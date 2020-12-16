  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Десна - Заря. Анонс с прогнозом на кубковый матч, где смотреть
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна - Заря. Анонс с прогнозом на кубковый матч, где смотреть

Украина
(5 голосов)

В среду 16-го декабря на поле стадиона "Динамо им. Валерия Лобановского" в Киеве состоится последний матч 1/8 финала Кубка Украины между черниговской "Десной" и луганской "Зарей". Начало поединка в 14:00

Десна - Заря. Анонс с прогнозом на кубковый матч, где смотреть
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый круг чемпионата "Десна" закончила на третьем месте благодаря победам над "Ворсклой" (1:0) и "Мариуполем" (2:0). Правда "Заря" буквально наступает на пятки, отставая на три очка, команда Виктора Скрипника также имеет матч в запасе по сравнению с "Десной".

"Заря" ударно провела концовку осени и начала зиму, выиграв пять матчей из шести и с высоко поднятой головой покинув розыгрыш Лиги Европы. Помимо побед над АЕК-ом (3:0) и "Лестером" (1:0) луганчане одолели на этом отрезке в рамках УПЛ "Минай" (3:0), "Днепр-1" (3:1) и "Александрию" (2:0).

Кубок Украины, 1/8 финала

Стадион: "Динамо им. В.В. Лобановского" (Киев)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)

Десна 14:00 Заря

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча на телеканале Футбол 1 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Удачные замены в перерыве позволили команде Александра Рябоконя довести до победы домашний матч с "Мариуполем" (2:0), проходивший на НСК "Олимпийский" в Киеве. Егор Картушов и Филип Будковский очень быстро сделали разницу, а также позволили раскрыться Хлебасу и Гуцуляку, которые также гармонично вписались в атакующие комбинации команды после перерыва.

Именно Максим Дегтярев отметился дублем в ворота "Руха" в предыдущем кубковом матче черниговской команды. Можно сказать, что это "форвард для Кубка" у команды Рябоконя.

Ориентировочный состав Десны (4-4-2): Паст - Полегенько, Имереков, Тамм, Конопля - Гуцуляк, Домбровский, Огиря, Картушов - Будковский, Дегтярев.

Команда Скрипника на выходных добыла важнейшую победу над "Александрией" в гостях (2:0), не смотря на то, что судья всячески пытался в этом помешать, по крайней мере по убеждению самих луганчан. Впрочем, голы Иванисени и Сайядманеша позволили гостям выиграть даже в меньшинстве, хоть к финальному свистку составы и сравнялись.

Никита Шевченко уже восстановился от травмы, провел полный матч в Португалии и готов выйти на поле с первых минут в кубковом поединке.

Десна - Заря. Анонс с прогнозом на кубковый матч, где смотреть - изображение 1

Ориентировочный состав Зари (4-4-2): Шевченко - Фаворов, Иванисеня, Абу-Ханна, Циганикс - Юрченко, Назарина, Громов, Кочергин - Кабаев, Гладкий.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Цифры и факты по игре

  • "Десна" в предыдущем раунде обыграла львовский "Рух" на своем поле (2:1). Для "Зари" это будет первый матч сезона в кубковом турнире.
  • Артем Громов провел в Александрии свой сотый поединок в составе "Зари".
  • Начиная с 29-го ноября предстоящий поединок станет уже шестым для луганчан и только четвертым для "Десны".

Прогноз

В равном вязком матче отдам предпочтение черниговским футболистам, которым победа сейчас важна с точки зрения морального состояния. Напомним, что клуб фактически остался бесхозным и вынужден играть домашние матчи в Киеве. Да и подопечные Рябоконя банально "свежее", тогда как луганчане явно были перенасыщены матчами осенью 2020-го.

Ставка: Проход "Десны" за 1.87

1xbet
2.60
3.34
2.60
Сделать ставку
Favbet
2.45
3.65
2.70
Сделать ставку
Parimatch
2.60
3.35
2.60
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Кубок Украины Прогнозы
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.12.2020 в 11:41
Я за Десну!
Ответить
+1
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
16.12.2020 в 13:55
Я за дружбу!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...