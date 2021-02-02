Шахтер - Слован. Прогноз и анонс подготовительного поединка

В воскресенье 31-го января "горнякам" не удалось сыграть два матча за день, но намеченные планы все же удалось воплотить в среду. Утром команда Луиша Каштру проверила свои силы в игре с "Мариуполем", а уже во второй половине дня встретится с чемпионом соседней страны.

Товарищеский матч

Шахтер 16:00 Слован

Трансляцию матча можно посмотреть на ТВ канале Shakhtar TV

В поисках новых связей

Ровно три десятка футболистов осталось на сборах "Шахтера" после того, как покинул расположение команды Виктор Коваленко. В матче с "Црвеной Звездой" так и не удалось забить, но и не пропустить от подопечных Деяна Станковича "горняки" смогли (0:0).

Помимо ухода Коваленко, болельщиков "Шахтера" в последние дни больше всего волновали не продленные контракты Андрея Пятова и Тайсона. Но если с вратарем сборной Украины руководству клуба все же удалось договориться, то бразилец, вероятнее всего, покинет все же команду будущим летом.

Недооцененный Зарей, пришедшийся ко двору в Братиславе

Чемпион Словакии двух последних сезонов только лишь стартует на втором этапе сборов. В рамках первой сессии подопечные Дарко Миланича сыграли вничью с "Гурником" (2:2) и "Нови Пазаром" (1:1), проиграв в результативном поединке московскому "Динамо" (2:4).

Рафаэль Ратао, который 1-го июля прошлого года покинул луганскую "Зарю" и подписал контракт со "Слованом", является в своей нынешней команде лидером по числу голов (девять) и результативных передач (пять) после первой половины сезона.

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Прогноз

Судя по опыту, "Слован" много пропускает в спарингах, как и "Шахтер". С учетом же утреннего матча "горняков", можно ждать повышенной частоты и без того привычных позиционных ошибок в обороне. Так что поединок, вероятнее всего, получится результативным.

Ставка: Тотал больше (3)