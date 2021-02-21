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Олимпик - Днепр-1. Анонс с прогнозом, составы, где смотреть
В понедельник 22-го февраля на поле стадиона "Динамо им. Лобановского" в Киеве состоится заключительный матч 15-го тура Favbet-лиги, в котором донецкий "Олимпик" примет "Днепр-1". Начало игры в 19:00
Фото - Илл.ин.юа
Очная дуэль команд из нижней части таблицы венчает тур в понедельник. Изначально этот поединок должен был состояться в пятницу, но из-за погодных условий стороны решили сойтись друг против друга тремя днями позже.
В первом туре второй части чемпионата "Олимпик" проиграл киевскому "Динамо" (1:3), доигрывая с восемью полевыми игроками. Днепряне же убедительно переиграли "Ингулец" (2:0), использовав сполна кадровые проблемы соперника в задней линии.
Favbet-лига, 15-й тур
Стадион: "Динамо им. Лобановского" (Киев)
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Олимпик 19:00 Днепр-1
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Несдержанность Нкенга и Лебеденко во втором тайме подвела Игоря Климовского. Тем не менее, качество игры его подопечных на фоне вице-чемпиона было весьма высоким и позволило дончанам открыть счет. Ну а победный гол "бело-синие" провели, уже когда играли в большинстве.
Сразу двух игроков лишился Игорь Климовский в матче прошлого тура, Орест Лебеденко и Тадеус Нкенг получили красные карточки и пропустят будущую встречу из-за дисквалификации. Зато смогут играть Каргбо и его коллега Бенито, которые не вышли против "Динамо" по условиям арендного соглашения.
Ориентировочный состав Олимпика (4-1-4-1): Чекотун - Пасич Е., Драмме, Снурницын, Романовский - Бабенко - Альваренга, Завийский, Политыло, Теллес - Каргбо.
Доверившись с первых минут новичку Марио Чуже, Игорь Йовичевич не прогадал. Хорват в частности, как и вся его команда, здорово начал поединок против петровского клуба в прошлом туре и добыли уверенную победу с разницей в два мяча.
Вряд ли Йовичевич сильно изменит факторы, которыми руководствуется при выборе стартового состава. Более того, не сомневаюсь, что победный состав хорватский наставник не станет менять и снова выпустит в основе соотечественника.
Ориентировочный состав Днепра-1 (4-4-1-1): Юрчук - Тэйлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак - Пихаленок, Игнатенко, Когут, Назаренко - Чуже - Довбик.
Цифры и факты по игре
- В шести последних матчах "Олимпика" в рамках УПЛ забивают оба соперника.
- "Днепр-1" в прошлом туре прервал шестиматчевую серию поражений в чемпионате Украины, впервые с 18-го октября оставив свои ворота на замке.
- Команды провели между собой пять матчей и в трех из них победу отпраздновали днепряне, ничьих не было. В первом круге "Олимпик" обыграл подопечных Михайленко на выезде со счетом 3:1, что и стало предлогом для отставки первого наставника в истории днепровского клуба.
Прогноз
Кадровые потери не позволят команде Климовского повторить свой успех старта чемпионата. В вязкой и в этот раз малорезультативной игре, считаю фаворитом, пусть и небольшим, "Днепр-1". В течение семи матчей при Игоре Йовичевиче на выезде днепряне неизменно забивают, не станет исключением и предстоящий поединок.
Ставка: Победа "Днепра-1" с форой (0) за 1.67
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