в качестве тренера и ни разу даже не играл вничью - семь поражений с общим счетом 24:0. В пяти матчах Максимов возглавлял "Кривбасс", в двух - донецкий "Металлург", Луческу конечно все это время тренировал "Шахтер".

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У "Динамо" из-за дисквалификации не сыграет Сидорчук. Перед игрой с "Барселоной" Мирча Луческу заявил, что Виктор Цыганков уже сдал отрицательный тест на коронавирус, однако лидер атак "Динамо" даже не попал в заявку. Будет ли он на этот раз - неизвестно, сообщений из клуба не было. Но вряд ли мы снова увидим Шапаренко справа. Более вероятно, что на фланге сыграет Вербич, а возможно и Караваев, ведь Миколенко благодаря возвращению Попова может играть в центре обороны. Беньямин против "Барсы" играл на острие, теперь ожидаем выхода в нападении Супряги. Гармаш снова выйдет в центре поля, на скамью запасных скорее всего сядет Шепелев.

Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Гармаш, Шапаренко - Вербич, Буяльский, де Пена - Супряга

В составе "Ворсклы" есть два вопроса: кто сыграет в воротах и ​​в нападении. В прошлом туре это были Ткаченко и Щербак. На этот раз могут быть Ризнык и Кулач. Вопрос в том, здоровы ли они. Ясности пока нет. В остальном - мы увидим традиционную тактику с тремя центрбеками и Кане в роли свободного художника.

Ткаченко - Пердута, Чеснаков, Яворский, Альюн, Якубу - Скляр, Пуцлин, Кане - Степанюк - Кулач

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО - ВОРСКЛА 2:1

Юрий Максимов уже демонстрировал, что умеет противостоять грандам. Но в финале Кубка "Динамо" возглавлял Михайличенко, а "Шахтеру" этот сезон не совсем удается. Мирча Луческу - это другая история. Это тот тренер, который может даже заставить "Ворсклу" действовать первым номером и в итоге выжать максимум. "Динамо" будет трудно, учитывая отсутствие Сидорчука и непонятную форму Цыганкова. Но шансов на победу у киевлян все же больше.