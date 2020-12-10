Олимпик - Львов. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. 13-й тур

11 декабря. Киев. Стадион: "Динамо". Начало в 19:00

"Олимпик" - "Львов"

Главный арбитр - Алексей Деревинский

Ассистенты: Александр Войтюк и Дмитрий Козорезов

ТВ трансляция - "Футбол1"

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

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Цифры и факты

перед стартом игрового дня "Олимпик" седьмой в таблице. До четвёртого места всего три очка, до третьего - четыре. Ниже девятой строчки до Нового года дончане не упадут, потому как и с "Александрией" (восьмая), и с "Мариуполем" (девятый) у них равное количество очков - по 16. А "Ингулец", который удерживает десятую позицию, отстаёт на пять баллов.

"Львов" всё ещё в хвосте, но с приходом Виталия Шумского команда набрала семь очков. Это, к примеру, на шесть больше, чем до этого было у львовян. В случае победы в последнем туре года у арендаторов базы "Карпат" есть возможность запрыгнуть на двенадцатую строчку, а поражение вместе с победой "Руха" может стать причиной падения на дно таблицы.

стоит отметить, что у "Олимпика" и "Львова" по одному матчу в запасе, ведь их игры с "Зарёй" и "Минаем" соответственно были перенесены на более поздний срок. Особенно интересна ситуация у львовян с закарпатцами, которые с сентября не нашли ни одного "окна", чтобы встретиться. Найдут хоть до конца сезона?

после выхода "Львова"/"Вереса" в УПЛ соперники провели уже шесть очных встреч. Пока небольшое преимущество у дончан, которые выиграли трижды. Дважды оппоненты завершали свои матчи миром и однажды дуэль завершилась в пользу львовян.

в 2020 году оппоненты провели три матча. Две победы у "Олимпика" при одной у "Львова". К слову, у львовян в текущем календарном году вообще всего три победы (ох и тяжело болеть за такую команду): над "Ворсклой", "Десной" и как раз "Олимпиком".

в матчах с участием "Олимпика" в текущем чемпионате Украины зрители едва ли не чаще всего видят результативный футбол. Дончане вместе с соперниками в сумме за 11 сыгранных встреч забили 38 голов. Этот показатель больше только у "Шахтёра", матчи которого уже "сгенерировали" 41 гол.

у "Львова" - худшее нападение чемпионата: всего семь забитых. Впрочем, при Виталии Шумском этот показатель команда старается активно исправлять. Из пяти последних встреч (все как раз при новом наставнике) львовяне не забивали только в одной. Также у "Львова" - худшая оборона УПЛ: 25 пропущенных. На втором месте в этом антирейтинге "Днепр-1" с показателем в 24 пропущенных.

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Составы

"Олимпик"

Не сыграют: Кичак (под вопросом)

Альваренга вряд ли получит ещё один шанс от Игоря Климовского и сегодня должен оказаться в запасе. Его на правом фланге может заменить Тейшейра, который обещал покрасить волосы в розовый, если не забьёт "Львову" (француз либо очень верит в свой гол, либо очень хочет покрасить волосы). Остальная ротация будет зависеть от кондиций футболистов "Олимпика" после травм и перенесённого COVID-19. Ну, а кто у дончан болеет/выздоровел - пресс-служба "Олимпика" в лучших традициях своих коллег из "Днепра-1" сообщить не решилась.

Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Алими - Лебеденко, Снурницын, Драме, Ксёнз - Цымбалюк - Бенито, Политыло, Бабенко, Тейшейра - Захеди.

"Львов"

Не сыграют: Шина, Грисьо, Михоби (все - дисквалификации), Кошман, Фелипе (оба - игра за дубль)

Коучу гостей придётся внести немало изменений в стартовый состав, учитывая количество потерь из-за дисквалификаций. Впрочем, состав "Львова" в текущем сезоне - это вообще не о стабильности. В обороне придётся использовать молодого Романчука, который постепенно привлекается к основе. В средней линии есть шансы увидеть Челича, а Ныч будет переведён глубже

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Костик - Махмутович, Кравчук, Романчук - Сабино, Айнсалу - Казлаускас, Ныч, Челич, Якимец - Захаркив.

Прогноз на матч "Олимпик" - "Львов"

"Олимпик" выглядит предпочтительнее в этой паре практически по всем параметрам. Да, лёгкой жизни у него не будет, да ещё и придётся действовать первым номером, ведь вряд ли львовяне решат идти вперёд с мячом. Поэтому Игорю Климовскому нужно будет найти решение, как взламывать неуступчивую оборону аутсайдера чемпионата. Но в успехе номинальных хозяев поединка сомнений практически нет. Как и в пропущенном им мяче - не зря "Олимпик" вторая команда лиги по общему количеству голов в матчах с их участием.

Ставка: победа "Олимпика" и обе забьют за 3.70

Бонусная ставка - результативный удар Шахаба Захедитабара. Иранец сейчас в прекрасной форме: он четыре раза отличился в четырёх крайних матчах своей команды. Вряд ли он упустит возможность оставить ещё один автограф перед зимней паузой, закрепившись в статусе лучшего бомбардира УПЛ до старта второго круга.

Ставка: Шахаб Захеди забьёт за 1.80