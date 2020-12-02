ВПК-Агро - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Кубок Украины. 1/8 финала

2 декабря. Днепр. Стадион: "Метеор". Начало в 13:00

"ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Днепр-1"

Главный арбитр - Геннадий Серпутько

Ассистенты: Владимир Думенко и Станислав Марулин

Телетрансляция - нет

Интернет-трансляция - UA-Футбол

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Цифры и факты

раунд состоит из одного матча. Победитель этого поединка выходит в четвертьфинал. В случае ничьей в основное время команды ожидает два тайма по 15 минут и при необходимости серия пенальти.

"ВПК-Агро" участвует в текущем Кубке Украины с первого раунда. "Аграрии" справились с "Металлом" (3:1), затем по пенальти прошли "Кремень" (2:2 в игровое время и 4:2 после 11-метровых), а затем оставили за бортом "Олимпик" (1:0).

у "Днепра-1" текущий кубковый путь состоит всего из одного поединка, зато какого! Встреча днепрян с "Горняком-Спортом" удерживает статус самой результативной в нынешнем турнире. СК забил в ворота соперников пять голов (два из них в дополнительное время), а горишнеплавненцы ответили на это тремя точными ударами. В итоге победа представителя УПЛ 5:3.

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"ВПК-Агро" и "Днепр-1" ранее в официальных профессиональных турнирах не пересекались.

в составе обеих команд выступают братья Логиновы. Цвета "ВПК-Агро" защищает 29-летний Александр, у днепрян - 30-летний Сергей. Оба играют на позиции центральных защитников. В одной команде на профи-уровне оба ранее ещё не играли.

"Днепр-1" подходит к этой встрече с серией в четыре кряду поражения. СК перед этим уступил "Динамо", "Колосу", "Минаю" и "Шахтёру", а в последний раз побеждал 24 октября, обыграв "Львов" (3:1). Команда Игора Йовичевича на данный момент занимает двенадцатую позицию среди четырнадцати участников УПЛ.

у "ВПК-Агро" дела не намного лучше: три поражения в четырёх крайних играх. Подопечные Сергея Соловьёва ушли на зимний перерыв в Первой лиге лишь на 13 месте среди 16 участников.

поединок состоится на 24-тысячном стадионе "Метеор" в областном центре. Зрители не смогут посетить арену, поэтому наблюдать за игрой будет возможность лишь в интернет-трансляции.

Составы

"ВПК-Агро"

Не сыграют: Передистый (под вопросом)

В последнем официальном матче накануне Кубка, против "Альянса" Сергей Соловьёв играл по схеме 4-1-4-1, хотя более привычной для команды можно назвать расстановку в три центрбека. Скорее всего, к ней тренерский штаб вернётся и в этой игре. Мы помним, что такая тактика практически принесла плоды неделю назад против "Металлиста 1925", когда харьковчане только в финальные минуты забили решающий гол.

Ориентировочный состав "ВПК-Агро" (слева - направо): Бубенцов - Смирнов, Яременко, А.Логинов, Сидоренко, Красов - Кича, Ляшенко, Шаповалов, Будняк - Удод.

"Днепр-1"

Не сыграют: Дуглас, Батагов, Вакулко (травмы), Хобленко (дисквалификация)

А вот Игорь Йовичевич, наверное, вернётся к менее закрытой схеме игры: с трёх на два центрбека и больше сил направит на атаку. При этом, тренерский штаб номинальных гостей должен дать игровую практику тем, кто не часто осенью выходит на поле. Должен наконец-то получить отдых Дубинчак, а игровая практика появится у Цурикова и ди Франко. Возможно, через матчи кондиции будет набирать Адамюк.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Тейлор, Адамюк, Сваток, Сафронов - Кравченко - Цуриков, ди Франко, Беляев, Чичиков - Довбик.

Прогноз на матч ВПК-Агро - Днепр-1

Днепряне на спаде, проиграв четыре кряду поединка. Команде Игора Йовичевича нужны положительные эмоции, которые эта игра и должна принести. Наставник СК разбавит основной состав резервистами, но это не должно повлиять на шансы фаворита в проходе в следующий раунд турнира. Да и "аграрии" неважно проводят финальную часть года, уступив в трёх последних матчах из четырёх.

Ставка: "Днепр-1" с форой -1 за 1,75