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Динамо Киев - Динамо Тбилиси. Прогноз с анонсом матча
В понедельник 1-го февраля киевское "Динамо" проведет второй поединок на турецком сборе. Соперником станут одноклубники из Тбилиси, начало матча в 16:15
После поражения от "Лудогорца" команда Мирчи Луческу готовится сыграть с другим "Динамо", со столицы Грузии. Соперник также проводит свой второй сбор, но, в отличие от украинцев, для него это будет дебютная встреча на данном этапе подготовки к возобновлению сезона.
Товарищеский матч
Динамо Киев 16:15 Динамо Тбилиси
Трансляцию матча в свободном доступе можно посмотреть на клубом Ютуб канале ФК Динамо
Шанс молодым и безрадостный исход
В первом матче в Турции соперником команды Мирчи Луческу был "Лудогорец". Несмотря на это, румынский наставник доверился с первых минут молодым братьям Волошиным и форварду Владиславу Ванату, который действовал в нападении в паре с тезкой Супрягой.
Команда снова не смогла забить, единственный гол болгары оформили в собственные ворота. Правда и то, что "бело-голубые" открыли таким образом счет, не помогло им добиться положительного результата (1:2).
Любители низового формата
Наставник команды со столицы Грузии Георги Немсадзе работает с местным "Динамо" лишь с конца прошлого года, то есть чуть больше месяца. На первом сборе грузинская команда играла с "Колосом" из Ковалевки и сыграла вничью (1:1). В двух других матчах подопечные Немсадзе проиграли "Раднику" (0:1) и добыли победу над "Напредаком" (1:0).
Прогноз
Вряд ли мы увидим торжество результативного футбола, учитывая проблемы киевлян с креативом и умение "Динамо" Тбилиси разрушать атакующие потуги соперников. Не думаю, что украинское "Динамо" сможет огорчить соперника хотя бы дважды.
Ставка: Тотал "Динамо" Киев меньше (1,5)
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