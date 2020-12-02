  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. ВПК-Агро - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВПК-Агро - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(1 голосов)

Областное дерби на легендарном "Метеоре"

ВПК-Агро - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Украины. 1/8 финала
2 декабря. Днепр. Стадион: "Метеор". Начало в 13:00
"ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Днепр-1"

Главный арбитр - Геннадий Серпутько
Ассистенты: Владимир Думенко и Станислав Марулин

Телетрансляция - нет
Интернет-трансляция - UA-Футбол
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • раунд состоит из одного матча. Победитель этого поединка выходит в четвертьфинал. В случае ничьей в основное время команды ожидает два тайма по 15 минут и при необходимости серия пенальти.
  • "ВПК-Агро" участвует в текущем Кубке Украины с первого раунда. "Аграрии" справились с "Металлом" (3:1), затем по пенальти прошли "Кремень" (2:2 в игровое время и 4:2 после 11-метровых), а затем оставили за бортом "Олимпик" (1:0).
  • у "Днепра-1" текущий кубковый путь состоит всего из одного поединка, зато какого! Встреча днепрян с "Горняком-Спортом" удерживает статус самой результативной в нынешнем турнире. СК забил в ворота соперников пять голов (два из них в дополнительное время), а горишнеплавненцы ответили на это тремя точными ударами. В итоге победа представителя УПЛ 5:3.
Читайте такжеГорняк-Спорт объявил о роспуске команды и тренерского штаба
  • "ВПК-Агро" и "Днепр-1" ранее в официальных профессиональных турнирах не пересекались.
  • в составе обеих команд выступают братья Логиновы. Цвета "ВПК-Агро" защищает 29-летний Александр, у днепрян - 30-летний Сергей. Оба играют на позиции центральных защитников. В одной команде на профи-уровне оба ранее ещё не играли.
  • "Днепр-1" подходит к этой встрече с серией в четыре кряду поражения. СК перед этим уступил "Динамо", "Колосу", "Минаю" и "Шахтёру", а в последний раз побеждал 24 октября, обыграв "Львов" (3:1). Команда Игора Йовичевича на данный момент занимает двенадцатую позицию среди четырнадцати участников УПЛ.
  • у "ВПК-Агро" дела не намного лучше: три поражения в четырёх крайних играх. Подопечные Сергея Соловьёва ушли на зимний перерыв в Первой лиге лишь на 13 месте среди 16 участников.
  • поединок состоится на 24-тысячном стадионе "Метеор" в областном центре. Зрители не смогут посетить арену, поэтому наблюдать за игрой будет возможность лишь в интернет-трансляции.

Составы

"ВПК-Агро"
Не сыграют: Передистый (под вопросом)

В последнем официальном матче накануне Кубка, против "Альянса" Сергей Соловьёв играл по схеме 4-1-4-1, хотя более привычной для команды можно назвать расстановку в три центрбека. Скорее всего, к ней тренерский штаб вернётся и в этой игре. Мы помним, что такая тактика практически принесла плоды неделю назад против "Металлиста 1925", когда харьковчане только в финальные минуты забили решающий гол.

Ориентировочный состав "ВПК-Агро" (слева - направо): Бубенцов - Смирнов, Яременко, А.Логинов, Сидоренко, Красов - Кича, Ляшенко, Шаповалов, Будняк - Удод.

"Днепр-1"
Не сыграют: Дуглас, Батагов, Вакулко (травмы), Хобленко (дисквалификация)

А вот Игорь Йовичевич, наверное, вернётся к менее закрытой схеме игры: с трёх на два центрбека и больше сил направит на атаку. При этом, тренерский штаб номинальных гостей должен дать игровую практику тем, кто не часто осенью выходит на поле. Должен наконец-то получить отдых Дубинчак, а игровая практика появится у Цурикова и ди Франко. Возможно, через матчи кондиции будет набирать Адамюк.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Тейлор, Адамюк, Сваток, Сафронов - Кравченко - Цуриков, ди Франко, Беляев, Чичиков - Довбик.

Прогноз на матч ВПК-Агро - Днепр-1

Днепряне на спаде, проиграв четыре кряду поединка. Команде Игора Йовичевича нужны положительные эмоции, которые эта игра и должна принести. Наставник СК разбавит основной состав резервистами, но это не должно повлиять на шансы фаворита в проходе в следующий раунд турнира. Да и "аграрии" неважно проводят финальную часть года, уступив в трёх последних матчах из четырёх.

Ставка: "Днепр-1" с форой -1 за 1,75

1xbet
6,00
4,50
1,50
Сделать ставку
Favbet
6,40
4,60
1,43
Сделать ставку
Parimatch
6,10
4,60
1,45
Сделать ставку

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) СК Днепр-1 Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...