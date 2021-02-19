Львов - Колос. Анонс и прогноз матча

Говорят, что как Новый год встретишь, так ты его и проведешь. И "Колос", и "Львов" начали календарный 2021-й просто отлично - парни Костышина дали настоящий бой "Шахтеру", отобрав очки у чемпиона, в то время как коллектив Шумского обыграл "Минай", поднявшись сразу на десятое место. Прыгнуть еще выше на данный момент сложно, но "сине-золотые" точно настроены продолжить победную серию и доставить немало проблем "Колосу". Тем более, на трибунах теперь будут не только пустые сидушки, но и настоящие люди - зрителям разрешили посещать матчи УПЛ.

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20 февраля, Львов, стадион "Арена-Львов"

ФК "Львов" 19:30 "Колос"

Арбитр: В. Копиевский

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 15-й тур20 февраля, Львов, стадион "Арена-Львов": В. Копиевский: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Перед 15-м туром команда Виталия Шумского расположилась на десятом месте. За 13 сыгранных матчей они успели набрать 12 очков, добыв три победы. Помимо этого, "львы" имеют еще и игру в запасе, которая не была сыграна в августе 2020-го. Когда они встретятся с "Минаем" - загадка

Все три победы в нынешней кампании "Львов" сумел добыть при Виталие Шумском, который принял команду только в конце октября

"Колос" сейчас идет седьмым, имея в своем активе 19 пунктов. У команды Костышина четыре победы и положительная разница забитых и пропущенных - 18:16. В 2021-м году ковалевцы пока что не забивали

"Черно-белые" - один из самых миролюбивых коллективов этого сезона. В 14 турах они семь раз сыграли вничью и уступают только "Ингульцу" (8). Более того, последние четыре матча "Колоса" закончились вничью

История встреч двух команд насчитывает восемь игр. Тотальное преимущество на стороне "Колоса", который побеждал шесть раз. На счету "Львова" две виктории. Также символично, что еще ни разу команды не играли вничью

В первом круге нынешней кампании победу праздновали футболисты Костышина - 4:0. Дублем в тот день отметился Лысенко, еще по голу на счету Исаенко и Гавриша

В эту субботу "Львов" проведет свой 110-й матч в рамках украинского чемпионата

Несмотря на то, что команда Шумского в текущем розыгрыше забила лишь десять голов, занимая по данному показателю последнее место (вместе с "Минаем"), в крайних пяти встречах они не уходят с поля без забитого

И еще один факт о Виталие Шумском и его стремлении к перфекционизму. Под его руководством "Львов" отыграл семь матчей - они успели забить семь голов, пропустив такое же количество

Лучший бомбардир в составе двух команд - Владимир Лысенко, который отметился тремя точными ударами. У "сине-золотых" среди лучших снайперов можно выделить Кравчука, которого в команде уже нет, и Тавареша, который в этом сезоне сыграл лишь один матч - у обоих по два гола. К тому же, не забываем и о Селезневе, который реализовал пять пенальти. Однако его фамилия в заявке "Колоса" уже отсутствует

Отчетный матч пройдет со зрителями на трибунах. Максимальная заполняемость мест - 50 процентов от общей вместимости стадиона. Пресс-служба "Львова" объявила, что вход на стадион будет свободный

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Последние новости и составы

"Львов":

Вероятно, только Георгий Цецадзе мог не заметить прогресс "сине-золотых" после прихода Виталия Шумского. Молодой наставник появился в наиболее важный момент и сходу стал давать результат, выполняя главную задачу - борьба за сохранения места в УПЛ. Матч против "Миная" на прошлых выходных - олицетворение философии Шумского. Игра сугубо вторым номером, ставка на контратаки и шикарная реализация. На данном этапе это работает.

Вряд ли состав "Львова" будет сильно изменен после победы над "Минаем". Однако, некоторые изменения могут иметь место быть. Нам кажется, что на скамейке запасных останется Эрнест, проваливший матч недельной давности. Его же место на фланге может занять Казлаускас.

Ориентировочный состав: Костик - Ременяк, Махмутович, Михоуби, Якимец - Брикнер, Сабино - Шина, Тавареш, Казлаускас - Ренан

"Колос":

Уже второй матч в нынешнем году команда Костышина проведет на выезде. И если отчетный поединок и планировался во Львове, то вот встречу с "Шахтером" экстренно переносили на другой стадион из-за погодных условий. Как стало известно позже - этот факт не помешал "Колосу" провести добротный матч и отобрать очки у чемпиона.

У "черно-белых" сразу несколько потерь перед субботней игрой. Во-первых, из-за дисквалификации на запад Украины не отправился основной центрбек Петров, место которого в старте займет Гавриш. До конца сезона выбыл также Евгений Морозко, но с его потерей Костышин уже смирился. В остальном, по сравнению с прошлой неделей, состав сильно изменен не будет. Возможно, на скамейке запасных окажется Хлебас, дебют которого за "Колос" не особо удался.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Новак, Гавриш, Черноморец - Богданов, Задоя - Антюх, Ориховский, Данфа - Лысенко

Прогноз на матч "Львов" - "Колос" 0:1

Небольшим фаворитом к данному поединку подходят гости, но у "Львова" в рукаве есть несколько козырей, которыми команда уже научилась пользоваться. Оба коллектива умеют играть в обороне, а потому каждой стороне будет важно забить первой - кто сможет это сделать, получит неплохие шансы забрать весь выигрыш в виде трех набранных очков. Первые матчи 2021-го показали, что оба клуба сейчас в неплохой форме, но опыт и сыгранность футболистов Костышина должны выйти на первый план и принести победу. Но просто им точно не будет.