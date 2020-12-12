Рух - Днепр-1. Анонс и прогноз матча

Символично, что в матче последнего тура 2020-го года сыграют команды УПЛ, которые занимают две последние строчки - в гости к "Руху" приедет "Днепр-1". От днепровского коллектива ожидали борьбы за еврокубки, но они пережили и смену тренера, и несколько разгромных поражений, которые вылились в предпоследнее место в таблице.

У львовского клуба дела идут еще хуже, так как команда Федыка не побеждала в нынешнем, дебютном для себя, сезоне УПЛ. Но от "Руха" и ожидания были совсем другие, чем от их будущего соперника. Поэтому титул главного разочарования первой половины сезона не может достаться львовянам. Этот приз по праву забирает "Днепр-1". А возможно, вместе с ним и первое место с конца.



12 декабря, Львов, стадион "Арена-Львов"

"Рух" 19:30 "Днепр-1"

Арбитр: С. Бойко

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. 13-й тур12 декабря, Львов, стадион "Арена-Львов""Рух" 19:30 "Днепр-1": С. Бойко: канал "Футбол 2"Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты:

За 12 сыгранных матчей львовский "Рух" успел набрать шесть очков, ровно шесть раз сыграв вничью. У команды Федыка, вместе с "Минаем", худшая атака в чемпионате, а также одна из худших оборон. Разница забитых и пропущенных - 8:22

"Рух" остался последней командой, которая еще не успела победить в текущем сезоне

Подопечным Федыка подойдет только победа в последнем туре, иначе год они завершат на последнем месте. В случае выиграша, они опередят именно "Днепр-1"

У команды Игоря Йовичевича дела не намного лучше, нежели у будущего оппонента. В отличие от львовян, они одержали две победы, но успели проиграть сразу восемь раз. Всего в их активе восемь набранных пунктов

Днепряне пропустили 24 гола за 12 туров. Только ФК "Львов" может посоревноваться с ними в "качестве" обороны. На их счету 26 пропущенных

"Днепр-1" проиграл пять последних матчей в чемпионате. Для клуба это уже антирекорд

С другой стороны, представители востока Украины - одна из наиболее бескомпромистных команд чемпионата. Они не играют вничью с марта 2020-го года. Серия насчитывает уже 11 игр

Между собой стороны сыграли два матча. Оба раза побеждали днепряне и оба раза забивали по три гола. Встречи проходили в рамках Первой лиги

Александр Назаренко - лучший снайпер в составе обеих коллективов. Вингер успел наколотить четыре гола. У "Руха" никто не забивал больше одного раза, что уже говорит об атакующем кризисе

Отчетный матч, как и все остальные в туре, пройдет без зрителей

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Последние новости и составы

"Рух":

Главной новостью последних дней стали слухи о возможном переходе Артема Милевского в состав львовской команды. Сейчас у клуба огромные проблемы в созидании, и, возможно, руководитель клуба верит, что опытный нападающий сможет помочь молодой команде. Но ждать Артема стоит не раньше зимы, до которой еще осталось сыграть один поединок.

Иван Федык решил перестать от игры к игре тасовать состав, доверившись примерно одной обойме игроков. Прогнозируем, что в состав вернется Кухаревич, который в прошлом туре не играл из-за дисквалификации. Молодая надежда львовского футбола еще не забивал в УПЛ, и ему стоит поторопиться - ходят слухи, что им интересуются за рубежом.

Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Парамонов, Белый, Мысык - Копына - Климчук, Федорчук, Мартынюк, Бойук - Кухаревич

"Днепр-1":

На первых порах Игорь Йовичевич смог вдохнуть жизнь в днепровский коллектив, который неважно начал сезон под руководством Михайленко. Но на смену романтическому периоду пришли суровые будни. А за ними - потери очков. А за ними - серия из пяти поражений подряд. Команде срочно нужен перерыв, но впереди остался последний бой. Отдыхать еще рано.

Львів випереджає Дніпро-1. Турнірна таблиця УПЛ 2020/21

Матеріал постійно оновлюєтьсяhttps://t.co/Pps299nh6x pic.twitter.com/n2wTxGL21A — UA-Футбол (@ua_football) December 11, 2020

Все знают, что внутри "Днепра-1" всплекс коронавируса, но до начала прошлого тура имена заболевших не назывались. Более того, будущие гости продолжают играть в разведчиков, скрывая имена тех, кто готовится к субботнему матчу. Потому, вполне возможно, Йовичевич просто повторит состав прошлой игры.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Адамюк, Сваток, Логинов, Коркишко - Батагов, Игнатенко - Назаренко, Ярмолюк, Ди Франко - Хобленко

Прогноз на матч "Рух" - "Днепр-1" 1:1

Обе команды сейчас переживают кризис, и обеим командам сейчас необходима пауза. С одной стороны, учитывая все проблемы хозяев, можно было бы предположить, что команда Йовичевича возьмет верх. Но благодаря скрытности тренерского штаба и пресс-службы все еще неизвестно, какой состав будет доступен к матчу. А потому, наиболее вероятным исходом матча назовем ничью.