Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Взяв привычную для наших широт двухмесячную паузу, украинские футбольные баталии снова возвращаются на стадионы. В одной из наиболее интересных встреч предстоящего тура, донецкий "Шахтер" пожалует в гости к "Колосу", где крепкая команда Костышина постарается дать бой действующему чемпиону.

Интерес к игре вызывают два фактора. Первый из них общий для всего тура - погодные условия. Поговаривают, что на выходных показатели на термометрах опустятся до отметки в минус 13 градусов по Цельсию, и даже у экрана монитора становится зябко, когда смотришь на подобные цифры. Но никаких переносов не планируется - "матч состоится в любую погоду". Второй фактор - форма донецкого "Шахтера", которому уже в четверг защищать честь Украины на европейской арене. В субботу - последняя репетиция команды Каштру. Она же, по иронии судьбы, единственная официальная.

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13 февраля, Ковалевка, стадион "Колос"

"Колос" 17:00 "Шахтер"

Арбитр: И. Пасхал

Арбитр VAR: В. Романов

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Цифры и факты

Хозяева предстоящего матча ушли на зимний перерыв на шестой строчке. За 13 сыгранных встреч они добыли четыре победы, трижды проиграли и шесть раз сводили матч к ничейному результату - в общей сложности 18 очков. Общая разница забитых и пропущенных - 18:16

На зимних сборах "Колос" успел провести семь товарищеских игр. Результаты достаточно неплохие - четыре победы и лишь один отрицательный результат. Забили "бело-черные" 13 голов, а приз лучшего снайпера достался Ориховскому - 4 точных попадания

"Шахтер" впервые за последние года закончил первый круг не на лидирующей строчке. Набрав за 13 матчей 29 пунктов, команда Каштру на один бал позволила себя опередить "Динамо". "Горняки" успели забить 30 голов (лучший показатель в лиге), а пропустить 11, отставая от киевлян, "Ворсклы" и "Зари" (10)

"Горняки" - единственная команда УПЛ, которая не проигрывала в нынешней кампании. Их беспроигрышная серия длится с 31-го мая и насчитывает 21 матч

Двухмесячную паузу "оранжево-черные" заполнили двумя сборами, которые проходили в Турции. За этот период было сыграно семь матчей и добыто всего две победы. Положительная новость - проиграли футболисты Каштру всего раз, а остальные четыре игры свели вничью. Больше других на сборах смог отметиться Евгений Коноплянка - четыре гола

Между собой "Колос" и "Шахтер" успели сыграть пять матчей. Все они проходили в рамках УПЛ и в каждом побеждала донецкая команда. Общая разница голов выглядит весьма удручающе для ковалевцев - 16:4

Донецкий клуб - автор самого крупного поражения в истории команды Костышина в рамках УПЛ. 18-го октября 2019-го года "горняки" забили шесть, параллельно не позволив оппоненту размочить счет. Жуниор Мораес, к слову, главный обидчик "Колоса" - на его счету шесть голов

У "Шахтера" в целом все неплохо с атакой в матчах УПЛ - они забивают на протяжении 16 игр кряду

В случае поражения, "горняки" отпразднуют не самый веселый юбилей - 80-е гостевое фиаско. Подобная участь, в случае отрицательного результата, ожидает и будущих хозяев - десятое домашнее поражение в рамках украинского первенства

30-й гол в УПЛ может забить Владимир Лысенко ("Колос"), 15-й - Сергей Болбат ("Шахтер")

"Шахтер" при Каштру может 10-й раз сыграть вничью в чемпионате

Отчетный матч, как и все остальные в туре, пройдет без зрителей на трибунах. Причина - COVID-19

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Последние новости и составы

"Колос":

Главная новость зимы, напрямую связанная с командой Костышина - уход/не уход Евгения Селезнева. Лучшего бомбардира команды (пять голов с пяти пенальти) отчислили из команды на сборах, после чего он принес извинения, которые не особо подействовали на наставника команды. Встречу он демонстративно пропустил, а самого Евгения после исключили из заявки команды на сайте УПЛ. Также в "Зарю" вернулся левый защитник Емец.

Потерю двух исполнителей постараются восполнить новички коллектива. Прежде всего, Дмитрий Хлебас, который до недавнего времени играл в составе "Десны". Там он не был игроком основного состава, чаще выходя на поле во вторых таймах, что, вероятно, и послужило причиной его решения не продлевать сделку. Также состав "Колоса" пополнили Нгамба, Золотов, Сорокин и Чурко. Последний не сыграет в субботу, так как его контракт принадлежит "Шахтеру".

Костышин лично просматривал игры "Шахтера" на сборах, после чего сделал общий вывод - "ничего не изменилось". Наставник уверен, что статусный соперник не застанет врасплох его команду, что говорит об уверенности Руслана Владимировича. Посмотрим, будет ли его команда так же смело действовать на поле. На зимних сборах Костышин решил откатиться к базовым настройкам, снова используя схему с четырьмя защитниками. Скорее всего, подобным образом он сыграет и в субботу.

Ориентировочный состав: Кучерук - Кравченко, Гавриш, Петров, Черноморец - Антюх, Задоя, Богданов, Ориховский - Хлебас, Лысенко

"Шахтер":

"Горняки" на трансферном рынке не были похожими на гранд нашего футбола, совершив только один трансфер, да и тот, всего лишь возвращение из аренды - снова с командой Михаил Мудрик. А вот потеря весьма внушительная - Виктор Коваленко решился покинуть родное гнездо, подписав контракт с "Аталантой". Зато, остался Тайсон, отсрочив свое прощание еще на полгода.

???? Когда поняли, что мы возвращаемся в игру уже завтра! ????⚒ pic.twitter.com/Dlce2ShA0v — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 12, 2021

Выше мы уже говорили, что "Шахтер" сыграет в будущий четверг в Лиге Европы, но вряд ли Каштру рискнет применить ротацию - игрокам сейчас важно провести на поле больше времени и вспомнить вкус официальных матчей. Прогнозируем, что Коноплянка появится справа, а в центре обороны сыграют Матвиенко и Бондарь; Трубин, ни разу не пропустивший на сборах, будет защищать ворота, а Марлос опустится в пару к Степаненко в центр поля - бразильский украинец нашел для себя новое место.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Марлос - Коноплянка, Тайсон, Соломон - Мораес

Прогноз на матч "Колос" - "Шахтер" 1:3

Давайте рассуждать логически. Гости должны быть лучше готовы физически к возобновлению сезона, так как им предстоит стартовать в еврокубках и играть придется дважды в неделю. Во время матча этот фактор даст о себе знать. "Шахтер" ни разу не терял очки в матчах с "Колосом", и, при всем уважение к крепкой команде Костышина, не должен портить добрую для них традицию. К тому же, Каштру понимает, что любая ничья позволит "Динамо" укрепиться на вершине.

С другой стороны, игра "горняков" на сборах в обороне временами вызывала тихий ужас, а крики болельщиков должны были быть слышны даже в Турции. Один, а то сразу и несколько шансов хозяева создать смогут, и главная их задача - грамотно ими воспользоваться. Терпеть и выжидать, даже при минус 13 - вот тактика на ближайшую игру для "Колоса".