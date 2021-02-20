Мариуполь - Заря. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Текущее девятое место "Мариуполя" - ещё не приговор в борьбе за еврокубки. При удачном календаре и пике формы спурт команды легко позволит отыграть пять очков от "Ворсклы", занимающей потенциально еврокубковое пятое место. Впрочем, в мечтах о международных турнирах главное не прозевать рывок аутсайдеров, к которым приазовцы также могут примкнуть. У "Зари" всё интересней: 11-матчевая беспроигрышная серия, одна из четырёх лучших оборон лиги и прекрасные перспективы обойти "Десну" в схватке за третью строчку. Есть ли в мечтах желание отыграть семь баллов от "Шахтёра"?

Favbet-лига. 15-й тур

20 февраля. Мариуполь. "Славутич Арена". Начало в 14:00

"Мариуполь" - "Заря"

Главный арбитр - Владимир Новохатний

Ассистенты: Тарас Клименко и Александр Холодинский

Аудио трансляция - UA-Футбол

ТВ трансляция - "Футбол2"

Интернет-трансляция - oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар Футбол и другие ОТТ-сервисы

Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

матч хоть и домашний для "Мариуполя", но состоится на поле "Зари". Стадион приазовцев в родном городе всё ещё не открыл свои двери после ремонта газона, поэтому второй тур подряд подопечные Остапа Маркевича играют на "Славутич Арене".

"Заря" в настоящий момент делит третью строчку с "Десной" (по 23 очка). Любопытно, что как раз "северян" команда Виктора Скрипника в прошлом туре обыграла. До "Шахтёра", который занимает вторую позицию, семь баллов, а в двух очках позади "Ворскла".

"Мариуполь" открыл год поражением "Александрии". Сейчас "оранжево-синие" на девятой позиции и по итогам текущего тура ниже точно не упадут. А победа при удачном стечении обстоятельств, поможет им сравняться с "Александрией" и "Колосом", занимающих шестое-седьмое места.

в первом круге текущего чемпионата "Мариуполь" также на "Славутич Арене" неожиданно обыграл "Зарю" 1:0 благодаря голу Топалова во втором тайме. После этого матча началась беспроигрышная серия луганчан в УПЛ, которая продолжается до сих пор (11 матчей).

из девяти последних официальных матчей "Мариуполь" выиграл только один, сломив сопротивление "Львова" в конце ноября. В восьми встречах на данном этапе приазовцы пропускали.

команда Остапа Маркевича проиграла три последних официальных поединка с общим счётом 1:5.

с 20 сентября, когда "Заря" сыграла вничью с "Шахтёром" (2:2), подопечные Виктора Скрипника не пропускают больше одного гола за игру.

"Заря" - третья команда лиги по забитым голам (в среднем около двух за игру) и в числе лидеров по надёжности обороны: по 11 раз в текущем чемпионате мяч из своих ворот вынимали "Динамо", "Шахтёр", "Заря" и "Ворскла" - меньше этих команд никто не пропускал.

согласно новому протоколу УАФ, с 18 февраля зрители могут вернуться на трибуны. Однако эта игра состоится всё ещё за закрытыми дверями. Как сообщает пресс-служба номинальных хозяев поля, "мы ограничены временным фактором и просто физически не успеваем обеспечить полное выполнение всех необходимых санитарных и противоэпидемических требований".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Составы

"Мариуполь"

Не сыграют: Муравский (игра за дубль), Горбунов, Бондаренко (под вопросом / травмы)

На прошлой неделе Остап Маркевич в нападении сделал ставку на Кулакова, усадив в запас Сикана. Выйдет ли Даниил в старте сегодня - одна из главных интриг матча. Также шатается позиция под зимним новичком Меличенко, которого наставник в минувшем туре усадил в запас уже в перерыве.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Кудрик - Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко - Мишнёв, Чех, Танковский, Очеретько, Топалов - Сикан.

"Заря"

Не сыграют: Абу Ханна, Иванисеня (дисквалификация), Цвек (травма)

У Виктора Скрипника есть проблемы по центральной оси из-за отсутствия центрбека Абу Ханны, а также опорников Иванисени и Цвека. Наш прогноз - Назарина опустится в оборону, а вакантное место в середине поля займёт Юрченко, вернувшийся в строй после дисквалификации. Любопытно будет посмотреть и на линию атаки, где на три позиции шесть претендентов.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Василь - Цыганикс, Назарина, Вернидуб, Фаворов - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Кабаев, Гладкий, Аллахяр.

Прогноз на матч Мариуполь - Заря

"Мариуполь" и "Заря" три последних официальных встречи завершили с тремя разными исходами. Футболисты и их настроение - это вещество непостоянное. Они способны отбирать очки, например, у "Шахтёра", но при этом спокойно проигрывать "Заре" или даже "Олимпику". Очевидной проглядывается ставка на голы "Зари" - луганчане серьёзно укрепили нападение зимой и в первом туре года забили три гола не кому-нибудь, а "Десне", которая при Александре Рябоконе славится надёжностью игры у своих ворот. "Мариуполь" - далеко не эталон игры в защите и проигрывает в трёх кряду матчах УПЛ. Думается, голевая серия луганчан должна продолжиться.

Ставка: индивидуальный тотал "Зари" больше 1,5 за 1,86