Минай - Заря: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

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29 ноября. Ужгород. Стадион: "Авангард". Начало в 14:00

"Минай" - "Заря"

Главный арбитр - Владимир Новохатний

Ассистенты: Александр Холодинский и Владимир Журибида

Телетрансляция - "Футбол1"

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

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Цифры и факты

соперники на данный момент расположились на соседних строчках таблицы. "Заря" девятая с двухочковым преимуществом над "Минаем". Обе команды в случае победы в этой игре смогут подняться лишь на одну позицию. Луганчан в текущем туре может обойти лишь закарпатцы, а вот подопечные Василия Кобина в случае неудачного результата рискуют пропустить вперёд "Ингулец".

это будет премьерный очный поединок оппонентов на официальном уровне.

"Минай" на прошлых выходных переиграл "Днепр-1" со счётом 3:2. Закарпатцы по ходу встречи уступали в счёте, но два гола во второй половине игры стали весомым аргументом на пути ко второй победе в чемпионате. Выигрышем у днепрян парни Василия Кобина прервали серию из семи подряд встреч без побед в УПЛ.

"Заря" в четверг добыла дебютный в текущем сезоне триумф в Лиге Европы, переиграв в Греции АЕК. Луганчане забили трижды и сохранили свои ворота на замке.

"Заря" не пропускает в двух матчах подряд: кроме АЕК сыграли на ноль также с "Ворсклой".

оба выигрыша в нынешнем чемпионате "Минай" добыл в Ужгороде.

"Заря", несмотря на место в таблице, входит в тройку наименее пропускающих команд лиги. Со старта чемпионата мяч лишь девять раз залетал в ворота "чёрно-белых котов". Меньше пропускают лишь "Динамо" (7) и "Ворскла" (8).

лучшие бомбардиры команд в УПЛ - Анатолий Нуриев у хозяев и Владислав Кочергин у гостей. Оба забили по четыре гола.

"Заря" не знает горечи поражений в Премьер-лиге семь встреч подряд. Команда Виктора Скрипника начала чемпионат с двух проигрышей, но после этого либо побеждала, либо играла вничьи.

Составы

"Минай"

Не сыграют: Попович (травма), Павлиш (игра за дубль)

У хозяев возвращается в строй после дисквалификации Шиндер. Это может привести к перестановкам в составе. Например, Антон вытеснит из нападения Кожанова либо последний уйдёт на фланг вместо Кныша. Также Каниболоцкий подстрахует травмированного голкипера Поповича. Из остальной ротации не исключаем появления в старте загадочного замбийца Маембе.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Каниболоцкий - Сакив, Матич, Лопырёнок, Меличенко - Снижко - Кныш, Нуриев, Ткачук, Пиняшко - Шиндер.

"Заря"

Не сыграют: Хомченовский (дисквалификация), Гречкин (травма), Цвек (под вопросом), Чайковский (игра за дубль)

У Виктора Скрипника вновь непростая ситуация в обороне, где придётся ставить просто тех, кто живой. Намного легче наставнику в линиях полузащиты и атаки, где есть вариативность. Накануне Лиги Европы не исключаем, что свой шанс в основе наконец-то получит Гринь, также есть вероятность увидеть на поле с первых минут Лунёва, Назарины и Аллахьяра.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Шевченко - Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов - Назарина - Громов, Юрченко, Кабаев Кочергин - Аллахьяр.

Прогноз на матч "Минай" - "Заря"

Дать прогноз на итоговый результат невероятно сложно. "Заря" - явный фаворит противостояния, у которого только в четверг был феерический матч Лиги Европы, а уже на следующей неделе - новая еврокубковая дуэль. "Минай" вроде бы пытается бороться, однако качество игры подопечных Кобина хромает. Это будет встреча одного их худших нападений чемпионата против одной из лучших защитных линий. При таких раскладах самой оптимальной видится ставка на голы хозяев. Точнее - максимум на гол, если будет и он.

Ставка: индивидуальный тотал "Миная" меньше 1 гола за 1,7