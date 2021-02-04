Шахтер - Борац. Прогноз с анонсом на поединок

После не самых удачных результатов матчей в среду "Шахтер" закончит игровую часть подготовки к участию в Премьер-лиге и плей-офф Лиги Европы поединком с боснийским клубом "Борац". В прошлом сезоне команда стала четвертой в своем национальном чемпионате, а первое место ей удавалось завоевать только однажды в истории, десять лет назад.

Товарищеский матч

Шахтер 10:00 Борац

Трансляцию матча можно посмотреть на ТВ канале Shakhtar TV

С прицелом на УПЛ и Лигу Европы

Ничья с "Мариуполем" (2:2) и поражение от "Слована" вслед за нулевой ничьей против "Црвены Звезды" - пока что на втором этапе турецких сборов подопечные Луиша Каштру не могут победить. Венчает же данную стадию подготовки игра с соперником, которого сложно назвать именитым даже на локальном балканском уровне.

Тем не менее, повторим тривиальное - в рамках подготовки к официальной части сезона результаты не главное. Уже в субботу 13-го февраля "Шахтеру" предстоит выезд в Ковалевку, а затем сразу же перелет в Тель-Авив для первого матча с "Маккаби" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Вот где нужно будет спрашивать по поводу счета на табло.

Вундеркинд на тренерском мостике

Всего лишь 36 лет главному тренеру "Бораца" Марко Максимовичу и принял он команду буквально накануне Нового года. После первой части сезона в национальном чемпионате команда идет пятой среди двенадцати участников, но аж семь поражений и 24 пропущенных гола в девятнадцати поединках заставили руководство "Бораца" пойти на крайние меры и сменить рулевого.

Возобновлять сезон боснийцам предстоит в предпоследний день месяца, так что сейчас они вряд ли находятся на пике формы.

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Прогноз

Уверен, что "Шахтер" завершит сборы на мажорной ноте, уверенно обыграв середняка чемпионата Боснии. Моментов "горняки" традиционно создают много, а вот реализация не всегда радует. Полагаю, что в пятничном спаринге и в данном компоненте все будет в полном порядке.

Ставка: Победа "Шахтера" с форой (-1)