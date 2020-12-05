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Шахтёр - Минай. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
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Перед важнейшим боем в Лиге чемпионов "горняки" встретятся с новичком УПЛ

Шахтёр - Минай. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. 12-й тур
5 декабря, Киев, НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
"Шахтер" - "Минай"

Арбитр: Максим Козыряцкий
Ассистенты: Андрей Скрипка и Александр Корнийко
Арбитр VAR: Виталий Романов
Ассистент VAR: Семён Шлончак

ТВ трансляция - "Футбол 2"
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь
Аудиотрансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • "Шахтёр" в турнирной таблице УПЛ идёт вторым, отставая от киевского "Динамо" на два очка. За 11 сыгранных туров команда Каштру одержала шесть побед и еще пять раз сыграла вничью. Разница голов - 25:10

  • "горняки" остались последними непобеждённым коллективом в текущем розыгрыше УПЛ.

  • "Минай" обосновался на 11-м месте. Коллектив Василия Кобина сыграл десять игр, дважды победив за это время, трижды сыграв вничью, и проиграв пять раз

  • представители западной Украины успели забить лишь семь голов, идя с данным показателям на предпоследнем месте. Хуже чем у них, ситуация лишь у "Львова" - шесть точных ударов

  • отметим, что "Минаю" еще предстоит сыграть матч первого тура против ФК "Львова", который не провели вовремя из-за коронавируса во львовском клубе. У обоих соперников, видимо, очень плотный график - найти возможность и сыграть-таки перенесенный поединок в один из мид-уиков осени, похоже, не позволили жизненные принципы.

  • Василий Кобин - легенда донецкого "Шахтёра". Нынешний наставник "Миная" в качестве игрока провёл за "горняков" под сотню матчей и стал автором пяти голов.

  • "Минай" ещё не побеждал в выездном матче на уровне УПЛ. Но одна победа в гостях по ходу текущего сезона у минайцев есть. В конце сентября подопечные Василия Кобина также в Киеве переиграли "Полесье" в поединке Кубка Украины (2:1).

  • "Шахтёр" забивает во всех матчах нынешнего чемпионата Украины, а "Минай" на 10 встреч только дважды сыграл "на ноль".

  • следите за матчем "Шахтёр" - "Минай" в аудио трансляции, которую проведёт сайт UA-Футбол. Это бесплатная и доступная альтернатива, и её можно запустить на любых платформах.

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Составы

"Шахтёр"
Не сыграют: Мораес (дисквалификация), Коноплянка, Исмаили, Корниенко (травмы), Хочолава, Кривцов (под вопросом)

Дентиньо против "Реала" вышел на поле в середине первого тайма, забил гол и ещё до свистка на перерыв был заменён. Однако повреждение бразильца оказалось несерьёзным и сегодня он готов выйти на поле. Вообще, будет интересно посмотреть, какую ротацию проведёт Каштру после матча с "Реалом" и накануне поединка с "Интером".

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Пятов - Сиприано, Бондарь, Витао, Додо - Степаненко, Коваленко - Соломон, Патрик, Тете - Дентиньо.

"Минай"
Не сыграют: Меличенко, Павлиш (оба - условия аренды), Попович (под вопросом)

Закарпатцы, скорее всего, повторят свою схему игры против "Зари". Главная задача тренерского штаба - найти замену на правом фланге Меличенко, который не примет участие в этом поединке, потому что арендован у "Шахтёра". Скорее всего, на позиции правого латераля выйдет Маембе.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Каниболоцкий - Кныш, Сакив, Матич, Лопырёнок, Маембе - Снижко, Ткачук, Пиняшко, Нуриев - Шиндер.

Прогноз на матч "Шахтёр" - "Минай"

"Минай", увы, пока не в состоянии на равных играть с топовыми командами украинского чемпионата. По ходу текущего сезона подопечные Василия Кобина уже с треском влетели "Динамо", а на прошлых выходных разгромно проиграли "Заре". Интрига будет держаться до первого гола, и он однозначно залетит в ворота гостей противостояния. Задача закарпатцев - держаться и не раскиснуть, как это было предыдущих играх с нашими топами.

Ставка: победа "Шахтёра" в обоих таймах за 2,15

1xbet
1,15
7,70
21,0
Сделать ставку
Favbet
1,17
8,10
13,5
Сделать ставку
Parimatch
1,15
7,70
20,0
Сделать ставку

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Прогнозы sweettv
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