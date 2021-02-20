Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча

Добыв комфортную победу в Израиле, донецкий "Шахтер" возвращается к делам украинским, где уже в это воскресенье на своем поле примет "Рух". Команда Каштру подпортила себе турнирное положение, не обыграв неделю назад "Колос". Киевское "Динамо" опережает "оранжево-черных" на три очка, а это значит, что несмотря на погодные условия, "горнякам" больше нельзя поскальзываться. Столичный конкурент не прощает.

Львовский "Рух" сейчас находится в нижней части таблицы. Временами команда Федыка показывает добротный футбол, вот только при отсутствии стабильности он пока не приносит особого результата. Вряд ли "желто-черные" всерьез рассчитывают бороться за места в еврокубках, понимая, что их основная задача - избежания вылета. А это выполнимо.



21 февраля, Киев, НСК "Олимпийский"

"Шахтер" 17:00 "Рух"

Арбитр: Н. Балакин

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 15-й тур21 февраля, Киев, НСК "Олимпийский": Н. Балакин: канал "Футбол 1"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Донецкий "Шахтер" начал 15-й тур на второй строчке. Как мы и говорили выше, они отстают от вечного оппонента на три очка, имея в своем активе 30 пунктов. Отметим, что у команды Каштру лучшая атака в нынешней кампании - 33 забитых

"Горняки" - последняя команда в УПЛ, которая в этом сезона не познала вкус поражений. Их общая серия длится с 31-го мая

"Рух" идет в таблице десятым, успев набрать десять очков за 14 туров. В активе команды Федыка лишь одна победа, а также отрицательная разница голов - 13:24

Львовский коллектив в УПЛ пока что не побеждал на полях соперника

История противостояний двух команд насчитывает лишь один матч, который был сыгран в нынешней кампании. "Рух" сумел дать настоящий бой "горнякам", сыграв вничью 1:1. Интересно, что команда Федыка первой открыла счет, а после еще и получила численное преимущество после удаления Бондаря. Однако это не помешало Марлосу сравнять счет

С 20-го сентября "Рух" не забивает в матчах УПЛ больше одного гола за 90 минут

Лучший снайпер в составе двух команд - Алан Патрик, успевший отметиться четырьмя точными ударами. Столько же забил Виктор Коваленко, но сейчас он готовится к дебюту за "Аталанту". Три гола в составе "Руха" забили Климчук и Федорчук

20-й гол в УПЛ может забить Валерий Федорчук ("Рух"), 15-й - Сергей Болбат ("Шахтер"), 5-й - Роман Карасюк ("Рух")

Отчетный матч пройдет со зрителями на трибунах. Стадион разрешено посетить 50 процентам болельщикам от общей вместительности

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Донецкий клуб не сумел обыграть в чемпионате "Колос", так и не придумав, как взломать оборону хозяев. В целом, "горняки" достаточно часто в нынешней кампании теряют очки - уже шесть ничейных результатов при восьми победах. Даже несмотря на победу над "Маккаби", можно говорить, что "Шахтер" не очень легко вкатывается в этот сезон и пока не набрал свою лучшую форму.

⚒ Возвращение болельщиков на стадион – уже завтра!



Билеты на первый домашний матч команды на НСК «Олимпийский» в 2021 году #ШахтерРух ⬇https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/GQ364tEk5s — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 20, 2021

Мы очень удивимся, если после матча в четверг Луиш Каштру не применит ротацию, дав отдохнуть большей части игроков основы. Прогнозируем, что на скамейке запасных останутся Матвиенко и Патрик, которые были лучшими в Израиле, а вот со старта вероятен выход Фернандо, Бондаря и Тете. Также должен появиться и Коноплянка, набравший отличную форму.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко - Степаненко, Майкон - Тете, Антонио, Коноплянка - Фернандо

"Рух":

Львовяне сумели неплохо проявить себя против "Ворсклы", но сил у них хватило меньше, чем на один тайм. На протяжении ударных 40 минут "Рух" действовал агрессивно, прессинговал и атаковал. В общем, президент команды точно остался доволен. Но нестабильность никуда не делась, как и проблемы с игрой в обороне. Отсюда и пришел пропущенный гол, который помешал набрать три очка.

Федык большой любитель ротаций, часто тасуя состав от игры к игре. Это вредит команде, но от своего мировоззрения "украинский Нагельсманн" не планирует отказываться. Вполне вероятно, что в старте выйдет талантливый Кухаревич, а место в центре обороны получит Стаменкович.

Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Стаменкович, Белый, Мысык - Карасюк - Климчук, Федорчук, Русин, Бойчук - Кухаревич

Прогноз на матча "Шахтер" - "Рух" 2:0

Донецкий клуб подходит очевидным фаворитом к воскресной игре. Да, Каштру буден вынужден провести ротацию, но в его арсенале достаточно качественных футболистов, способных приносить результат в УПЛ. Чтобы надеяться на успех, "Руху" важно будет не пропустить в первые 30 минут, а также идеально реализовывать свои моменты, коих не будет много. У "Шахтера" есть свои проблемы в созидании, но игра с "Маккаби" показала, что их можно решать на индивидуальном мастерстве.