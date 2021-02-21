Олимпик - Днепр-1. Анонс с прогнозом, составы, где смотреть

Очная дуэль команд из нижней части таблицы венчает тур в понедельник. Изначально этот поединок должен был состояться в пятницу, но из-за погодных условий стороны решили сойтись друг против друга тремя днями позже.

В первом туре второй части чемпионата "Олимпик" проиграл киевскому "Динамо" (1:3), доигрывая с восемью полевыми игроками. Днепряне же убедительно переиграли "Ингулец" (2:0), использовав сполна кадровые проблемы соперника в задней линии.

Favbet-лига, 15-й тур

Стадион: "Динамо им. Лобановского" (Киев)

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Олимпик 19:00 Днепр-1

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Несдержанность Нкенга и Лебеденко во втором тайме подвела Игоря Климовского. Тем не менее, качество игры его подопечных на фоне вице-чемпиона было весьма высоким и позволило дончанам открыть счет. Ну а победный гол "бело-синие" провели, уже когда играли в большинстве.

Сразу двух игроков лишился Игорь Климовский в матче прошлого тура, Орест Лебеденко и Тадеус Нкенг получили красные карточки и пропустят будущую встречу из-за дисквалификации. Зато смогут играть Каргбо и его коллега Бенито, которые не вышли против "Динамо" по условиям арендного соглашения.

Ориентировочный состав Олимпика (4-1-4-1): Чекотун - Пасич Е., Драмме, Снурницын, Романовский - Бабенко - Альваренга, Завийский, Политыло, Теллес - Каргбо.

Доверившись с первых минут новичку Марио Чуже, Игорь Йовичевич не прогадал. Хорват в частности, как и вся его команда, здорово начал поединок против петровского клуба в прошлом туре и добыли уверенную победу с разницей в два мяча.

Вряд ли Йовичевич сильно изменит факторы, которыми руководствуется при выборе стартового состава. Более того, не сомневаюсь, что победный состав хорватский наставник не станет менять и снова выпустит в основе соотечественника.

Ориентировочный состав Днепра-1 (4-4-1-1): Юрчук - Тэйлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак - Пихаленок, Игнатенко, Когут, Назаренко - Чуже - Довбик.

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Цифры и факты по игре

В шести последних матчах "Олимпика" в рамках УПЛ забивают оба соперника.

"Днепр-1" в прошлом туре прервал шестиматчевую серию поражений в чемпионате Украины, впервые с 18-го октября оставив свои ворота на замке.

Команды провели между собой пять матчей и в трех из них победу отпраздновали днепряне, ничьих не было. В первом круге "Олимпик" обыграл подопечных Михайленко на выезде со счетом 3:1, что и стало предлогом для отставки первого наставника в истории днепровского клуба.

Прогноз

Кадровые потери не позволят команде Климовского повторить свой успех старта чемпионата. В вязкой и в этот раз малорезультативной игре, считаю фаворитом, пусть и небольшим, "Днепр-1". В течение семи матчей при Игоре Йовичевиче на выезде днепряне неизменно забивают, не станет исключением и предстоящий поединок.

Ставка: Победа "Днепра-1" с форой (0) за 1.67