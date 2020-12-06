Заря - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

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6 декабря. Запорожье. Стадион: "Славутич-Арена". Начало в 17:00

"Заря" - "Днепр-1"

Главный арбитр - Виктор Копиевский

Ассистенты: Валентин Куцев и Максим Чертоляс

Арбитр ВАР - Евгений Арановский

Ассистент ВАР - Виктор Матяш

ТВ трансляция - "УНІАН"

Интернет-трансляция - UA-Футбол

Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

"Заря" после двух поражений на старте чемпионата не проигрывает уже восемь кряду встреч. Однако турнирное положение всё ещё оставляет желать лучшего, ведь каждый второй поединок луганчан завершается ничьей. С четырнадцатью очками "чёрно-белые коты" занимают восьмую строчку в таблице УПЛ. Если удастся обыграть "Днепр-1", команда получает шанс обойти "Мариуполь", а также кого-то из дуэта "Колос" - "Александрия" (у них очный матч также сегодня). В случае потери очков луганчан может обогнать "Олимпик".

"Днепр-1" скатился к группе аутсайдеров украинского чемпионата. С точки зрения результатов нельзя сказать, что смена тренера пошла на пользу спортивному клубу, ведь подопечные Игоря Йовичевича сейчас занимают двенадцатую позицию в таблице, набрав восемь баллов (со вчера столько же у "Львова"). Днепряне в последний раз побеждали 24 октября.

на официальном уровне команды провели только два матча. В первом круге прошлого чемпионата поединок в Запорожье завершился вничью 1:1, а в Днепре выиграли луганчане 4:1.

на текущей неделе оба соперника уже проводили матчи. "Заря" обыграла "Лестер" в Лиге Европы 1:0 благодаря голу Аллахяра. У "Днепра-1" задача была попроще: справиться с перволиговым "ВПК-Агро" в Кубке Украины. Днепряне выиграли 5:0, а забивали Назаренко (дубль), Сафронов, Когут и Довбик.

главная новость недели - вспышка коронавируса в "Днепре-1". Известно только, что в лагере клуба (клуба, а не первой команды) заразились около 20 людей . Поэтому только стартовый протокол гостей даст ответ на вопрос, кто же именно пострадал от COVID-19.

. Поэтому только стартовый протокол гостей даст ответ на вопрос, кто же именно пострадал от COVID-19. "Заря" не пропускает в четырёх кряду играх. За это время подопечные Виктора Скрипника трижды выиграли и ещё раз сыграли вничью.

у "Днепра-1" серия из четырёх подряд проигрышей в чемпионате Украины.

это будет противостояние одной из лучших защитных линий УПЛ (меньще "Зари" пропустили только "Динамо" и "Ворскла") против одной из худших (больше "Днепра-1" пропускает лишь "Минай" и "Львов").

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Составы

"Заря"

Не сыграют: Шевченко (под вопросом)

Луганчане сейчас играют одной обоймой во всех матчах, и это приносит результат. Также приносит результат схема игры в три номинальных форварда. Вряд ли Виктор Скрипник отойдёт от этой структуры против "Днепра-1", разве что обновит несколько позиций. Точно обновит центр обороны, где сегодня сможет сыграть Вернидуб, а Иванисеня вернётся в опорную зону.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Василь - Цыганикс, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов - Кочергин, Иванисеня, Юрченко - Кабаев, Гладкий, Громов.

"Днепр-1"

Не сыграют:

Какой бы ни был предложен ниже стартовый состав днепрян, он вряд ли окажется правильным. Напомним, что на этой неделе в лагере СК произошла вспышка заражения коронавирусом. Официальный сайт подтвердил эту информацию, но разглашать имена заболевших почему-то отказался - классический для украинского футбола ход для попыток скрыть информацию от соперника и своего же болельщика.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Дубинчак, Логинов, Сваток, Адамюк, Тейлор - Булеца, Кравченко, Ярмолюк, Когут - Хобленко.

Прогноз на матч "Заря" - "Днепр-1"

Гости практически наверняка будут играть от обороны: всё из-за потенциально кадровых проблем. Но и для "Зари" будет важен пятый "сухой" матч кряду. К тому же, у луганчан в четверг тяжёлый еврокубковый выезд к "Браге" в Лиге Европы, и хоть турнирной мотивации нет, но команда постарается отдать в том поединке максимум. Это будет игра команд, которым важен ноль у своих ворот, поэтому и сейчас мы вряд ли тут будет что-то похожее на вчерашний поединок "Бавария" - "Лейпциг", когда зрители увидели сразу шесть голов. Тем не менее, забитые мячи будут, а общий итог в пользу хозяев поля.

Ставка: победа "Зари" и тотал матча меньше 3,5 за 1,91