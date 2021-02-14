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Мариуполь - Александрия. Анонс и прогноз матча
Встреча двух соседей
ФК Мариуполь
В августе 2020-го года Остап Маркевич проводил свой первый в УПЛ в качестве наставника. Его "Мариуполь" отправился в гости к "Александрии", где без особых шансов проиграл со счетом 1:4. Опытный Владимир Шаран показал своему молодому визави, что в высшей лиге требования очень высокие и выживают здесь сильнейшие. И вот прошло шесть месяцев. Сейчас "приазовцы" не уступают "горожанам" по количеству набранных очков, а игра молодой команды Маркевича местами очень нравится и болельщикам, и экспертам. Остап Миронович набрался опыта и теперь постарается взять реванш.
14 февраля, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
ФК "Мариуполь" 14:00 ФК "Александрия"
Арбитр: А. Шандор
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Цифры и факты
- Вторую часть сезона "Мариуполь" начнет на девятом месте, имея в своем активе 16 очков. Команда Маркевича успела добыть четыре победы, пять ничьих, а также четыре раза оказаться слабее соперника. Разница забитых и пропущенных отрицательная - 14:19
- Практически аналогичные показатели и у "горожан". Такое же количество очков, побед, поражений и ничьих, вот только виктория в личной встречи позволяет команде Шарана опережать будущего соперника на одну позицию. Разница голов - 19:18
- Как мы уже говорили выше, в матче первого круга "Александрия" добыла уверенную домашнюю викторию 4:1
- На зимних сборах "Мариуполь" провел пять игр, в которых лишь однажды смог отпраздновать победу. С другой стороны, команда смогла сыграть вничью против "Шахтера", задействовав при этом всех арендованных. Должно же было это случиться
- "Александрия" вернулась из Турции с более хорошими показателями - четыре победы в восьми встречах и лишь одно поражение
- История личных встреч между командами насчитывает 20 матчей. Преимущество у будущих хозяев, которые победили восемь раз. Шесть раз была зафиксирована ничья, и шесть раз - победа "горожан"
- "Приазовцы" могут забить свой 400-й домашний гол в рамках УПЛ. Для этого им осталось нанести два точных удара
- У "горожан" большие шансы встретить неприятный юбилей - они могут сыграть в 40-й раз вничью или в 60-й проиграть. Все в чемпионате Украины
- Почему большие шансы? На протяжении последних четырех официальных матчей "Александрия" не побеждает - три ничьих и поражение
- Лучший снайпер в составе двух команд - Артем Бондаренко, который трижды отметился в первой части сезона. В составе "горожан" по два гола успели забить Шастал, Банада, Безбородько, Ситало, Третьяков
- С седьмого ноября команда Шарана не забивает больше одного гола за 90 минут
- Свой десятый точный удар в УПЛ может нанести Валерий Лучкевич
- Отчетный матч должен был пройти на домашнем поле "Марупиоля", но там все еще проходят работы на стадионе. Было принято решение перенести поединок на нейтральное поле
- Игра в Запорожье, как и все остальные в туре, пройдет без зрителей на трибунах
Последние новости и составы
"Мариуполь":
Трансферную зиму команда Маркевича провела достаточно пассивно. Был укреплен правый фланг обороны, на который купили Кирилла Меличенко, а всего пару дней назад арендовать у "Шахтера" удалось Марка Мампасси. Не забываем мы, что почти вернулся к "приазовцам" и Вакула, но дисциплина помешала этому трансферу. Возможно, оно и к лучшему для "Мариуполя".
Еще одна положительная новость для Маркевича - возвращение после травмы Кащука. Молодой вингер неплохо себя показал на сборах и, вполне вероятно, появится в стартовом составе. С другой стороны, стремительно прогрессирует и 17-летний Очеретько, а потому у "приазовцев" неплохой выбор в атаке.
Ориентировочный состав: Гальчук - Меличенко, Быков, Чоботенко, Стасюк - Танковский, Мишнев - Кащук, Бондаренко, Топалов - Сикан
"Александрия":
Зимой Владимир Шаран решил взять курс на омоложение, отпустив в свободное плавание пятерых опытных игроков - Безбородько, Грицука, Довгого, Рудыка и Задераку. В шаге от трансфера был и Ковалец, но пока что он в команде и его место в старте никогда не обсуждается. Новичком "Александрии" стал Калюжный, арендованный у "Динамо". Пока не густо.
Завершуємо збори на позитиві ????☀️ pic.twitter.com/7GBwTX480f— FC Olexandriуa (@FCO1948) February 10, 2021
На сборах очень часто Шаран доверялся голкиперу Билыку, а не опытному Панькиву, а значит мы увидим Олега и в воскресенье. Также неплохой уровень продолжает демонстрировать молодой Устименко, и мы рискнем предположить, что он заменит Ситало в старте.
Ориентировочный состав: Билык - Пашаев, Бондаренко, Дубра, Вантух - Гречишкин - Шастал, Банада, Ковалец, Третьяков - Устименко
В битве молодости и опыта мы поставим на первое, и на то у нас есть причины. Половину осени команда Маркевича провела на хорошем уровне, но постоянные переезды (все матчи игрались на выезде) выжали из команды все соки и ближе к концу "Мариуполь" стал затухать. Сейчас же "приазовцы" снова полны сил и энергии, чтобы добиваться положительных результатов.
"Александрия", как показалось сначала, готовилась к перестройке, но по итогу, команда так и осталась на месте. Вряд ли Шаран сможет чем-то удивить оппонента и будет делать ставку на сильные стороны своей команды - опыт, дисциплина, физика. Вот только нам кажется, что подобный вектор все чаще и чаще будет давать сбой.
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