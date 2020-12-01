Александрия - Минай. Анонс и прогноз матча Кубка Украины

Как ни крути, а противостояние это - принципиальное. И вовсе это не банальные слова и не попытка притянуть интригу за уши. Судите сами: "Минай" существует с 2015-го года, но уже сумел в Кубке Украины добиться того же, что и "Александрия" со своей 28-летней историей выступления в турнире. В прошлом году "Минай" был в полуфинале, повторив достижение "Александрии" 2016-го года.

Добавляем туда еще тот факт, что именно над "Александрией" "Минай" одержал свою историческую первую победу в элите украинского футбола, и получаем для Владимира Шарана острого раздражителя. Несмотря на не самую лучшую игровую форму, "Александрия" готова биться и за свою честь, и за право сыграть в четвертьфинале Кубка Украины.

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Кубок Украины. 1/-8я финала

Александрия. "Ника". 02.12.2020

Арбитр в поле – Евгений Арановский (Киев)

"Александрия" 16:30 "Минай"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Видео трансляция: клубный YouTube-канал "Александрии" >>>

В конце сентября началась серия, в течение которой "Александрия" демонстрировала высокую результативность. В четырех матчах было забито четырнадцать голов и одержано три победы (над "Днепром-1" и дважды над "Ингульцом"). Но потом система дала сбой.

В следующих пяти поединках "Александрия" выстрадала только одну минимальную победу над аутсайдером "Львовом". Также было поражение от "Динамо", а затем – ничьи с "Десной" и "Шахтером". Эти мировые порадовали Владимира Шарана, но третья ничья в этой серии отмечена негативом. "Горожане" хоть и имели преимущество над "Рухом", но глупым удалением Бондаренко перекрыли себе путь к победе. Чтобы не нагнетать и не повышать напряжение, "Александрия" должна побеждать "Минай".

Если команда Шарана добыла одну победу в пяти последних матчах, то "Минай" – одну победу в семи последних. Закарпатская команда нестабильна и озабочена вопросом становления. Если в прошлом году для "Миная" крайне важным был Кубок Украины, то сейчас этот турнир, возможно, не является приоритетным.

Это не означает, что "Минай" будет играть спустя рукава. Но если проиграет, то трагедии из этого делать не будет. Тем более следующий поединок в УПЛ – против "Шахтера", где важно будет сохранить лицо.

Предматчевые расклады

Недавно "Александрия" пережила вспышкц коронавируса, но о кадровых потерях уже речи уже нет. Против "Руха" "горожане" играли почти оптимальным составом. Дубра, Ситало, Грицук остались на замене, но это было тренерское решение.

Шаран может рассчитывать даже на Валерия Бондаренко. Его отстранение за две желтых карточки (без решения КДК) распространяется только на УПЛ, не на Кубок. Лучкевич в матче с "Рухом" получил удар бутсой по голове от Гагуна. Спрогнозируем, что Валерий будет отдых.

Билык - Пашаев, Дубра, Бондаренко, Стецков - Довгий, Гречишкин - Задерака, Грицук, Устименко - Ситало

У "Миная" травмирован голкипер Попович. Как такого второго состава у закарпатцев нет, поэтому увидим всех тех, кого уже видели ранее в матчах УПЛ.

Ждем в основе Маембе, Ткачука, Кожанова, которые не играли против "Зари". Шпак и Хахлев вышли на замену, и потратили, вероятно, меньше сил. Рискнет ли Василий Кобин со старта выпустить новичка Малепе? Глагола, Допилка, Ахмедзаде, Карноза просто не тянут уровень команды. Меличенко сыграет в Кубке, потому что в субботу точно не сыграет против "Шахтера" (аренда).

Каниболоцкий - Маембе - Меличенко, Лопырёнок, Матич - Сакив - Ткачук, Малепе, Нуриев - Кожанов, Кныш - Шиндер

Прогноз: победа "Александрии" 2:0.

"Александрия" заряженная на результат, а у Кобина нет возможности для ротации. С одной стороны, это плюс, потому что сыграют все проверенные бойцы, с другой – никто не отменял понятие усталости. Закарпатцам трудно дается график даже с одним матчем в неделю, не говоря о двух. Поэтому прогнозируем довольно легкую "сухую" победу хозяев.