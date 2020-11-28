Верес - Оболонь. Долгожданное знакомство - прогноз на центральный поединок тура в Первой лиге

Дебют Дмитрия Поворознюка в качестве профессионального футболиста по цифрам вышел провальным, но знаковым для самого 33-летнего журналиста, который долго шел к этой цели. Героем же встречи против "Горняка-Спорта" (3:0) стал Роберт Гегедош, который своими 2+1 наглядно продемонстрировал, почему его признали лучшим футболистом дивизиона в октябре.

Ну а на ноябрьскую номинацию явно претендуют некоторые футболисты "Оболони", которые при Павле Яковенко выиграли 80% матчей месяца и стали второй командой по эффективности конкретно с первого его числа, после "Агробизнеса". В прошлом туре "пивовары" не заметили крепкое "Полесье", добыв очередную победу с рагромным счетом (3:0).

Чемпионат Украины, Первая лига, 16-й тур

Стадион: "Колос" (Млинов)

Арбитр: Александр Каленов (Львов)

Верес 13:00 Оболонь

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К началу второго круга "Верес" подошел с твердым местом в тройке, но если считать по потерянным очкам, то именно команда Вирта должна была единолично возглавлять таблицу по состоянию на начало 16-го тура, а с ним и второй половины чемпионата.

Против "пивоваров" не сможет помочь своим партнерам автор красавца-гола в прошлом туре Геннадий Пасич. В качестве "инвертированного" вингера заменить его слева способен Виталий Тимофеенко. На финальной стадии реабилитации после травм уже находятся Сергей Панасенко и Михаил Сергийчук.

Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Полюлях, Петько - Дахновский, Гегедош, Тимофеенко - Шестаков.

Одиннадцать голов забила киевская "Оболонь" в трех последних поединках. Причем нет среди голеадоров клуба ярко-выраженного лидера. Приход тренерского штаба Павла Яковенко заставил прогрессировать многих, в частности Алексея Щебетуна, который выступил "супер-сабом" в игре с "Горняком-Спортом" (3:2), отметившись дублем в концовке и перевернув игру.

У "пивоваров" нет дисквалифицированных, но при этом перестал попадать в заявку Игорь Мединский, который продлил контракт только летом 2020-го. Будучи замененным в игре с "Волынью" (1:2), атакующий хавбек выпал не только из стартового состава, но и из общего ростера, уступив свое место новичку команды Павлу Лукьянчуку.

Ориентировочный состав Оболони (4-3-2-1): Литвиненко - Прокопенко, Безуглый, Мате, Голиков - Савченко, Матяж, Покотилюк - Лукьянчук, Майданевич - Батальский.

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Цифры и факты по матчу

Лучшей атаке Первой лиги в последних трех турах предстоит пройти проверку лучшей обороной всей осенней части сезона. В среднем Богдан Когут пропускал лишь по 0,61 голу за поединок.

В перерасчете на среднее количество забиваемых голов "Оболонь" вплотную подобралась к лидеру сезона по результативности, волочискому "Агробизнесу" (1,85 против 1,86).

На выезде "Оболонь" забила лишь шесть голов в пяти встречах, половину из них в Горишних Плавнях, где состоялся уже вспоминаемый выше "перфоманс" Щебетуна в концовке...

Последнее домашнее поражение "Верес" потерпел 23-го октября 2019-го от команды "Оболонь-2" (0:1) в рамках Второй лиги.

В сезоне 2016/17 соперники уже встречались в рамках Первой лиги и тогда оба поединка завершились вничью (0:0 в Киеве и 1:1 в Ровно). Но нужно ли говорить, что тогда "пивовары" еще не были избавлены от приставки "Бровар", а "Верес" был не тем, что нынче, еще не прошедшим "чистилище" ПФЛ? Так что будущему матчу вполне можно присвоить статус первого в истории между "полноценным РНК" и "новой Оболонью"!

Прогноз

Пишу прогноз, еще не имея под рукой линии, но уверен, что коэффициент на победу "Вереса" снова будет высоким. Мы уже угадали с победой подопечных Вирта над прямым конкурентом в прошлом туре, но сейчас рекомендую отойти от практики "брать" исходы. Поставим на "низ", держа в уме нулевую ничью, а также, учитывая невысокую результативность соперников ровенчан в целом и "Оболони" в частности в гостевых матчах сезона.

Ставка: Тотал меньше (2,5)