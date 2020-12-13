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Ингулец - Шахтёр. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(1 голосов)

Есть ли шансы у хозяев не проиграть крупно?

Ингулец - Шахтёр. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
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13 декабря. Кропивницкий. Стадион: "Зирка". Начало в 14:00
"Ингулец" (Петрово) - "Шахтёр" (Донецк)

Главный арбитр - Дмитрий Кривушкин
Ассистенты: Виталий Скобля и Александр Дашко

ТВ трансляция - "Футбол1"
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • "Шахтёр" точно уйдёт на зимний перерыв на втором месте, но в случае победы команда Луиша Каштру сможет сократить отставание от "Динамо" до одного балла. В шести очках позади "Десна", которой сегодня играть с "Мариуполем".
  • "Ингулец" единственный представитель нижней части таблицы, кто ещё не сыграл свой последний матч в 2020-м. Петровчане не поднимутся выше и не опустятся ниже своего нынешнего десятого места.
  • соперники ранее провели лишь один официальный матч. В 2019 году в финале Кубка Украины "Ингулец" уступил "Шахтёру" 0:4 (дубль Тете, Мораес и Соломон).
  • "Шахтёр" забивал во всех матчах текущего чемпионата Украины и остаётся единственной командой УПЛ, которая по ходу текущего розыгрыша УПЛ ещё не проигрывала.
  • "Ингулец" - самая миролюбивая команда украинского профессионального футбола в нынешнем сезоне. Подопечные Сергея Лавриненко восемь из 12 встреч завершили вничью. Данная статистика не мешает петровчанам пропускать во всех номинально домашних играх текущего сезона.
  • "Шахтёр" - самая результативная команда чемпионата. "Горняки" забили уже 30 голов в 12 матчах. Для сравнения, у "Ингульца" лишь 13 голов.
  • игроки "Ингульца" чаще других получают предупреждения. Петровчане уже заработали 42 жёлтых - по этому показателю они впереди. А вот по красным (3) ещё нужно очень усердно работать, чтобы догнать "Ворсклу" (7).

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Составы

"Ингулец"
Не сыграют: Балан (дисквалификация)

Правый защитник Балан не пропустил ни минуты в текущем чемпионате, но сегодня он своей команде не помощник из-за дисквалификации. Его должен будет заменить уроженец Кропивницкого Фатеев. В остальном текущий состав "Ингульца" достаточно стабилен, поэтому большой ротации не ждём. Разве что на флангах вместо Бартуловича и Запорожца могут выйти Козак и Коваленко. В рамке отдаём предпочтение более опытному Шусту.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Шуст - Квасный, Павлов, Семенко, Фатеев - Кучеренко, Лупашко - Бартулович, Мкомола, Запорожец - Сичинава.

"Шахтёр"
Не сыграют: Исмаили, Малышев, Корниенко, Коноплянка, Мораес, Витао и Фернандо (все - травмы), Гриценко, Кривцов, Тайсон и Вакула (все - вне заявки)

Луиш Каштру наверняка пойдёт на ротацию после поединка в Лиге чемпионов. Может, выйдет на поле Пятов, будущая судьба которого неясна. Кризис в центре обороны должны помочь решить Хочолава или Матвиенко - кто-то из них выйдет в паре с Бондарем. Дентиньо безальтернативен на позиции форварда, хотя свои игровые минуты должен будет получить и Вьюнник.

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Пятов - Сиприано, Матвиенко, Бондарь, Болбат - Патрик, Майкон - Соломон, Антонио, Тете - Дентиньо.

Прогноз на матч "Ингулец" - "Шахтёр"

"Ингулец" вряд ли сможет удержать удар. Исход встречи будет зависеть от настроя "горняков" и их заряженности на победу. "Динамо" несколько недель назад не испытывало огромных проблем против новичка УПЛ. Тому не откажешь в характере, но уровень мастерства хромает - отсюда и предыдущие результаты, а также нынешнее место в таблице.

Ставка: "Шахтёр" с форой -2 за 2.28

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13.5
6.00
1.22
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Favbet
14.5
5.70
1.24
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Parimatch
14/0
6.00
1.23
Сделать ставку

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Прогнозы sweettv
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