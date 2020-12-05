Колос - Александрия. Анонс и прогноз на матч Favbet-лиги, где смотреть

Всего лишь одно очко разделяет команды, которые подпирают еврокубковую зону турнирной таблицы. Посреди недели и "Колос", и "Александрия" играли матчи Кубка, разгромив соперников и пробившись в 1/4 финала. В очном поединке их задачи совпадают - каждая команда будет бороться исключительно за победу.

Пока что оба коллектива наиболее точно соответствуют званию "середняков". У них по четыре победы, а также минимум по три поражения и ничьих. Обе команды уже пропустили минимум по 13 голов в сезоне УПЛ, но и забить смогли не менее 15.

Favbet-лига, 12-й тур

Стадион: "Колос" (Ковалевка)

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Колос 19:30 Александрия

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В прошлом туре ковалевский колектив обменялся с соперником голами с пенальти еще в первом тайме. В результате они так и остались единственным, что сумели завершить результативно "Колос" на пару с "Десной" (1:1).

Против винницкой "Нивы" (4:0) в Кубке Руслан Костышин дал возможность отдохнуть основе. По сравнению с поединком против "Десны" (1:1) места в старте на тот поединок сохранили лишь защитники Петров и Черноморец, хавбек Антюх вышел уже по ходу второго тайма. Предположу, что дублем в Виннице Павел Ореховский заслужил возвращение в стартовый состав и заменит в нем как раз Антюха.

В двух последних играх не попадал в заявку Виталий Гаврыш.

Ориентировочный состав Колоса (3-4-2-1): Волынец - Петров, Новак, Черноморец - Зозуля, Задоя, Богданов, Емец - Смирный, Ореховский - Лысенко.

"Александрия" также играла в среду матч Кубка и разгромила своего обидчика по старту нынешнего сезона в УПЛ, закарпатский "Минай" (3:0). Ранее на кубковой тропе подопечные Шарана одолели еще одного новичка Премьер-лиги, петровский "Ингулец" (4:1). В чемпионате в прошлом туре, правда, не смогли обыграть еще и третьего, львовский "Рух" (0:0). Удаление Валерия Бондаренко серьезно спутало карты хозяевам и не дало возможности додавить аутсайдера в концовке.

Помимо дисквалифицированного защитника, у гостей предстоящей встречи все сильнейшие игроки в строю.

Ориентировочный состав Александрии (4-4-1-1): Панькив - Пашаев, Бабогло, Дубра, Вантух - Лучкевич, Банада, Гречишкин, Третьяков - Ковалец - Безбородько.

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Цифры и факты по игре

Со времен открытия своего стадиона в Ковалевке в рамках чемпионата "Колос" добыл лишь две победы, но и проиграл только раз. Наиболее популярный исход - ничья, встречался три раза.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза между собой и только раз "Александрии" удалось подопечных Руслана Костышина обыграть (4:2). Зато "Колос" может похвастать тем, что неизменно поражал ворота этого соперника.

"Александрия" худшая команда чемпионата по результатам выездных встреч. В четырех поединках команда Владимира Шарана уступила трижды и лишь раз свела дело к ничьей, зато против донецкого "Шахтера" (1:1).

Прогноз

Казалось бы, результативный футбол - это не об "Александрии". Но в этом сезоне команда Шарана часто опровергает данное убеждение и действует в весьма открытой манере. Что уж говорить о "Колосе", уже сама схема которого с активными латералями гласит о риске и желании обмениваться атакующими выпадами. Так что жду минимум по голу в каждую из сторон.

Ставка: Обе забьют за 1.75