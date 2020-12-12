Динамо - Колос. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. 13-й тур

12 декабря. Киев. Стадион: "Динамо". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалёвка)

Главный арбитр - Игорь Пасхал

Ассистенты: Семён Шлончак и Владимир Володин

Арбитр ВАР: Николай Балакин

Ассистент ВАР: Александра Ардашева

ТВ трансляция - "2+2"

Интернет-трансляция - UA-Футбол

Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

"Динамо" в шаге от завоевания зимнего чемпионства в УПЛ. Для этого киевлянам в последнем туре календарного года нужно набрать минимум один балл или надеяться, что "Шахтёр" оступится в поединке с "Ингульцом". На данный момент между первым и вторым местом в лиге - три балла.

"Колос" сейчас седьмой в плотной группе коллективов, которые ведут схватку за еврокубки. Напомним, что на данный момент команды с третьего ("Десна") по девятое ("Мариуполь") места разделяет всего четыре очка.

Мирча Луческу и Руслан Костышин в качестве оппонентов на тренерском мостике ранее встречались лишь один раз. В начале сентября команды тренеров провели в Ковалёвке контрольный матч, завершившийся победой "Динамо" 1:0. Единственный гол в той игре и единственный гол после краткосрочного возвращения в Киев забил Артём Кравец.

на официальном уровне было четыре встречи: все в прошлом сезоне. "Динамо" трижды выиграло и сенсационно проиграло в июле этого года в заключительном поединке сезона, когда "горела" путёвка в Лигу чемпионов. Общая разница мячей в противостоянии - 8:3 в пользу "Динамо".

Евгений Селезнёв продолжает гонку за бомбардирским рекордом УПЛ. На данный момент у легендарного форварда 115 голов. Чтобы не просто догнать Шацких и Реброва, а стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины нападающему ещё осталось забить девять пенальти.

"Колос" выиграл только один матч в УПЛ из семи последних. За эти семи встреч подопечные Руслана Костышина четырежды сыграли вничью.

в составе "Колоса" много игроков, которые ранее выступали за "Динамо" или прошли школу "бело-синих": Богданов, Волынец, Зозуля, Денис Костышин, Лысенко, Милько, Новак, Ореховский, Петров, Черноморец. Плюс ещё четыре футболиста сейчас выступают за ковалёвцев на правах аренды: Кравченко, Исаенко, Кучерук и Смирный.

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Составы

"Динамо"

Не сыграют: Нещерет (дисквалификация), Тымчик, Русин, Дуэлунн (травмы), Буяльский (под вопросом)

Мирча Луческу однозначно даст отдохнуть кому-то из игроков основы после непростой победы над "Фради" в Лиге чемпионов. Возможно, вновь получат игровую практику Караваев, Андриевский и Шепелев, а Супряга выйдет на нападении. И почему бы не дать под конец года сыграть Шабанову? Возможно, пару минут будет у Буяльского, которого очень хотел восстановить ещё к концу года румынский наставник, но Виталий всё ещё на больничном.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Забарный, Шабанов, Кендзёра - Гармаш, Сидорчук, Шепелев - Родригеш, Супряга, Цыганков

"Колос"

Не сыграют: Смирный, Кравченко, Исаенко, Кучерук (все - условия аренды)

Гости, вероятно, вновь сыграют в три центральных защитника. В трио с Новаком и Петровым выйдет экс-игрок "Динамо" Черноморец, либо Гавриш, который почему-то перестал попадать в заявку на игру. Есть варианты в центре поля, где за место в старте поборятся опытные Богданов с Задоей и более молодые Ореховский с Денисом Костышиным. Думается, Руслан Костышин сделает ставку на опыт.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Емец, Черноморец, Новак, Петров, Зозуля - Задоя, Богданов - Антюх, Селезнёв, Ильин.

Прогноз на матч "Динамо" - "Колос"

Поединок будет непростым для киевлян. "Колос" после возвращения защитников в основную обойму стал меньше пропускать, провалившись только во встрече с "Ворсклой", когда три раза вынимал мяч из сетки своих ворот. Но "Динамо" будет настоящей проверкой для ковалёвцев и их потенциала. Да и сами киевляне в чемпионате Украины довольно прагматичны и много не забивают. Поэтому есть ожидание, что в этом матче эта тенденция продолжится.

Ставка: тотал меньше 3.0 за 1.80.