Рух - Ворскла. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Полтавчане провели достаточно неплохую селекцию и могут ввязаться в борьбу с "Десной" и "Зарёй" за третье место в таблице УПЛ, а это, если кто забыл, прямое место в групповом этапе Лиги Европы. На что рассчитывает "Рух" весной? Видимо, подальше отдалиться от зоны вылета, но сделать это будет непросто. Иван Федык практически не обновил состав, который часть осени храбро удерживал последнее место в лиге, поэтому, по сути, будет рассчитывать на тех, кто есть. Возможно, зимний отдых для футболистов и будет в помощь для львовян. Посмотрим, что будет на выходе.

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14 февраля. Львов. "Арена Львов". Начало в 17:00

"Рух" (Львов) - "Ворскла" (Полтава)

Главный арбитр - Юрий Иванов

Ассистенты: Андрей Еремеев и Виктор Нижник

Арбитр ВАР - Николай Балакин

Ассистент ВАР - Владимир Высоцкий

ТВ трансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция - oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV и другие ОТТ-сервисы

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Цифры и факты

вспоминаем таблицу УПЛ. "Ворскла" на данный момент занимает пятое место и отстаёт на три очка от "Зари" с "Десной". Этот дуэт вчера провёл очный матч, завершившийся победой луганчан 2:1. В двух баллах позади "Колос", который в случае своей победы над "Шахтёром" сможет обойти полтавчан.

"Рух" сейчас предпоследний: единственную победу подопечные Ивана Федыка добыли в заключительном туре, обыграв "Днепр-1", который и отправился как раз на дно Премьер-лиги. В случае своей победы сегодня львовяне обойдут "Минай", возможно, "Ингулец" (зависит от матча петровчан против "Днепра-1") и догонят "Львов", занимающего десятую строчку.

в первом круге "Ворскла" обыграла "Рух" 5:2. На перерыв команды пошли при результате 4:0 (Пуцлин, Степанюк, Кулач, Скляр), а во втором тайме Максимов дал поиграть резервистам, которые позволили львовянам немного сократить счёт. Это единственный официальный матч соперников.

во время зимней паузы "Ворскла" провела меньше всех матчей среди команд УПЛ: только четыре. "Зелёно-белые" уступили косовские "Балкани" (1:2), сыграли вничью с сербской "Младостью" (2:2), выиграли у косовской "Дриты" (4:0) и черногорской "Зеты" (2:1).

у "Руха" было семь спаррингов: поражения "Партизану" (0:1) и донецкому "Олимпику" (0:1), а также победы над "Кызылжаром" (3:1), "Радником" (3:2), "Радом" (2:0), "Акжайыком" (4:1) и брестским "Рухом" (5:0).

"Ворскла" провалила финал прошлого года. Её текущая серия без побед - три матча.

у полтавчан только восьмая атака чемпионата. Среди всех коллективов верхней части таблицы "зелёно-белые" забивают меньше всех (17 голов в 13 матчах). В то же время, "Ворскла" меньше всех пропускает - только 10 голов.

к слову, меньше "Руха" в УПЛ забивает только "Львов" и "Минай".

на вечер воскресенья во Львове обещают -4 градуса по Цельсию и снег.

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Составы

"Рух"

Не сыграют: Сигурдссон, Борячук (травмы)

После зимней паузы всегда тяжело представить, в каком сочетании выйдут на матч футболисты. Точно можно сказать, что двух из трёх (без учёта молодых Ляха и Сыча, которые скорее всего на поле не выйдут) новичков мы сегодня не увидим. А вот Карасюк должен занять место в центре поля, а без Кухаревича в атаке никак.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Бандура - Мысык, Зец, Белый, Копына - Карасюк - Климчук, Федорчук, Мартынюк, Б.Бойчук - Кухаревич.

"Ворскла"

Не сыграют: Исенко (игра за дубль)

За время зимних сборов Скляр, похоже, из числа системообразующих футболистов превратится в резервиста, а его место на поле займёт новичок Тилль. Также в запасе будет раскрученный Цитаишвили. Состав полтавчан не должен особо отличаться о того, что мы видели в первой части чемпионата. Луизао - ещё один зимний новобранец сразу под основу - похоже, пока набирает форму, поэтому в старте не выйдет.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Альюн, Яворский, Чеснаков - Якубу, Пуцлин, Тилль, Пердута - Степанюк, Кулач, Кане.

Прогноз на матч Рух - Ворскла

Конечно же, предугадать развитие событий при морозной игре и при неизвестном состоянии поля тяжело. Но "Ворскла" более плодотворно поработала на трансферном рынке и в принципе фаворит этого противостояния. Будет интересно посмотреть, что хозяева смогут предложить в ответ. Но до стартового свистка ситуация обстоит таким образом, что гости должны покидать поле "Арены Львов" победителями.

Ставка: победа "Ворсклы"