Десна - Заря. Анонс с прогнозом на кубковый матч, где смотреть

Первый круг чемпионата "Десна" закончила на третьем месте благодаря победам над "Ворсклой" (1:0) и "Мариуполем" (2:0). Правда "Заря" буквально наступает на пятки, отставая на три очка, команда Виктора Скрипника также имеет матч в запасе по сравнению с "Десной".

"Заря" ударно провела концовку осени и начала зиму, выиграв пять матчей из шести и с высоко поднятой головой покинув розыгрыш Лиги Европы. Помимо побед над АЕК-ом (3:0) и "Лестером" (1:0) луганчане одолели на этом отрезке в рамках УПЛ "Минай" (3:0), "Днепр-1" (3:1) и "Александрию" (2:0).

Кубок Украины, 1/8 финала

Стадион: "Динамо им. В.В. Лобановского" (Киев)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)

Десна 14:00 Заря

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Удачные замены в перерыве позволили команде Александра Рябоконя довести до победы домашний матч с "Мариуполем" (2:0), проходивший на НСК "Олимпийский" в Киеве. Егор Картушов и Филип Будковский очень быстро сделали разницу, а также позволили раскрыться Хлебасу и Гуцуляку, которые также гармонично вписались в атакующие комбинации команды после перерыва.

Именно Максим Дегтярев отметился дублем в ворота "Руха" в предыдущем кубковом матче черниговской команды. Можно сказать, что это "форвард для Кубка" у команды Рябоконя.

Ориентировочный состав Десны (4-4-2): Паст - Полегенько, Имереков, Тамм, Конопля - Гуцуляк, Домбровский, Огиря, Картушов - Будковский, Дегтярев.

Команда Скрипника на выходных добыла важнейшую победу над "Александрией" в гостях (2:0), не смотря на то, что судья всячески пытался в этом помешать, по крайней мере по убеждению самих луганчан. Впрочем, голы Иванисени и Сайядманеша позволили гостям выиграть даже в меньшинстве, хоть к финальному свистку составы и сравнялись.

Никита Шевченко уже восстановился от травмы, провел полный матч в Португалии и готов выйти на поле с первых минут в кубковом поединке.

Ориентировочный состав Зари (4-4-2): Шевченко - Фаворов, Иванисеня, Абу-Ханна, Циганикс - Юрченко, Назарина, Громов, Кочергин - Кабаев, Гладкий.

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Цифры и факты по игре

"Десна" в предыдущем раунде обыграла львовский "Рух" на своем поле (2:1). Для "Зари" это будет первый матч сезона в кубковом турнире.

Артем Громов провел в Александрии свой сотый поединок в составе "Зари".

Начиная с 29-го ноября предстоящий поединок станет уже шестым для луганчан и только четвертым для "Десны".

Прогноз

В равном вязком матче отдам предпочтение черниговским футболистам, которым победа сейчас важна с точки зрения морального состояния. Напомним, что клуб фактически остался бесхозным и вынужден играть домашние матчи в Киеве. Да и подопечные Рябоконя банально "свежее", тогда как луганчане явно были перенасыщены матчами осенью 2020-го.

Ставка: Проход "Десны" за 1.87