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ВПК-Агро - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Областное дерби на легендарном "Метеоре"
Кубок Украины. 1/8 финала
2 декабря. Днепр. Стадион: "Метеор". Начало в 13:00
"ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Днепр-1"
Главный арбитр - Геннадий Серпутько
Ассистенты: Владимир Думенко и Станислав Марулин
Телетрансляция - нет
Интернет-трансляция - UA-Футбол
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол
Цифры и факты
- раунд состоит из одного матча. Победитель этого поединка выходит в четвертьфинал. В случае ничьей в основное время команды ожидает два тайма по 15 минут и при необходимости серия пенальти.
- "ВПК-Агро" участвует в текущем Кубке Украины с первого раунда. "Аграрии" справились с "Металлом" (3:1), затем по пенальти прошли "Кремень" (2:2 в игровое время и 4:2 после 11-метровых), а затем оставили за бортом "Олимпик" (1:0).
- у "Днепра-1" текущий кубковый путь состоит всего из одного поединка, зато какого! Встреча днепрян с "Горняком-Спортом" удерживает статус самой результативной в нынешнем турнире. СК забил в ворота соперников пять голов (два из них в дополнительное время), а горишнеплавненцы ответили на это тремя точными ударами. В итоге победа представителя УПЛ 5:3.
- "ВПК-Агро" и "Днепр-1" ранее в официальных профессиональных турнирах не пересекались.
- в составе обеих команд выступают братья Логиновы. Цвета "ВПК-Агро" защищает 29-летний Александр, у днепрян - 30-летний Сергей. Оба играют на позиции центральных защитников. В одной команде на профи-уровне оба ранее ещё не играли.
- "Днепр-1" подходит к этой встрече с серией в четыре кряду поражения. СК перед этим уступил "Динамо", "Колосу", "Минаю" и "Шахтёру", а в последний раз побеждал 24 октября, обыграв "Львов" (3:1). Команда Игора Йовичевича на данный момент занимает двенадцатую позицию среди четырнадцати участников УПЛ.
- у "ВПК-Агро" дела не намного лучше: три поражения в четырёх крайних играх. Подопечные Сергея Соловьёва ушли на зимний перерыв в Первой лиге лишь на 13 месте среди 16 участников.
- поединок состоится на 24-тысячном стадионе "Метеор" в областном центре. Зрители не смогут посетить арену, поэтому наблюдать за игрой будет возможность лишь в интернет-трансляции.
Составы
"ВПК-Агро"
Не сыграют: Передистый (под вопросом)
В последнем официальном матче накануне Кубка, против "Альянса" Сергей Соловьёв играл по схеме 4-1-4-1, хотя более привычной для команды можно назвать расстановку в три центрбека. Скорее всего, к ней тренерский штаб вернётся и в этой игре. Мы помним, что такая тактика практически принесла плоды неделю назад против "Металлиста 1925", когда харьковчане только в финальные минуты забили решающий гол.
Ориентировочный состав "ВПК-Агро" (слева - направо): Бубенцов - Смирнов, Яременко, А.Логинов, Сидоренко, Красов - Кича, Ляшенко, Шаповалов, Будняк - Удод.
"Днепр-1"
Не сыграют: Дуглас, Батагов, Вакулко (травмы), Хобленко (дисквалификация)
А вот Игорь Йовичевич, наверное, вернётся к менее закрытой схеме игры: с трёх на два центрбека и больше сил направит на атаку. При этом, тренерский штаб номинальных гостей должен дать игровую практику тем, кто не часто осенью выходит на поле. Должен наконец-то получить отдых Дубинчак, а игровая практика появится у Цурикова и ди Франко. Возможно, через матчи кондиции будет набирать Адамюк.
Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Тейлор, Адамюк, Сваток, Сафронов - Кравченко - Цуриков, ди Франко, Беляев, Чичиков - Довбик.
Прогноз на матч ВПК-Агро - Днепр-1
Днепряне на спаде, проиграв четыре кряду поединка. Команде Игора Йовичевича нужны положительные эмоции, которые эта игра и должна принести. Наставник СК разбавит основной состав резервистами, но это не должно повлиять на шансы фаворита в проходе в следующий раунд турнира. Да и "аграрии" неважно проводят финальную часть года, уступив в трёх последних матчах из четырёх.
Ставка: "Днепр-1" с форой -1 за 1,75
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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