Колос - Десна. Анонс и прогноз матча

Неделю назад "Колос" и "Десна", идущие сейчас в верхней части таблицы, синхронно проиграли свои матчи, уступив "Ворскле" и "Львову" соответственно. Второе подряд фиаско больно ударит по еврокубковым амбициям коллективов, жаждущих вновь в Европу, а потому в воскресенье права на ошибку нет ни у кого - стороны будут играть на победу.

Пока команда Костышина могла спокойно готовиться к игре, у черниговского клуба появились околофутбольные проблемы. "Северяне" могут оказаться на улице, так как на домашнем стадионе сейчас планируется реконструкция, и, по слухам, серьезно выросла арендная плата за одну игру. Дошло до того, что ультрас толпой пошли на директора стадиона, а также открытое письмо было направлено Андрею Павелко - руководитель УАФ обещал разобраться в ситуации. У "Десны" начинается веселый период.

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29 ноября, Ковалевка, стадион "Колос"

"Колос" 17:00 "Десна"

Арбитр: В. Романов

Арбитр ВАР: В. Копиевский

Трансляция: канал "Футбол 1"

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре

Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. 11-й тур29 ноября, Ковалевка, стадион "Колос": В. Романов: В. Копиевский: канал "Футбол 1"Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты:

Начало 11-го тура черниговская "Десна" встретила на четвертом месте. Даже несмотря на поражение "Львову" в прошлое воскресенье, "северяне" все равно удержали еврокубковую позицию, однако далековато отпустили "Ворсклу". В активе команды Рябоконя 16 очков, разница забитых и пропущенных - 14:10

Ковалевцы лишь на один пункт отстают от своего будущего соперника, набрав за десять игр 15 балов. До начала воскресной игры "Колос" успели опередить "Мариуполь" и "Александрия", но победа над "Десной" выведет хозяев на чистое четвертое место

Оба коллектива встречались в официальных матчах восемь раз, и небольшое преимущество на стороне гостей. "Десна" одержала за это время четыре виктории, трижды побеждали футболисты Костышина, а еще в одной встрече была зафиксирована ничья

В двух последних играх между сторонами дважды победу праздновали "северяне"

Лучшие снайперы в составе будущих соперников - Будковский и Тотовицкий, успевшие нанести по четыре точных выстрела. "Колос" может похвастаться активностью Селезнева, на счету которого три гола. Отметим, что все три - с пенальти

Команда Костышина может в десятый раз в своей истории проиграть домашний матч УПЛ. В последнее время "бело-черные" действительно неважно играют в родных стенах, не побеждая уже две игры подряд. До повторения клубного антирекорда остался один неутешительный результат

"Десну" можна назвать гостевой командой, ведь на полях соперниках они побеждают чаще, чем в родных стенах - 17 против 16

Свой 115-й гол в рамках украинского чемпионата может забить Евгений Селезнев - остался один выстрел

Отчетный матч, как и все остальные в этом году, пройдет без зрителей на трибунах

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Последние новости и составы

"Колос":

В прошлом туре команда Костышина провела свою худшую игру в сезоне, по всем статьям проиграв "Ворскле". Полтавский клуб по делу превзошел оппонента, а оборона и вратарь "Колоса" сыграли ниже своего уровня, отсюда сразу три пропущенных мяча. А могло быть даже больше...

Вряд ли Костышин пойдет на серьезные изменения в составе, сделав ставку скорее на разговор с футболистами и на качественную работу над ошибками. Не удивимся, если в старте появится Евгений Селезнев, опыт которого может помочь ковалевцам в непростой игре.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Емец - Смирный, Ориховский, Богданов, Антюх - Селезнев

"Десна":

Как уже говорилось выше, в прошлом туре черниговский коллектив оступился на своем стадионе, проиграв "Львову". В целом, "северяне" создали приличное количество моментов, но плохая реализация форвардов и примитивная тактика игры через навесы, не позволили команде рассчитывать на очки.

Десна - Львів 0:1. Різниця в реалізації

Впевненість воротаря і реалізація одного моменту - запорука другої перемоги "Львова" в сезоніhttps://t.co/httDIcrYn9 pic.twitter.com/JdTN0phulr — UA-Футбол (@ua_football) November 22, 2020

Есть некоторые проблемы с составом у Александра Рябоконя. Не выйдет на поле Калитвинцев, который не играл и в прошлое воскресенье - возможно его место займет на поле Картушов. Под вопросом участие Тотовицкого. Лидер "северян" был досрочно заменен в матче против "Львова", но дополнительно о его травме не сообщалось. Также прогнозируем выход Тамма в обороне и Хлебаса в атаке.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой - Огиря, Арвеладзе - Картушов, Тотовицкий, Мудрик - Хлебас

Прогноз на матч "Колос" - "Десна" 1:2

В последнее время ковалевцы не лучшим образом играют дома, а в матче против "Ворсклы" были не похожи сами на себя. В их мотивации мы не сомневаемся, но с этим и у "Десны" не будет проблем. Черниговский клуб захочет реабилитироваться после поражения против "Львову", стараясь доказать, что это была случайность. К тому же, как показывает история, Александр Рябоконь умеет играть против команды Костышина, зная, на какие точки нужно давить. "Северяне", по нашему мнению, фавориты будущей встречи.