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Олимпик - Рух. Анонс с прогнозом на матч УПЛ, где смотреть поединок
В воскресенье 6-го декабря на поле стадиона "Динамо им. Лобановского" в Киеве донецкий "Олимпик" примет львовский "Рух" в рамках 12-го тура Favbet-лиги. Начало игры в 14:00
В первой игре воскресенья донецкий "Олимпик", переживающий не лучший период, примет львовский "Рух", которого обилие ничьих привело на последнее место. Однако, в отличие от дончан, в прошлом туре подопечным Ивана Федика на выезде удалось не проиграть крепкому сопернику, "Александрии" (0:0).
Для команды Игоря Климовского выезд к "Ингульцу" превратился в несчастный случай по причине грубых ошибок вратаря. Бетим Алими привез оба гола, тогда как большего соперник создать не смог. Да и те эпизоды, в которых мяч оказывался на линией ворот "Олимпика", сложно назвать полноценными моментами петровского клуба.
Favbet-лига, 12-й тур
Стадион: "Динамо им. Валерия Лобановского" (Киев)
Арбитр: Николай Балакин (Киев)
Олимпик 14:00 Рух
Текстовая
Трансляцию матча на телеканале Футбол 1 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Для Шахаба Захеди гол с пенальти в ворота "Ингульца" (1:2) стал шестым в сезоне и позволил иранцу единолично возглавить гонку бомбардиров УПЛ. Правда команда проиграла уже второй матч подряд, что вряд ли вызывает положительные эмоции. Напомним, что ранее "Олимпик" уступил дорогу в Кубке "ВПК-Агро" (0:1).
У Игоря Климовского нет головной боли по части дисквалификаций, так что он сможет выставить оптимальный состав. Правда выбор на вратарской позиции все же вызывает интерес. Оставит ли тренер в воротах дважды ошибшегося в Кропивницком Бетима Алими, либо доверится молодому Андрею Чекотуну, который в том поединке впервые в сезоне попал в заявку? Либо не же тренер станет ничего изобретать и просто вернет в старт Артема Кичака, который был основным большую часть сезона.
Ориентировочный состав Олимпика (4-1-4-1): Кичак - Ксенз, Драме, Снурницын, Пасич Е. - Бабенко - Бенито, Завийский, Политыло, Тейшейра - Шахаб.
В прошлом туре "Рух" снова не смог выиграть, хотя и ничья в Александрии за счастье. Эта мировая стала уже четвертой кряду для львовской команды и шестой в одиннадцати матчах сезона в целом, при пяти поражениях. Тем не менее, подопечные Федика остаются на последнем месте, отставая от "Львова" на один балл.
Сразу два ключевых игрока пропустят предстоящий матч у "Руха". Молодой форвард, сборник, Николай Кухаревич и опорный полузащитник Ярослав Мартынюк перебрали с карточками. Поэтому в Киеве их выхода на поле ждать не приходится. В пяти последних матчах не было в заявке Ивана Брикнера. Полагаю, что Иван Федик предпочтет насытить центр поля и вместо Ростислава Русина появится Андрей Кухарук, который действует в большей мере из глубины. В атаке же ставка будет сделана на быстрые фланги и умение Кондракова "цепляться" за мячи после длинных вертикальных передач.
Ориентировочный состав Руха (4-3-2-1): Бандура - Гагун, Белый, Парамонов, Мысык - Федорчук, Глиха, Кухарук - Климчук, Бойчук - Кондраков.
Цифры и факты по игре
- "Рух" забивал только в одном матче из последних семи, что позволило сыграть дома вничью с "Ингульцом" (2:2).
- Команда Ивана Федика все еще не одержала свою историческую, первую, победу в рамках УПЛ.
- Большую часть предыдущих матчей "Рух" сыграл вничью, в 66% случае это был ничья нулевая.
- "Олимпик" выиграл только два матча из последних восьми, проиграв в пяти случаях.
- Дома команда Климовского либо забивает три, либо не забивает вовсе. Исключением стал матч первого тура против "Динамо" (1:4).
- В трех последних матчах на выезде в рамках Премьер-лиги "Рух" покидал поле без забитого мяча.
Прогноз
Букмекеры абсолютно правы в том, кого называют фавортом матча, но неправы по части коэффициента. Как по мне, он должен был быть не выше 1.70, учитывая серьезность потерь гостей. Мартынюк - ключевой игрок центра поля, а Кухаревич намного лучше подошел бы под модель длинных передач, чем имеющийся в распоряжении Кондраков. Или вы реально считаете, что "Рух" примется контролировать мяч и раскатывать через короткий пас в гостевом поединке? Ну и "Олимпик" должен прервать серию неудач уверенной победой над аутсайдером.
Ставка: Победа "Олимпика" за 2.10
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