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Шахтер - Мариуполь. Анонс с прогнозом на матч

Украина
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В среду 3-го февраля донецкий "Шахтер" проведет второй матч по ходу второй части турецких сборов. Соперник - хорошо знакомый по УПЛ, "Мариуполь"

Шахтер - Мариуполь. Анонс с прогнозом на матч
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще в воскресенье донецкий клуб начал серию спарингов на сборах в Белеке. Причем в первый же день было запланированно две игры. Правда сыграть удалось лишь одну, словенская "Мура" отказалась от борьбы в утреннем поединке.

Товарищеский матч

Шахтер 10:00 Мариуполь

Трансляцию матча можно посмотреть на ТВ канале Shakhtar TV

Уже без Коваленко, но с Исмаили и Корниенко

Конечно же, главной новостью относительно "горняков" в последние дни был не сам спаринг с "Црвеной звездой" (0:0), а отлет Виктора Коваленко в Италию и последующее подписание контракта с "Аталантой". Важен даже не сам факт получения денег за собственного воспитанника (все же сумма от 700 тысяч Евро в данном контексте может считаться чисто символической), а то, что в Виктора действительно верят, ибо в противном случае не стали бы предлагать ему самую высокую зарплату в новом клубе.

"Мариуполь" изначально не был запланирован в качестве соперника по спарингу, но уже по ходу второго сбора "Шахтеру" пришлось перекраивать расписание. В частности, с "Борацем" изначально также играть дончане не планировали. В день матча с "Мариуполем" команда Луиша Каштру померяется силами еще и со "Слованом" из Братиславы.

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Арендованные сыграют против Шахтера хоть на сборах

У "Мариуполя" также в день матча с "Шахтером" график насыщенный, помимо утреннего областного дерби команду Остапа Маркевича ждет поединок с "Ордабасы". Так что в принципе, даже на уровне спаринга удастся при желании соблюсти принцип "бана" для всех арендованных у "горняков" футболистов, все равно они в этот день свою порцию игровой практики получат. В последние дни января команду покинул Вячеслав Велев, который за полгода так и не прижился в составе "Мариуполя".

На первом сборе азовцы обыграли "Кызылжар" (4:0), сыграли вничью с "Ракувом" (2:2) и также разошлись миром с "Пролетером" (1:1).

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Прогноз

Конечно же, уровень соперников "Мариуполя" по предыдущим спарингам был несоизмерим с теми командами, которые проверяли готовность "Шахтера". Поэтому в целом сюрприза от очередного дерби Донецкой области я лично не жду, дежурная победа "оранжево-черных".

Ставка: Победа "Шахтера" с форой (-1)

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В статье: Шахтер (Донецк) Мариуполь Прогнозы
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