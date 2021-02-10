Минай - Львов. Замерзший футбол, анонс с прогнозом на матч Favbet-лиги

Самый проблемный поединок первого тура второй части сезона в Favbet-лиге, так как в Ужгороде на стадионе "Авангард" не работает должным образом подогрев поля. В день матча ожидается снег и минус шесть градусов, которые будут ощущаться вдвое тяжелее из-за порывистого северо-западного ветра.

"Минай" и "Львов" лишь в начале недели вернулись из теплой Турции, где проходили предсезонные сборы. Так что вряд ли игрокам будет комфортно на контрасте показывать свой максимум. Тем не менее, есть надежды на зрелищный футбол, связанные в том числе с долгожданным возвращением в УПЛ Артема Милевского.

Favbet-лига, 14-й тур

Стадион: "Авангард" (Ужгород)

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Минай 14:00 Львов

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Почти две недели команда Василия Кобина провела в Турции, где в двуразовом режиме проводила тренировки и сыграла шесть спарингов. Два матча "Минай" выиграл, один свел ничью и в трех проиграл. Закончить игровую часть подготовки удалось на мажорной ноте, разгромив со счетом 4:0 претендента на повышение в класе из Первой лиги, ровенский "Верес".

Зимой "Минай" серьезно омолодился, расставшись с возрастными Олегом Допилкой, Олегом Голодюком и Артуром Карнозой. Взамен были приглашены в команду молодые защитники Александр Петрусенко и Даниил Карась, а также хавбеки Максим Кулиш и Орест Панчишин. Также селекционный отдел закарпатского клуба обращал серьезное внимание на чемпионат Беларуси, откуда были извлечены Артем Милевский и Алексей Ковтун - украинцы, игравшие за клубы из Бреста. Но настоящим "бриллиантом" зимней трансферной кампании стал Угочукву Огбоная, 25-летний нигерийский форвард, уже успевший удивить всех красавцами-голами на сборах.

Кобин не менял игровую схему с тремя центральными защитниками и активно ее наигрывал зимой. Вызывает некие вопросы лишь состав этой тройки, с учетом приобретений. Также все еще в команде Анатолий Нуриев, у которого летом заканчивается контракт. Пока не могу с уверенностью сказать, продлил ли его лидер осеннего состава команды.

Ориентировочный состав Миная (3-4-2-1): Попович - Матич, Ковтун, Карась - Кныш, Снижко, Нуриев, Малэпэ - Кожанов, Милевский - Шиндер.

Команда Виталия Шумского в период зимней подготовки не проиграла ни разу. Но все мы знаем как правильно интерпретировать результаты спарингов - не стоит принимать их во внимание в первую очередь. С приключениями команда добиралась домой, благо, донецкий "Шахтер" помог с трансфером из Борисполя во Львов, а также помог с ремонтом собственного автобуса "Львова", о чем последний даже поблагодарил "горняков" на своем официальном сайте.

В межсезонье игроками "Львова" стали экс-футболисты "Руха", вратарь Александр Ильющенков и полузащитник Иван Брикнер. Еще один новобранец, Иван Лобай, также когда-то выступал за "Рух", но последние два года провел в Эстонии. Также пополнил "горожан" опытный Алексей Довгий из "Александрии". Алваро Тавареш и Оливейра Ренан вернулись в команду, за которую уже выступали ранее, после неудачных командировок в "Кешлю" и "Жил Висенте", соответственно.

Ориентировочный состав Львова (4-4-1-1): Костик - Романчук, Махмутович, Лобай, Якимец - Ременяк, Сабино, Брикнер, Казлаускас - Ренан - Эрнест.

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Цифры и факты по игре

Команды впервые сыграют в рамках Премьер-лиги, хоть номинально это же игра второго круга. Просто перенесенный из-за коронавируса во "Львове" поединок первого тура до сих пор не сыгран.

Для Артема Милевского это будет официальный дебют в новой команде. Кстати, на тренировочных сборах новый форвард "Миная" не забивал, однажды не сумев этого сделать даже с пенальти.

Обе команды добыли всего лишь по две победы в 12 матчах текущего чемпионата. Причем синхронно выиграли в 10-м туре, когда "Минай" дома одолел "Днепр-1" (3:2), а львовяне сенсационно на выезде справились с "Десной" (1:0).

Прогноз

Важный матч для конкурентов в борьбе за выживание в Премьер-лиге, но о качестве футбола в нынешних погодных условиях говорить сложно. Даже без "минус 12" по ощущениям сложно было ждать "верха" в гостевом матче "Львова", который при Шумском привык закрываться и терпеливо ждать своего шанса. А уж на промерзшем поле голепада и подавно не будет.

Ставка: Тотал меньше (2,5) за 1.77