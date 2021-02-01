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Динамо Киев - Динамо Тбилиси. Прогноз с анонсом матча

Украина
(1 голосов)

В понедельник 1-го февраля киевское "Динамо" проведет второй поединок на турецком сборе. Соперником станут одноклубники из Тбилиси, начало матча в 16:15

Динамо Киев - Динамо Тбилиси. Прогноз с анонсом матча
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

После поражения от "Лудогорца" команда Мирчи Луческу готовится сыграть с другим "Динамо", со столицы Грузии. Соперник также проводит свой второй сбор, но, в отличие от украинцев, для него это будет дебютная встреча на данном этапе подготовки к возобновлению сезона.

Товарищеский матч

Динамо Киев 16:15 Динамо Тбилиси

Трансляцию матча в свободном доступе можно посмотреть на клубом Ютуб канале ФК Динамо

Шанс молодым и безрадостный исход

В первом матче в Турции соперником команды Мирчи Луческу был "Лудогорец". Несмотря на это, румынский наставник доверился с первых минут молодым братьям Волошиным и форварду Владиславу Ванату, который действовал в нападении в паре с тезкой Супрягой.

Команда снова не смогла забить, единственный гол болгары оформили в собственные ворота. Правда и то, что "бело-голубые" открыли таким образом счет, не помогло им добиться положительного результата (1:2).

Любители низового формата

Наставник команды со столицы Грузии Георги Немсадзе работает с местным "Динамо" лишь с конца прошлого года, то есть чуть больше месяца. На первом сборе грузинская команда играла с "Колосом" из Ковалевки и сыграла вничью (1:1). В двух других матчах подопечные Немсадзе проиграли "Раднику" (0:1) и добыли победу над "Напредаком" (1:0).

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Прогноз

Вряд ли мы увидим торжество результативного футбола, учитывая проблемы киевлян с креативом и умение "Динамо" Тбилиси разрушать атакующие потуги соперников. Не думаю, что украинское "Динамо" сможет огорчить соперника хотя бы дважды.

Ставка: Тотал "Динамо" Киев меньше (1,5)

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В статье: Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси) Прогнозы
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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
01.02.2021 в 10:40
неблагодарное дело делать прогнозы на матч команды, игрок которой прямым текстом говорит, что бесхарактерные поражения в товарняках никого в команде не заботит. Все про них тут же забывают.
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
01.02.2021 в 10:26
Старые соперники встречаются вновь.Когда то давно-давно смотрел матч Динамо Тб-Динамо Л на тбилисском стадионе Тогда еще не было фанатизма,болельщики были доброжелательными.Сосед по трибуне-грузин с пониманием относился к тому,что я болел за киевлян.Он говорил: Динамо Киев-лучшая команда,но.....после Динамо Тб !И самый лучший комментатор был-Коте Махарадзе
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0
-1
Alex-696 (Немирів)
01.02.2021 в 10:51
А Динамо Л - це що? І ще одне. Київські і тбіліські вболівальники завжди були в дружніх відносинах.
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+2
-1
Hanter44 (Baburka)
01.02.2021 в 11:11
Прошу прощения-Динамо Л---Это опечатка и не более. Естественно там Динамо К,что и видно по тексту.
0
0


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