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Десна - Ворскла. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Битва за зимнюю бронзу

Десна - Ворскла. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Не часто встретишь тур украинского чемпионата, где в центральном матче не играют "Шахтер" или "Динамо". 12-й тур можно считать таковым, ведь в главной игре встретятся "Десна" и "Ворскла", которые считаются одними из главных претендентов на третье место, и победа одной из сторон может помочь им завоевать "зимнюю бронзу".

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В прошлом туре команды синхронно потеряли очки, но если "Десна" упустила победу над "Колосом", то "Ворскла" была по всем статьям разбита киевским "Динамо". После, Полтава продолжила портить настроение болельщикам, проиграв в кубке перволиговому "Агробизнесу". Еще одно фиаско поставит "Ворсклу" в затруднительное положение, а потому - терять очки команде Максимова уже нельзя.

Favbet-лига. 12-й тур
6 декабря, Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина
"Десна" 17:00 "Ворскла"
Арбитр: Е. Монзуль
Трансляция: канал "Футбол 1"
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
UA-Футбол проведет аудиотрансляцию матча

Цифры и факты:

  • Черниговская "Десна" на данный момент идет в таблице на четвертом месте. Команда Александря Рябоконя успела набрать 17 очков, четырежды победив, дважды проиграв и еще пять раз сыграв вничью
  • Полтавчане находятся на одну позицию выше своего будущего соперника, имея в активе 19 очков. Победа в воскресенье поможет ворсклянам укрепиться на третьем месте, сделав их практически недосягаемыми для конкурентов
  • Команда Максимова имеет в этом сезоне одну из лучших оборон. До начала 12-го тура они пропустили восемь голов, и по этому показателю уступают только "Динамо" (7)
  • Между собой коллективы успели сыграть 14 раз. Преимущество на стороне "Ворсклы", которая побеждала четыре раза, трижды играла вничью и еще три раза оказалась слабее "Десны". Общая разница голов - 15:11 в пользу полтавчан
  • Сразу два игрока в составе команд забили пять мячей в текущем розыгрыше УПЛ - Филипп Будковский и Владислав Кулач. И если выход первого ожидается в старте, то второй из-за повреждения не сыграет до конца 2020-го года
  • "Десну" и "Ворсклу" можно назвать главными меценатами "Львова". "Сине-золотые" в этом сезоне добыли лишь две победы, обыграв именно полтавчан и черниговчан
  • У "Десны" будет шанс забить 50-й домашний гол в УПЛ - для этого следует нанести два точных удара
  • Полтавская "Ворскла" может в 90-й раз сыграть вничью на выезде в рамках украинского чемпионата
  • Коллектив Юрия Максимова не может забить в выездных матчах уже на протяжении 353-х минут
  • 150-й матч в украинском чемпионате будет шанс провести у Евгения Паста
  • Юбилейный 10-й гол могут забить Опанасенко и Степанюк
  • Отчетный матч, как и все последующие в 2020-м году, пройдет без зрителей на трибунах

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Последние новости и составы

"Десна":

В отличии от соперника, команда Рябоконя на неделе не играла, целенаправленно ведя подготовку к битве за третье место. Несмотря на отсутсвие побед в последних двух матчах, нельзя сказать, что "северяне" играют плохо - моментов они создают предостаточно, но все форварды страдают слабой реализацией. Раньше за это отвечал Филиппов, но достойной замены пока не нашлось.

Последний матч пропустили Калитвинцев и Тотовицкий, о состоянии которых пока известно мало. Вероятно, если Андрей еще не готов, позицию десятки вновь закроет Арвеладзе. Две желтые в игре с "Колосом" заработал Имереков, а его место в центре обороны, скорее всего, займет Гитченко.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой - Огиря, Домбровский - Гуцуляк, Арвеладзе, Мудрик - Будковский

"Ворскла":

Юрий Максимов не дал отдохнуть лидерам в кубковом матче против "Агробизнеса", но полтавчане, во многом неожиданно, не сумели одержать победу. "Ворскле" пора реабилитироваться, а лучшего способа, чем обыграть крепкую "Десну", придумать сложно.

У наставника полтавчан хватает проблем перед воскресной игрой. Первое - как уже было сказано выше, не сыграет Кулач. Также под вопросом участие Чеснакова, который получил травму, но обещал вернуться к игре в Чернигове. Предположим, что опытный защитник действительно появится на поле, что позволит Максимову использовать схему с тремя центрбеками.

Еще одна потеря - дисквалификация Кане, который заработал уже второе удаление в сезоне, грубо сыграв против Леднева. Полузащитник попросил прощение за свои действия, вот только на сроки дисквалификации это не повлияло.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Альюн - Пердута, Скляр, Пуцлин, Пешич, Якубу - Степанюк, Щербак

Прогноз на матч "Десна" - "Ворскла" 1:1

Тяжело делать прогноз на матч, в котором каждая сторона не имеет права на поражение. Давайте анализировать. Черниговчане должны выглядеть свежее, так как посреди недели отдыхали, а не играли кубковый матч. Это может сыграть ключевую роль во время финального отрезка игры. С другой стороны, "северяне" тяжело реализуют свои моменты, в то время как "Ворскла" умеет наказывать соперника даже за минимальные огрехи.

Полтавчан устроит и ничья, а значит Максимов не будет вынуждать игроков бежать с шашками на голо. Ожидаем, что коллективы точно обменяются забитыми голами, но победитель определен не будет.

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Прогнозы
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
05.12.2020 в 20:15
Не предсказуемая игра. Ждем позитивных эмоций ...
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