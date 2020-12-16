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Десна - Заря. Анонс с прогнозом на кубковый матч, где смотреть
В среду 16-го декабря на поле стадиона "Динамо им. Валерия Лобановского" в Киеве состоится последний матч 1/8 финала Кубка Украины между черниговской "Десной" и луганской "Зарей". Начало поединка в 14:00
Первый круг чемпионата "Десна" закончила на третьем месте благодаря победам над "Ворсклой" (1:0) и "Мариуполем" (2:0). Правда "Заря" буквально наступает на пятки, отставая на три очка, команда Виктора Скрипника также имеет матч в запасе по сравнению с "Десной".
"Заря" ударно провела концовку осени и начала зиму, выиграв пять матчей из шести и с высоко поднятой головой покинув розыгрыш Лиги Европы. Помимо побед над АЕК-ом (3:0) и "Лестером" (1:0) луганчане одолели на этом отрезке в рамках УПЛ "Минай" (3:0), "Днепр-1" (3:1) и "Александрию" (2:0).
Кубок Украины, 1/8 финала
Стадион: "Динамо им. В.В. Лобановского" (Киев)
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)
Десна 14:00 Заря
Текстовая
Трансляцию матча на телеканале Футбол 1 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Удачные замены в перерыве позволили команде Александра Рябоконя довести до победы домашний матч с "Мариуполем" (2:0), проходивший на НСК "Олимпийский" в Киеве. Егор Картушов и Филип Будковский очень быстро сделали разницу, а также позволили раскрыться Хлебасу и Гуцуляку, которые также гармонично вписались в атакующие комбинации команды после перерыва.
Именно Максим Дегтярев отметился дублем в ворота "Руха" в предыдущем кубковом матче черниговской команды. Можно сказать, что это "форвард для Кубка" у команды Рябоконя.
Ориентировочный состав Десны (4-4-2): Паст - Полегенько, Имереков, Тамм, Конопля - Гуцуляк, Домбровский, Огиря, Картушов - Будковский, Дегтярев.
Команда Скрипника на выходных добыла важнейшую победу над "Александрией" в гостях (2:0), не смотря на то, что судья всячески пытался в этом помешать, по крайней мере по убеждению самих луганчан. Впрочем, голы Иванисени и Сайядманеша позволили гостям выиграть даже в меньшинстве, хоть к финальному свистку составы и сравнялись.
Никита Шевченко уже восстановился от травмы, провел полный матч в Португалии и готов выйти на поле с первых минут в кубковом поединке.
Ориентировочный состав Зари (4-4-2): Шевченко - Фаворов, Иванисеня, Абу-Ханна, Циганикс - Юрченко, Назарина, Громов, Кочергин - Кабаев, Гладкий.
Цифры и факты по игре
- "Десна" в предыдущем раунде обыграла львовский "Рух" на своем поле (2:1). Для "Зари" это будет первый матч сезона в кубковом турнире.
- Артем Громов провел в Александрии свой сотый поединок в составе "Зари".
- Начиная с 29-го ноября предстоящий поединок станет уже шестым для луганчан и только четвертым для "Десны".
Прогноз
В равном вязком матче отдам предпочтение черниговским футболистам, которым победа сейчас важна с точки зрения морального состояния. Напомним, что клуб фактически остался бесхозным и вынужден играть домашние матчи в Киеве. Да и подопечные Рябоконя банально "свежее", тогда как луганчане явно были перенасыщены матчами осенью 2020-го.
Ставка: Проход "Десны" за 1.87
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