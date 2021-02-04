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Динамо Киев - ЦСКА 1948 София. Анонс и прогноз матча
Киевское "Динамо" сегодня проведет очередной поединок на тренировочных сборах в Анталье, соперником станет ЦСКА 1948 из Софии
Команде Мирчи Луческу осталось провести еще три матча до возобновления сезона, одним из них станет противостояние с одними из болгарских "армейцев".
Товарищеский матч
Динамо Киев 16:15 ЦСКА 1948 София
Трансляцию матча в свободном доступе можно посмотреть на клубом Ютуб канале ФК Динамо
После упорного дерби
Лейтмотивом сборов для "Динамо" являются проблемы с креативом и забитыми голами в режиме "конвейера". Вот и в дерби динамовских команд с "одноклубниками" и Тбилиси забить удалось только в компенсированное время, усилиями Виталия Буяльского (1:0).
В прошлом матче Луческу оставил в запасе Артема Беседина, хотя он все равно попал в заявку киевлян на плей-офф Лиги Европы. С первых минут же в паре с Владиславом Супрягой вышел Назарий Русин.
Не то самое ЦСКА
Бруно Акрапович работает с софийским ЦСКА 1948 относительно недолго, лишь с 11-го ноября прошлого года. Под его руководством команда успела провести четыре игры в Первой лиге Болгарии, одержав одну победу и дважды сыграв вничью. Было и поражение от более известного ЦСКА (0:2).
На шестом месте в чемпионате идет ЦСКА 1948, реально претендуя на участие в финальной "пульке". Напомним, что команда образована в 2016-м году и начинала свой путь с аматорских национальных соревнований. В элиту пробилась по результатам сезона 2019/20.
Прогноз
Пора выигрывать более убедительно, тем более, что вырванная победа над "Динамо" Тб все же должна была добавить положительных эмоций киевлянам. Впереди еще встречи со "Шкендией" и БАТЭ, на фоне которых нынешний соперник не выглядит таким уж непобедимым.
Ставка: Победа "Динамо"
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