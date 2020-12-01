Верес - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч кубка Украины

Кубковые баталии возвращаются. Уже в эту среду, второго декабря, десять коллективов вступят в бой за право выйти в четвертьфинал турнира. Одной из самых интересных пар дня будет встреча молодого "Мариуполя", который в этом сезоне показывает неплохие результаты в элите, и ровенского "Вереса", жаждущего снова сыграть в УПЛ. Данный поединок можно смело назвать проверкой амбиций команды Вирта, ведь они впервые сыграют против команды из высшего дивизиона.

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2 декабря, пгт. Млинов, стадион "Колос"

"Верес" 13:00 "Мариуполь"

Арбитр: А. Дердо

Трансляция: Youtube-канал "Veres TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Кубок Украины, 1/8 финала2 декабря, пгт. Млинов, стадион "Колос": А. Дердо: Youtube-канал "Veres TV"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты:

В первой лиге первая часть сезона завершена. "Верес" уходит зимовать на второй строчке, набрав за 14 сыгранных матчей 30 пунктов. Отметим, что по потерянным очкам, команда Юрия Вирта опережает "Агробизнес", идущий первым, так как провела меньше на одну игру. Все переносы будут доиграны уже весной

У ровенского клуба - лучшая оборона среди всех команд ПФЛ. За 14 игр они пропустили лишь восемь голов. Неудивительно, что голкипер Богдан Когут был признан ПФЛ и UA-Футбол лучшим футболистом сентября. Аналогичную награду в октябре получил также и Роберт Гегедош

"Верес" успел провести три игры в нынешнем розыгрыше кубка Украины, начав свой путь с первого предварительного раунда. Вначале "красно-черные" уничтожили черкасский "Днепр" (5:0) и перволиговый "Альянс" (3:0). Непростая игра у них вышла против "Николаева", в которой команда Вирта победила лишь в дополнительное время (4:2)

"Мариуполь" Остапа Маркевича занимает в УПЛ шестое место. "Приазовцы" успели сыграть 11 матчей, добыв за отведенный период 16 очков. Отметим, что у команды отрицательная разница забитых и пропущенных - 13:15

Представители востока Украины успели сыграть в кубке лишь один матч. В игре 1/16 финала они обыграли аматорский клуб "Виктория" со счетом 3:1

Все матчи в первой части сезона "Мариуполь" проводит на выезде. Основная причина - реконструкция домашнего стадиона

История противостояний двух коллективов насчитывает 43 поединка. Здесь преимущество на стороне клуба из Ровно, который добыл 19 побед. Еще 12 раз триумф праздновали "приазовцы", а также 12 встреч закончились без победителя

Последнюю официальную игру стороны провели в мае 2018-го года, когда встретились в рамках украинского чемпионата. Встреча прошла во Львове и закончилась со счетом 1:1. Голы тогда забивали Кожанов ("Верес") и Диденко ("Мариуполь")

Лучший снайпер в составе двух команд в нынешнем сезоне - Михаил Шестаков. Форвард ровенского клуба забил семь голов в 15-ти матчах. "Мариуполь" может ответить результативностью Артема Бондаренко - воспитанник "Шахтера", выступающий за "приазовцев" на правах аренды, отметился тремя точными ударами

"Верес" ни разу не проигрывал в родных стенах за весь календарный год

Отчетный матч, как и все остальные в рамках данного раунда кубка, пройдет без зрителей

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Последние новости и составы

"Верес":

Как было сказано выше, команда Юрия Вирта набрала приличный ход в первой лиге, на деле подтвердив свои амбиции вновь сыграть в высшем украинском дивизионе. Однако впервые в текущем сезоне, если брать в расчет игры официальные, "красно-белые" проведут матч против представителя элиты, так что только после встречи с "Мариуполем" мы сможем судить об истинной силе одного из лидеров ПФЛ.

Регулярный сезон в первой лиге встал на паузу до весны, а значит Юрию Вирту нет особого смысла беречь своих подопечных. Вероятнее всего, он выпустит полностью основной состав, который выходил в этом сезоне на все важные матчи. Ожидаем возвращение в старт Геннадия Пасича, пропускавшего матч против "Оболони" из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Тимофеенко, Полюлях, Петько, Пасич - Гегедош, Шестаков

"Мариуполь":

Остап Маркевич руководит "приазовцами" с лета, но многие специалисты уже не раз отмечали положительные изменения в игре молодой команды. Наставник прежде всего учит футболистов играть в быстрый футбол, с использованием коротких передач, параллельно с этим отказываясь от примитивных навесов. Иногда это идет в ущерб результатам, но нельзя не отметить, что сейчас "Мариуполь" идет в еврокубковой зоне.

Наставник "приазовцев" редко вносит изменения в состав, но понимая важность последних двух игр в УПЛ, вероятнее всего, даст в среду отдых некоторым лидерам. Прогнозируем, что с первых минут не выйдут Танковский, Сикан, Бондаренко, Стасюк, Мишнев, которые в текущей кампании играют регулярно. Также вероятна очередная смена вратаря - вместо Кудрика появится более опытный Гальчук.

Ориентировочный состав: Гальчук - Кирюханцев, Муравский, Сагуткин, Велев - Кулиев, Петерман - Очеретько, Кулаков, Топалов - Библик

Прогноз на матч "Верес" - "Мариуполь" 1:1

"Красно-черные" не проиграли ни одного матча в этом году на своем поле, и точно не захотят портить статистику в последней игре. К тому же, дополнительный шанс команде Вирта может дать ротация состава в исполнении тренера "Мариуполя", который может поберечь основу для УПЛ. С другой стороны, "Мариуполь" - команда высшего дивизиона, что достаточно важно в играх против амбициозных представителей первой лиги. Опыт, добытый в играх против представителей элиты, может сыграть ключевую роль ближе к концовке матча. Рискнем предположить, что в основное время победитель битвы определен не будет, а все решит серия пенальти.