Мариуполь - Александрия. Анонс и прогноз матча

В августе 2020-го года Остап Маркевич проводил свой первый в УПЛ в качестве наставника. Его "Мариуполь" отправился в гости к "Александрии", где без особых шансов проиграл со счетом 1:4. Опытный Владимир Шаран показал своему молодому визави, что в высшей лиге требования очень высокие и выживают здесь сильнейшие. И вот прошло шесть месяцев. Сейчас "приазовцы" не уступают "горожанам" по количеству набранных очков, а игра молодой команды Маркевича местами очень нравится и болельщикам, и экспертам. Остап Миронович набрался опыта и теперь постарается взять реванш.



14 февраля, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

ФК "Мариуполь" 14:00 ФК "Александрия"

Арбитр: А. Шандор

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Цифры и факты

Вторую часть сезона "Мариуполь" начнет на девятом месте, имея в своем активе 16 очков. Команда Маркевича успела добыть четыре победы, пять ничьих, а также четыре раза оказаться слабее соперника. Разница забитых и пропущенных отрицательная - 14:19

Практически аналогичные показатели и у "горожан". Такое же количество очков, побед, поражений и ничьих, вот только виктория в личной встречи позволяет команде Шарана опережать будущего соперника на одну позицию. Разница голов - 19:18

Как мы уже говорили выше, в матче первого круга "Александрия" добыла уверенную домашнюю викторию 4:1

На зимних сборах "Мариуполь" провел пять игр, в которых лишь однажды смог отпраздновать победу. С другой стороны, команда смогла сыграть вничью против "Шахтера", задействовав при этом всех арендованных. Должно же было это случиться

"Александрия" вернулась из Турции с более хорошими показателями - четыре победы в восьми встречах и лишь одно поражение

История личных встреч между командами насчитывает 20 матчей. Преимущество у будущих хозяев, которые победили восемь раз. Шесть раз была зафиксирована ничья, и шесть раз - победа "горожан"

"Приазовцы" могут забить свой 400-й домашний гол в рамках УПЛ. Для этого им осталось нанести два точных удара

У "горожан" большие шансы встретить неприятный юбилей - они могут сыграть в 40-й раз вничью или в 60-й проиграть. Все в чемпионате Украины

Почему большие шансы? На протяжении последних четырех официальных матчей "Александрия" не побеждает - три ничьих и поражение

Лучший снайпер в составе двух команд - Артем Бондаренко, который трижды отметился в первой части сезона. В составе "горожан" по два гола успели забить Шастал, Банада, Безбородько, Ситало, Третьяков

С седьмого ноября команда Шарана не забивает больше одного гола за 90 минут

Свой десятый точный удар в УПЛ может нанести Валерий Лучкевич

Отчетный матч должен был пройти на домашнем поле "Марупиоля", но там все еще проходят работы на стадионе. Было принято решение перенести поединок на нейтральное поле

Игра в Запорожье, как и все остальные в туре, пройдет без зрителей на трибунах

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Последние новости и составы

"Мариуполь":

Трансферную зиму команда Маркевича провела достаточно пассивно. Был укреплен правый фланг обороны, на который купили Кирилла Меличенко, а всего пару дней назад арендовать у "Шахтера" удалось Марка Мампасси. Не забываем мы, что почти вернулся к "приазовцам" и Вакула, но дисциплина помешала этому трансферу. Возможно, оно и к лучшему для "Мариуполя".

Еще одна положительная новость для Маркевича - возвращение после травмы Кащука. Молодой вингер неплохо себя показал на сборах и, вполне вероятно, появится в стартовом составе. С другой стороны, стремительно прогрессирует и 17-летний Очеретько, а потому у "приазовцев" неплохой выбор в атаке.

Ориентировочный состав: Гальчук - Меличенко, Быков, Чоботенко, Стасюк - Танковский, Мишнев - Кащук, Бондаренко, Топалов - Сикан

"Александрия":

Зимой Владимир Шаран решил взять курс на омоложение, отпустив в свободное плавание пятерых опытных игроков - Безбородько, Грицука, Довгого, Рудыка и Задераку. В шаге от трансфера был и Ковалец, но пока что он в команде и его место в старте никогда не обсуждается. Новичком "Александрии" стал Калюжный, арендованный у "Динамо". Пока не густо.

Завершуємо збори на позитиві ????☀️ pic.twitter.com/7GBwTX480f — FC Olexandriуa (@FCO1948) February 10, 2021

На сборах очень часто Шаран доверялся голкиперу Билыку, а не опытному Панькиву, а значит мы увидим Олега и в воскресенье. Также неплохой уровень продолжает демонстрировать молодой Устименко, и мы рискнем предположить, что он заменит Ситало в старте.

Ориентировочный состав: Билык - Пашаев, Бондаренко, Дубра, Вантух - Гречишкин - Шастал, Банада, Ковалец, Третьяков - Устименко

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Александрия" 1:0

В битве молодости и опыта мы поставим на первое, и на то у нас есть причины. Половину осени команда Маркевича провела на хорошем уровне, но постоянные переезды (все матчи игрались на выезде) выжали из команды все соки и ближе к концу "Мариуполь" стал затухать. Сейчас же "приазовцы" снова полны сил и энергии, чтобы добиваться положительных результатов.

"Александрия", как показалось сначала, готовилась к перестройке, но по итогу, команда так и осталась на месте. Вряд ли Шаран сможет чем-то удивить оппонента и будет делать ставку на сильные стороны своей команды - опыт, дисциплина, физика. Вот только нам кажется, что подобный вектор все чаще и чаще будет давать сбой.