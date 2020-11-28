Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча

Субботняя программа УПЛ начнется матчем на стадионе "Ника", в котором местная "Александрия" будет принимать львовский "Рух". Команда Федыка, несмотря на частую критику, которая звучит по поводу и без, смогла провести добротный поединок против "Мариуполя" неделей ранее, имев все шансы добыть дебютнюю победу в рамках УПЛ. Но проблемы в атаке и постоянная ротация в исполнении главного тренера продолжает играть против львовян.

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"Александрия" также не победила, но в отличии от будущего соперника, играла не с "Мариуполем", а против их старшего брата - донецкого "Шахтера". Футболисты Шарана сыграли прежде всего, практически, безошибочно в обороне, и сумели добыть комфортный результат на киевском поле. К игре 11-го тура они точно подходят в приподнятом настроении.



28 ноября, Александрия, стадион "Ника"

ФК "Александрия" 14:00 "Рух"

Арбитр: А. Абдула

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. 11-й тур28 ноября, Александрия, стадион "Ника": А. Абдула: канал "Футбол 2"Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты:

До начала 11-го тура "Александрия" занимала в таблице шестое место, но уверенная победа "Мариуполя" над "Львовом" опустила "горожан" на седьмую строчку. Сейчас в их активе 14 очков, и в случае удачного результата в субботу, у них будет шанс подняться сразу на четвертое место. Разница голов - 18:15

"Рух" идет в чемпионате последним, единолично занимая 14-ю строчку. В их активе пять ничьих и пять поражений в прошлых матчах, во время которых они забили шесть голов. В защите также определенные проблемы - 19 пропущенных, с которыми они "уступают" только "Днепру-1" и "Львову"

Лишь два клуба в текущем сезоне еще не побеждали - "Рух" и "Ингулец". Оба прибыли в УПЛ из Первой лиги

Но несмотря на бедную статистику, "Рух" в рамках чемпионата не проигрывает уже в трех играх подряд - каждая игра заканчивалась вничью

Субботний матч станет дебютным в истории противостояний двух команд - до этого они еще не пересекались на футбольном поле

Лучшие бомбардиры в составе двух коллективов - Безбородько, Банада, Ситало и Третьяков. Четверка из Александрии успела в этом сезоне УПЛ забить по два гола. В составе львовян никто не отличался более одного раза

В случае поражения, "Александрия" может встретить сотый отрицательный результат в рамках УПЛ

Выполнить предыдущий пункт будет сложно, ведь "горожане" на своем поле не проигрывают уже в четырех матчах кряду - три победы и одна ничья

50-ю игру в рамках УПЛ может провести Дмитрий Шастал. Также шанс встретить юбилей будет у Валерия Лучкевича, который может забить 15-й гол в украинском чемпионате

Отчетный матч, как и все остальные до конца года, пройдет без зрителей на трибунах

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Последние новости и составы

"Александрия":

Команда Шарана заслуженно получала комплименты после встречи с "Шахтером", сумев вырвать ничью. Более того, перекладина перешла дорогу сенсации, встав на пути удару Третьякова. После неудачного старта нынешней кампании, "горожане" набрали приличный ход, и могут уйти в зимнюю спячку находясь в верхней части таблицы.

Володимир Шаран, Валерій Лучкевич та Євген Банада - в символічних збірних 10-го туру Favbet Лігиhttps://t.co/lDahDQRJTW pic.twitter.com/kQsA8Nyyw6 — FC Olexandriуa (@FCO1948) November 23, 2020

В прошлой игре Владимр Богданович не мог рассчитывать на ряд футболистов, которые уже в субботу, вероятно, вернутся в старт. Всю неделю тренировались Панькив и Гордиенко, в то время как Бондаренко арендное соглашение с "Рухом" не связывает, а потому ждем центрбека на поле. Также не удивимся, если с первых появится юный Устименко.

Оритентировочный состав: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков - Устименко

"Рух":

После прошлого тура, наставник львовян Иван Федык несколько раз успел заявить, что его команда превзошла соперника и должна была брать весь банк в виде трех очков. Как мы уже говорили выше, "Рух" и правда сыграл неплохо, но команде стоит подтянуть стабильность, иначе подобные разговоры можно будет заводить после каждого второго матча.

"Украинский Нагельсманн" любит постоянно ротировать состав, а потому угадывать, кто появится на поле - дело рискованное. Можем предположить, что на позиции форварда выйдет Кухаревич, который хорошо показал себя в составе молодежной сборной, а в защите свой шанс может получить Стаменкович.

Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Стаменкович, Парамонов, Глига - Мартынюк - Климчук, Федорчук, Кухарук, Бойчук - Кухаревич

Прогноз на матч "Александрия" - "Рух" 1:0

У "Руха" явные проблемы в нападении, в то время как защита команды часто дает сбой. Не сказать, что нет недостатков и у "горожан", но в последнее время они прибывают в хорошей форме, а дома очки отдают очень редко. У Владимира Шарана сейчас практически полностью боевой состав и в каждой линии хватает опытных исполнителей. А потому, у нас есть уверенность, что именно хозяева смогут завоевать в субботу три пункта, вплотную приблизившись к еврокубковой зоне.