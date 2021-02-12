Динамо - Олимпик. Анонс и прогноз на матч

Болельщики отправляли киевское "Динамо" на перерыв с надеждой на то, что за полтора зимних месяца Мирча Луческу получит новых игроков, избавится от лишних, отшлифует игру и бело-синие во всеоружии подойдут к штурму вершины УПЛ и испытаниям в плей-офф Лиги Европы. Пауза закончилась, а вопросов, пожалуй, стало еще больше. Сильных новичков руководство клуба румынском тренеру так и не предоставило, а перспективная молодежь не спешит выходить на более высокий уровень. По крайней мере, такой вывод можно сделать из контрольных матчей, которые "Динамо" проводило на сборах в ОАЭ и Турции. Хотя есть еще вариант, что невнятность игры обусловлена ​​огромными нагрузками от тренерского штаба. В таком случае в матче с "Олимпиком" мы должны увидеть признаки становления, ведь оттягивать дальше некуда - впереди "Брюгге", который на сегодня доминирует в Бельгии.

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13 февраля. Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

"Динамо" 17:00 "Олимпик"

Арбитр - Максим Козыряцкий

Арбитр VAR - Денис Шурман

Телетрансляция - 2 + 2, канал "Динамо" на YouTube

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

После первой половины сезона "Динамо" лидирует, набрав 30 очков (на одно больше, чем у "Шахтера"). "Олимпик" расположился на седьмом месте с 17-ю баллами.

Соперники встречались 17 раз. 13 матчей выиграло "Динамо", трижды игра завершалась ничьей, одна победа на счету "Олимпика". Матч первого круга был первым для Луческу во главе бело-синих - киевляне победили 4:1.

На зимних сборах "Олимпик" сыграл семь поединков - три победы, три ничьих и одно поражение, разница мячей 12:8. У "Динамо" четыре победы, две ничьих и два поражения, разница - тоже 12:8.

Зимой в "Динамо" из аренды вернулись Сидклей и Кадири. Ганец, правда, пропустил первые сборы из-за травмы. Также своеобразным пополнением можно считать возвращение после дисквалификации Артема Беседина. К потерям следует отнести Георгия Цитаишвили, который был арендован "Ворсклой". В СМИ есть информация, что в ближайшее время команду покинут Шабанов и Русин, которые могут присоединиться к польской "Легии".

Главный трансфер "Олимпика" зимой - продажа Захеди Шахаба в "Зарю". Теоретически иранца может заменить камерунец Тадеус Нкенг, который перешел из дубля "Порту". Также дончане подписали вингера Таллеса Бренера из низших дивизионов чемпионата Бразилии. Состав команды Климовского также пополнили Богдан Векляк из "Горняка-Спорт" и Владислав Хамелюк из "Черноморца". Кроме Шахаба "Олимпик" потерял Дмитрия Гришко, который завершил карьеру игрока, опорника Андрея Кравчука, универсала Павла Ксенза и форварда Кирилла Кириленко.

Игорь Климовский не сможет задействовать Ибрагима Карбо и Бенито, контракты которых принадлежат "Динамо". Второй был одним из самых продуктивных игроков в первой части сезона - на его счету три гола и три результативные передачи.

Виктор Цыганков - лучший бомбардир в противостоянии "Динамо" и "Олимпика". На его счету шесть голов. Сейчас Виктор имеет одинаковое количество забитых мячей в УПЛ с Шахабом - у обоих по восемь. Следующий гол позволит Цыганкову сравняться с Милевским по количеству забитых мячей в рамках чемпионатов Украины. Сейчас у Виктора 56, у Артема - 57.

Матч состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского без зрителей. Киевский клуб таким образом стремится сохранить газон НСК "Олимпийский" к матчу с "Брюгге". По прогнозу синоптиков, в субботу в 17 часов в Киеве ожидается мороз -12 градусов по Цельсию, возможен снег.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Мирча Луческу в этом матче не сможет задействовать Шепелева, который получил красную в игре с "Колосом", также до сих пор травмированы Тымчик, Бурда, Белуце, Клейтон и, вероятно, Вербич. На сборах равное количество игрового времени получали Бущан и Нещерет, впрочем, Георгий все же должен быть основным голкипером. Справа в защите, похоже, закрепился Караваев, хотя и выход Кендзеры не будет неожиданностью. Оптимальной парой центрбеков сейчас является Забарный - Попов, Миколенко будет защищать левый фланг. На сборах с лучшей стороны зарекомендовал себя Андриевский, возможно, именно он выйдет с первых минут в опорной зоне, а не Сидорчук, рядом с Шапаренко. Буяльский будет атаковать из глубины, Цыганков и Де Пена - на флангах (теоретически, уругвайца может заменить Леднев). Самый сложный выбор у тренера на острие - ни Супряга, ни Беседин так и не разжились хотя бы одним голом на сборах. Почему бы шанс не дать юному Ванату?

Бущан - Караваев, Попов, Забарный, Миколенко - Андриевский, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Супряга

У "Олимпика" травмированы Цимбалюк и Кичак. Ворота таким образом будет защищать Альими. Фланги защиты Игорь Климовский отдаст Пасичу и Лебеденко. На две позиции в центре обороны претендуют три игрока - Драме, Зотько и Снурницин (вряд ли Векляк, который пришел из Первой лиги, сразу готов играть против "Динамо"). Теоретически возможен вариант, когда вся тройка выйдет с первых минут. Вместо Кравчука в опорной зоне может действовать Бабенко, чуть выше расположатся Романовский и Политыло. Атакующая тройка при отсутствии Каргбо и Бенито - Альваренга, Нкенг и Тейшейра

Альими - Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко - Бабенко - Политыло, Романовский - Альваренга, Нкенг, Тейшейра

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО - ОЛИМПИК 2:1

Погодные условия вряд ли будут способствовать комбинационной игре. При этом статус обязывает "Динамо" атаковать, что оставляет для "Олимпика" возможность построить игру на контратаках. В распоряжении Климовского достаточно быстрых игроков, которые могут использовать пространство на половине поля киевлян. Впрочем, в пользу "Динамо" говорит хорошая форма Цыганкова, которую он демонстрировал на сборах. Сейчас этот тот игрок, который делает разницу и который позволяет прогнозировать киевлянам победу в первом официальном матче в 2021 году.