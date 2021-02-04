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Шахтер - Борац. Прогноз с анонсом на поединок
В пятницу 5-го февраля "горняки" проведут заключительный спаринг на зимних тренировочных сборах. Соперником дончан станет боснийский "Борац" из Бани-Луки
После не самых удачных результатов матчей в среду "Шахтер" закончит игровую часть подготовки к участию в Премьер-лиге и плей-офф Лиги Европы поединком с боснийским клубом "Борац". В прошлом сезоне команда стала четвертой в своем национальном чемпионате, а первое место ей удавалось завоевать только однажды в истории, десять лет назад.
Товарищеский матч
Шахтер 10:00 Борац
Трансляцию матча можно посмотреть на ТВ канале Shakhtar TV
С прицелом на УПЛ и Лигу Европы
Ничья с "Мариуполем" (2:2) и поражение от "Слована" вслед за нулевой ничьей против "Црвены Звезды" - пока что на втором этапе турецких сборов подопечные Луиша Каштру не могут победить. Венчает же данную стадию подготовки игра с соперником, которого сложно назвать именитым даже на локальном балканском уровне.
Тем не менее, повторим тривиальное - в рамках подготовки к официальной части сезона результаты не главное. Уже в субботу 13-го февраля "Шахтеру" предстоит выезд в Ковалевку, а затем сразу же перелет в Тель-Авив для первого матча с "Маккаби" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Вот где нужно будет спрашивать по поводу счета на табло.
Вундеркинд на тренерском мостике
Всего лишь 36 лет главному тренеру "Бораца" Марко Максимовичу и принял он команду буквально накануне Нового года. После первой части сезона в национальном чемпионате команда идет пятой среди двенадцати участников, но аж семь поражений и 24 пропущенных гола в девятнадцати поединках заставили руководство "Бораца" пойти на крайние меры и сменить рулевого.
Возобновлять сезон боснийцам предстоит в предпоследний день месяца, так что сейчас они вряд ли находятся на пике формы.
Прогноз
Уверен, что "Шахтер" завершит сборы на мажорной ноте, уверенно обыграв середняка чемпионата Боснии. Моментов "горняки" традиционно создают много, а вот реализация не всегда радует. Полагаю, что в пятничном спаринге и в данном компоненте все будет в полном порядке.
Ставка: Победа "Шахтера" с форой (-1)
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