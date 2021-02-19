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Александрия - Минай. Анонс с прогнозом, где смотреть, составы
В субботу 20-го февраля на поле стадиона "Ника" в Александрии состоится поединок 15-го тура Favbet-лиги, в котором "Александрия" примет закарпатский "Минай". Начало встречи в 17:00
Фото - ЮА-футбол
Старт второго круга ознаменовался для соперников по предстоящему матчу полярными результатами - если "Александрия" добыла победу в матче равных команд, то "Минай" дома проиграл встречу, в которой считался пусть и небольшим, но фаворитом.
Хоть в матчах УПЛ начиная с 15-го тура и разрешен допуск болельщиков на трибуны, но игры на стадионе "Ника" это не касается. Руководство "Александрии" уже сообщило дополнительно, что пока что арена не готова к приему публики и во встрече с закарпатцами поддерживать своих любимцев фанатам клуба придется по старинке, то есть дистанционно.
Favbet-лига, 15-й тур
Стадион: "Ника" (Александрия)
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Александрия 17:00 Минай
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Подопечные Владимира Шарана с положительной ноты начали выступления в весенней части чемпионата, минимально обыграв "Мариуполь" (1:0). Встреча проходила в Запорожье, то есть по факту на нейтральном поле. При равной игре решающим стал гол, забитый Артемом Ситало под занавес первого тайма.
Автор победного гола в матче прошлого тура не сыграет против "Миная" из-за дисквалификации. Также вне состава пока что травмированные Юрий Панькив и Максим Третьяков, которые не попали даже в заявку на "Мариуполь".
Ориентировочный состав Александрии (4-4-1-1): Билык - Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух - Лучкевич, Банада, Гречишкин, Шастал - Ковалец - Устименко.
Закарпатский клуб провалил старт второй половины сезона, дома уступив "Львову" (1:2). Создалось впечатление, что ужгородцы были больше озабочены организацией надлежащего состояния поля и антуражем в связи с дебютом Милевского, чем, собственно, демонстрируемом на футбольном поле.
Травм и дисквалификаций у "Миная" нет, но было бы странно, если бы Василий Кобин избрал ту же одиннадцатку, что и против "Львова". Практически уверен, что вернется в основу опытный Ткачук, а молодой Петрусенко еще немного посидит на скамейке. Также вероятно возвращение гостей к схеме с тремя центральными защитниками. Ну и Милевский в этот раз получит свое игровое время по ходу второго тайма, а в основе жду Шиндера.
Ориентировочный состав Миная (3-4-2-1): Попович - Матич, Маембе, Карась - Книш, Ткачук, Снижко, Малепе - Кожанов, Нуриев - Шиндер.
Цифры и факты по игре
- "Минай" впервые в сезоне опустился на последнее место в таблице.
- Именно против "Александрии" дома команда Кобина дебютировала в Премьер-лиге (1:0), а вот Антон Шиндер стал автором дебютного гола в элите для закарпатской команды.
- Счет 1:0 встречался в матчах "Александрии" по ходу текущего чемпионата четырежды (по две поебды и поражения). "Минай" заканчивал матчи с таким результатом трижды, но в двух случаях при этом проиграл.
Прогноз
Перед глазами матч первого круга между этими командами и тот фарт, который сопровождал ужгородцев. Пусть им и нужно выбираться из ямы турнирной таблицы, но вряд ли начать это движение подопечные Кобина способны уже в Александрии. Даже без основного форварда хозяева неоднократно подберут ключи к воротам Поповича, либо Каниболоцкого.
Ставка: Тотал "Александрии" больше (1,5) за 1.73
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