Днепр-1 - Ингулец. Со второй попытки, анонс и прогноз на матч УПЛ

Игорь Йовичевич работает с командой из Днепра начиная с третьего тура. Но избежать последнего места в таблице после осенней части чемпионата хорватскому специалисту не удалось. А вот его коллега Сергей Лавриненко известен тем, что долгое время не мог одержать свою дебютную победу в рамках УПЛ. Но с другой стороны, его команда в дебютном сезоне в элите проиграла только четыре матча из первых тринадцати.

Днепряне продолжают тратить серьезные суммы на трансферном рынке, но при этом не совсем красиво обошлись со своим ветераном Сергеем Кравченко. Вернет ли карма им все долги весной 2021-го в виде вылета в Первую лигу? Либо пребывание "Днепр-1" на последнем месте в таблице - явление временное? На эти вопросы мы не узнаем ответов раньше середины мая. Но уже первый матч способен во многом прояснить ситуацию.

Favbet-лига, 14-й тур

Стадион: "Днепр-Арена" (Днепр)

Арбитр: Сергей Бойко (Белгород-Днестровский)

Днепр-1 17:00 Ингулец

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Поражение от "Руха", да еще и разгромное (1:4), стало нокдауном для амбициозной команды из Днепра. Не так себе представляло руководство "Днепра-1" второй сезон в элите после борьбы за еврокубки в дебютном. Однако пришлось признать очевидное - далеко не всегда дорогие приобретения значат обязательный прогресс и рост результатов.

В рамках зимней подготовки днепряне провели шесть спарингов, добыв три победы, дважды сыграв вничью и проиграв ташкенскому "Локомотиву" (0:3). Все игры были результативными, только в двух из них было забито по два мяча, в остальных намного больше.

Зимой команду покинули молодой полузащитник Александр Беляев, перебравшийся в "ВПК-Агро", а также хавбек, прошедший с "Днепром-1" путь от самых низов, Сергей Кравченко. 36-летний футболист также продолжит свою карьеру в Первой лиге, он подписал контракт с одесским "Черноморцем". Подписал клуб Юрия Березы вратаря Заури Махарадзе, бразильского хавбека Билла, а также форвардов Вагнера и Марио Чуже.

Ориентировочный состав Днепра-1 (4-4-2): Юрчук - Тэйлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак - Назаренко, Игнатенко, Когут, Булеца - Чуже, Довбик.

В Турции команда Сергея Лавриненко провела шесть товарищеских матчей, виыграв пять из них. Увы, в поединке с "Арысом" (2:0) травмировался капитан петровского коллектива Владислав Лупашко, который теперь пропустит остаток сезона.

Автор исторического достижения - первого гола "Ингульца" в Премьер-лиге Денис Балан также не сможет сыграть в будущем матче чемпионата Украины из-за дисквалификации. В качестве усиления зимой присоединились к "Ингульцу" опытный вингер Денис Васин, защитник из Туниса Мохамед Али Бен Салем и собственный воспитанник (на пару с "Днепром") Сулейман Сейтхалилов. Частенько на сборах забивал и 21-летний нападающий Михаил Плохотнюк.

Ориентировочный состав Ингульца (4-4-1-1): Шуст - Бен Салем, Семенко, Ковалев, Квасный - Козак, Кучеренко, Запорожец, Васин - Бартулович - Ситчинава.

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Цифры и факты по игре

Поединок между "Днепром-1" и "Ингульцом" во второй раз в ходе текущего чемпионата состоится на "Днепр-Арене". В первом туре номинально гостевой для днепрян матч также состоялся на их домашнем стадионе.

"Ингулец" последним среди кубов УПЛ закончил турецкие сборы и еще в среду проводил спаринг с польским клубом "Видзев" (3:1).

Четыре раза команд встречались на официальном уровне и провели также уйму спарингов. В первой лиге "Днепр-1" обыграл соперника на выезде (2:1), но дома сделать этого не смог (3:3). В следующем сезоне "Ингулец" прошел днепрян в Кубке (2:1), а в первом круге текущего чемпионата УПЛ команды расписали мировую в Кропивницком (1:1).

У "Днепра-1" все еще активна шестиматчевая серия поражений в чемпионате, в ходе этой серии команда Игоря Йовичевича проиграла также новичкам элиты "Минаю" (2:3) и "Руху" (1:4).

Прогноз

Еще во время матча первого тура, дебютного для петровцев в элите украинского футбола, не покидало ощущение, что команда Лавриненко с итоговой ничьей серьезно "отскочила". В этот раз везение будет не на стороне гостей, поэтому подопечные Йовичевича прервут серию неудач и новый турнирный год начнут с долгожданной виктории.

Ставка: Победа "Днепра-1" за 2.10