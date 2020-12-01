Нива Винница - Колос. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью - прогноз на поединок Кубка Украины

Предпоследняя команда группы А Второй лиги, которая в чемпионате проиграла девять матчей из одиннадцати, сыграет в 1/8 финала Кубка, единственной из представителей своего дивизиона. Винницкая "Нива" летом 2020-го пережила очередную перестройку, собрав состав фактически по сусекам областного чемпионата аматоров. Но эти опытные ребята, которые играют со сверхжеланием в каждом профи-матче, сотворили уже не одну сенсацию в нынешнем розыгрыше Кубка и намерены продолжить свой путь в турнире и весной.

Историю "Колоса" уже давно не принято воспринимать сквозь сказочную призму, как раз тогда, когда нынешний состав "Нивы" делал первые шаги в сезоне, подопечные Руслана Костышина дебютировали в еврокубках. Поэтому гости считаются безусловным фаворитом предстоящего матча. Но за что мы и любим кубковые турниры, так это за случающиеся в них сенсации.

Кубок Украины, четвертый раунд

Стадион: ЦМС (Винница)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Нива Винница 13:00 Колос

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Еще 22-го ноября винничане провели последний матч в чемпионате, проиграв на выезде "Эпицентру" со счетом 0:2. Правда легитимность назначения пенальти на первый гол, как минимум, вызывает сомнения. Второй мяч фаворит группы А провел лишь в компенсированное время, да и то благодаря автоголу Дмитрия Попова.

Состав "Нивы" на 80% состоит из воспитанников местного футбола, в частности школ "Блохина-Беланова" и "Премьер Нива", откуда и питается молодыми кадрами. У клуба есть молодежная команда, которая имеет свои успехи в первенстве страны среди 19-летних. Подопечные Александра Дудника занимают там лидерские позиции накануне зимней паузы.

Ориентировочный состав Нивы (4-2-3-1): Карабин - Сербул, Попов, Борячук, Федорук - Калитов, Пидопрыгора - Громок, Брыжчук Т., Костюк - Браславский.

Форсирование подготовки к участию в квалификации Лиги Европы сказывается сейчас на функциональном состоянии "Колоса". Команда тяжело вкатывается в декабрь и добыла всего лишь одну победу в шести последних матчах Премьер-лиги. Тем не менее, удается держаться на пятой позиции УПЛ, например в последнем туре ковалевский коллектив дома не проиграл прямому конкуренту, черниговской "Десне" (1:1).

С учетом того, что уже в воскресенье предстоит играть с "Александрией" в чемпионате, можно ждать от Руслана Костышина серьезной ротации состава.

Ориентировочный состав Колоса (3-4-2-1): Кучерук - Максименко, Петров, Черноморец - Зозуля, Задоя, Мамаду Ламин Данфа, Емец - Д. Костышин, Ориховский - Селезнев.

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Цифры и факты по игре

В прошлом сезоне представитель Второй лиги вышел в четвертьфинал Кубка Украины. Тогда им был липоводолинский "Альянс", проигравший на столь поздней стадии дома "Мариуполю" (2:4).

Как минимум четыре игрока нынешней "Нивы" (Карабин, Борячук, Попов, Браславский) встречались с "Колосом" и Русланом Костышиным еще во всеукраинском аматорском чемпионате в 2015-м году. В составе ФК "Винница" тогда они сумели дома отобрать очки у фаворита соревнований (3:3). Выездная встреча не состоялась, так как "Колос" перешел на профессиональный уровень.

"Колос" только в прошлом раунде дебютировал в розыгрыше Кубка 2020/21, на последних минутах сломив сопротивление "Прикарпатья" в выездном матче (1:0).

"Нива" начала турнир с первого предварительного раунда, в котором прошла дальше за счет технической победы над "Черниговом". В следующем круге команда Олега Шумовицкого дома обыграла по пенальти "Кристалл" (2:2, 4:3 пен), а в третьем раунде на выезде оказалась сильнее "Кривбасса" (1:0).

Прогноз

Дома и стены помогают, а в случае с винницким центральным стадионом еще и "качество" газона, от которого "Колос" уже наверняка отвык. Не забываем и о важной детали в отношении структуры атакующей игры "Нивы" - команда только в тринадцатом матче сезона впервые ушла с поля без забитого гола, играя аматорско-молодежным составом! Второму вратарю "Колоса", а стоять будет именно Кучерук, Громок, Браславский и компания также способны забить. Ну а там и до дополнительных шансов в контратаках недалеко... Считайте меня отъявленным оптимистом, но я верю в успех винничан и продолжение их сенсационного пути в Кубке Украины!

Ставка: Проход винницкой "Нивы"