Заря - Десна. Анонс и прогноз матча

Есть ряд команд, которых судьба тесно связывает друг с другом - это можно доказать на примере "Десны" и "Зари". Смотрите сами и загибайте пальцы. В прошлом сезоне команды долго боролись за медали и в итоге решали свои вопросы в последнем туре. После этого жребий свел их в первой же игре нынешней кампании, а кубок - в последнем матче 2020-го. И вот теперь "северяне" и луганчане снова играют в первом туре, только уже 2021-го года.

Поединок в Запорожье владеет всеми атрибутами, чтобы носить статус центрального. Оба коллектива идут на высоких местах (третье и четвертое), имеют сильных игроков и грамотных наставников, которые претендуют на звание тренера года. В декабрьской кубковой баталии "Заря" минимально обыграла черниговчан и теперь раненный Александр Рябоконь намерен реваншироваться. Вот только готова ли "Десна" к тому, чтобы прочно укрепиться на третьей строчке?

Читайте также Известны три претендента на звание лучшего тренера Украины-2020



13 февраля, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

"Заря" 14:00 "Десна"

Арбитр: А. Абдула

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube канал Football Hub

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 14-й тур13 февраля, Запорожье, стадион "Славутич-Арена": А. Абдула: канал "Униан": Youtube канал Football HubТекстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Луганская "Заря", не совсем удачно стартовав в нынешнем сезоне, сумела наладить свое положение в таблице и укрепилась среди претендентов на Лигу Европы. Зимовать команда Скрипника ушла на четвертом месте, имея в активе 20 пунктов и игру в запасе против "Олимпика". По потерянным очкам луганчане не уступают будущему оппоненту

Зимние каникулы команда Скрипника провела в Турции, где сыграла семь товарищеских встреч. Результаты далеко не самые лучшие - две победы, три ничьих и два поражения. Почти в каждом матче команда страдала слабой реализацией и демонстрировала сомнительную игру в обороне

"Десна" ушла на перерыв третьей, набрав за 13 игр 23 очка. На их счету шесть побед и лишь два фиаско. Символично, что проигрывали "северяне" в матчах против двух последних команд - "Львова" и "Днепра-1". А вот против "Шахтера" и "Динамо" все было наоборот

На сборах команда Рябоконя провела на одну игру больше соперника - восемь спаррингов. В половине игр были добыты победы, трижды "северяне" оказывались слабее оппонентов. Чаще других на сборах забивал Филипп Будковский - три гола

Между собой "Заря" и "Десна" провели 19 игр. Небольшое преимущество на стороне будущих хозяев, которые побеждали девять раз. Шесть раз викторию праздновали черниговчане и еще четыре раза была зафиксирована ничья

В текущем сезоне обе команды встречались дважды, нанеся друг другу по одному поражению. В первом туре "Десна" отыгралась со счета 0:1, добыв уверенную победу 3:1, а уже в кубковой встречи реванш взял луганский коллектив - 1:0

В субботу луганский коллектив отпразднует свой юбилей - 580-й матч в рамках УПЛ

С 20-го сентября футболисты Скрипника не проигрывают в играх внутреннего первенства - пять побед и пять ничьих

Свой 30-й матч в УПЛ может проиграть Александр Рябоконь

Вингер "Зари" Владислав Кочергин будет иметь шанс забить свой 20-й гол в украинском чемпионате

Отчетный матч, как и все остальные в туре, пройдет без зрителей на трибунах

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Последние новости и составы

"Заря":

Луганский клуб активно провел зимнюю паузу, подкорректировав состав своей команды. Вне всяких сомнений, главная новость - подписание Шахаба Захеди. За лучшего бомбардира УПЛ "Заря" не пожалела выложить 360 тысяч долларов, решив не дожидаться конца его контракта летом. Иранский форвард уже вовсю работает с командой, но из-за скомканной зимней подготовки и тренировками с дублем "Олимпика", вряд ли появится в матче.

Также из "Карпат" был куплен юный Максим Хлань, которого сейчас нужно рассматривать с точки зрения перспективы. Не обошлось без потерь - неплохо начавший Гречкин перестал радовать своей игрой Скрипника и спустя полгода ушел в вольное плавание, Перович и Махарадзе стали свободными агентами, а несколько футболистов молодежки отправились по арендам.

Виктору Скрипнику придется решить серьезную задачку во время выбора стартового состава - Юрченко и Кабаев не сыграют из-за дисквалификаций, а готовность Вернидуба все еще под вопросом. За то, у наставника солидный выбор в нападении и на левом фланге обороны. Одним словом, предугадать стартовый состав луганчан не так и просто.

Ориентировочный состав: Василь - Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс - Назарина - Гринь, Кочергин, Хомченовский - Гладкий, Аллахяр

"Десна":

Как и будущий оппонент, черниговский коллектив пытался с пользой провести перерыв, ведя работу на трансферном рынке. Был арендован Вакула, на которого возлагалась роль заменить ушедшего в "Шахтер" Мудрика, но поведение 21-летнего Владислава помешало плодотворной работе - контракт был расторгнут. А вот Дима, Белошевский и Безбородько в команде остались и попытаются принести пользу во время весенней части сезона. Что интересно, последний игру пропускает из-за дисквалификации - его подкосил матч против "Зари" в составе "Александрии".

Стартовая 11-ка от Рябоконя вполне читаема. Из неожиданностей возможен выход в центре обороны румынского новичка Дима, который составит пару с Таммом. В остальном наставник "Десны" не будет изменять себе и вряд ли решится на эксперименты - на поле выйдут проверенные временем и матчами бойцы.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Дима, Тамм, Мостовой - Огиря, Арвеладзе - Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк - Будковский

Прогноз на матч "Заря" - "Десна" 1:1

Матчи между двумя классными наставниками часто сравнивают с шахматами. Первую партию этого сезона неплохо начал Скрипник, несколько раз больно кольнув оппонента, но не рассчитал силы своей кавалерии и получил мат в три гола от Рябоконя. В декабря Виктор Анатольевич взял реванш, и счет сравнялся. В субботу гроссмейстеры проведут решающую партию, во время которой могут решить не идти на риск и согласиться на ничью. Впереди еще будет 12 туров, а проигрывать сразу не захочет никто.