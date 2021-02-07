Динамо Киев - БАТЭ. Прогноз с анонсом матча

Команда Мирчи Луческу в понедельник утром проведет заключительный спаринг и отправится в Киев для подготовки к возобновлению чемпионата страны. Для БАТЭ же тренировочный сбор только начинается.

Товарищеский матч

Динамо Киев 10:00 БАТЭ

Трансляцию матча в свободном доступе можно посмотреть на клубом Ютуб канале ФК Динамо

Леднев потенциальный лидер команды

Воспитанник клуба, Богдан Леднев, забил победный мяч в поединке со "Шкендией" (1:0). Правда бравая четверка номинальных форвардов "Динамо" все еще без голов в ходе зимнего межсезонья, что не может не тревожить тренерский штаб.

Матч с БАТЭ - это генеральная репетиция поединка с "Олимпиком" в рамках УПЛ уже в ближайшую субботу. Затем киевлянам предстоит минимум пару недель провести в режиме по два матча в неделю, ведь на носу и старт в плей-офф Лиги Европы, где первым соперником станет "Брюгге".

Новая жизнь вице-чемпиона, с урезанием бюджета

Мы имеем возможность говорить всю правду о творящемся в соседней стране беспределе власти, что и сделаем. Изначально сбор в Белеке был под угрозой срыва из-за запрета со стороны режима Лукашенко на выезд БАТЭ за пределы страны. В команде играет Станислав Драгун, который в свое время поддержал мирные протесты своего народа, за что лишился места в национальной сборной. В результате борисовчане были лишены и государственного финансирования - привычного для белорусского футбола. Но все же нарушили прямой запрет самопровозглашенного президента и отправились в Турцию 3-го февраля исключительно за свой счет. Поединок с "Динамо" откроет подопечным Виталия Жуковского игровую часть подготовки к новому сезону.

Состав БАТЭ, по сравнению с прошлым сезоном, стал заметно слабее. Ушли в лояльный к власти солигорский "Шахтер" Игорь Стасевич и Егор Филипенко, не пожелавшие снижать свои финансовые аппетиты, нет в команде уже и Дмитрия Баги, Бояна Дубайича, Эрвейна Мукама и Бояна Настича. Из-за серьезного сокращения бюджета и необходимости жить по средствам, "на чемоданах" находится форвард Максим Скавыш. Правда он, в отличие от вышеперечисленых коллег, отправился в Турцию пока что все еще с командой из Борисова.

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Прогноз

Рискну предположить, что учитывая разную степень готовности команд, у "бело-голубых" будет серьезное игровое преимущество, которое удастся воплотить в голы. Да и номинальные форварды должны, наконец, подсобить коллегам из полузащиты в вопросах завершения.

Ставка: Победа "Динамо" с форой (-1)