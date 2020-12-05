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Львов - Ингулец. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от матча Чемпионата Украины Львов - Ингулец, 5 декабря 2020

Львов - Ингулец. Анонс и прогноз матча
UA-Футбол
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В прошлом туре "Львову" пришлось брать инициативу на себя в противостоянии с "Мариуполем" и это завершилось безапелляционным поражением. Нынешний соперник для команды Виталия Шумского тоже вряд ли собирается играть первым номером. Поэтому "Львову" снова придется играть в некомфортный футбол. Или все же хозяевам удастся перехитрить петровцев, окрыленных первой победой в высшем дивизионе?

Чемпионат Украины. Favbet лига. 12-й тур
5 декабря. Львов. "Арена Львов"
"Львов" 14:00 "Ингулец"
Арбитр: Ярослав Козик
Телетрансляция - Футбол 2
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • "Львов" сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. "Ингулец" впереди на три балла, что позволяет быть на 11-м месте.
  • В прошлом туре "Львов" проиграл "Мариуполю" 1:3, а "Ингулец" одолел "Олимпик" 2:1. Для петровской команды это была первая победа после повышения в классе.
  • До сегодняшнего дня соперники еще не встречались.
  • "Львов" - команда с худшей атакой и худшей защитой. Забили львовяне всего шесть голов, пропустили 24. У "Ингульца" статистика "приятнее" - 12:16.
  • На своем поле "Львов" один матч выиграл и трижды проиграл. "Ингулец" на выезде дважды уступил и дважды сыграл вничью.
  • "Ингулец" пять матчей чемпионата завершил со счетом 1:1.
  • Самым результативным игроком "Львова" является Шина - у него один гол и один ассист. У "Ингульца" Бартулович и Ситчинава забили по три мяча, у правого защитника Дениса Балана два гола и одна результативная передача.
  • В матче дублирующих составе "Львов" добыл более чем убедительную победу - 6:1.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В игре против "Мариуполя" Виталий Шумский попытался играть с двумя центрбеками и прогадал. Поэтому ожидаем, что сегодня "Львов" снова сыграет с тремя игроками в центре защиты - к Махмутовичу и Михоби присоединится Кравчук. Важным игроком для львовян является Сабино - он возвращается после дисквалификации. В таком случае из основы может выпасть Ныч.

Костик - Мехметович, Михоби, Кравчук - Грисьо, Сабино, Айнсалу, Якимец - Шина, Захаркив, Казлаускас

"Ингулец" хоть и выиграл у "Олимпика", но вопросов к игре было немало, ведь дончане могли забить гораздо больше одного гола. Если не готов к игре Ковалев, то его в центре защиты, скорее всего, заменит Кучеренко, а не Семенко. У Сергея Лавриненко с восстановлением Лупашко есть другой надежный опорный полузащитник. Предположим, что на фланге Козака заменит Янаков.

Крынский - Балан, Кучеренко, Павлов, Синегуб - Лупашко - Коваленко, Запорожец, Бартулович, Янаков - Ситчинава

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЛЬВОВ - ИНГУЛЕЦ 1:1

В этом матче встречаются команды, атака которых не является сильной стороной. Собственно, это тот случай, когда соперники, скорее всего, будут выжидать ошибки друг друга, но чтобы спровоцировать их у них может не хватить мастерства. Фаворита назвать сложно. "Ингулец" выступает более стабильно, но переезд автобусом продолжительностью 14 часов может сыграть свою роль. В что не верится совсем, так это в большое количество забитых мячей.

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В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово)
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