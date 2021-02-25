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Десна - Ингулец. Анонс с прогнозом, составы, где смотреть

Украина
(1 голосов)

В пятницу 26-го февраля на многострадальном поле стадиона "Динамо им. Лобановского" в Киеве будет открыт 16-й тур Favbet-лиги. Играют черниговская "Десна" и петровский "Ингулец", начало в 19:00

Десна - Ингулец. Анонс с прогнозом, составы, где смотреть

Фото - УПЛ

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Александра Рябоконя набрала лишь одно очко в стартовых двух матчах второй части сезона, но осталась на четвертом месте. Однако аутсайдера в предстоящем матче обыгрывать "Десна" обязана, иначе отбиваться от претензий "Ворсклы", "Александрии" и "Колоса" будет еще сложнее.

Favbet-лига, 16-й тур

Стадион: "Динамо им. Лобановского" (Киев)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Десна 19:00 Ингулец

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча смотрите на телеканале Футбол 1

С двумя прямыми конкурентами довелось стартовать футбольной "весной" команде Рябоконя. И с этих матчей "Десна" не смогла извлечь особой выгоды, сперва проиграв "Заре" (1:2), а затем упустив победу над "Динамо" (1:1). В киевском матче соперник отыгрался в компенсированное время, реализовав пенальти.

У черниговской команды два игрока пропустят будущий матч по причине дисквалификаций. Речь о Максиме Имерекове и Денисе Безбородько. Зато после отсидки дисквалификации вернутся Ефим Конопля и Владислав Огиря.

Ориентировочный состав Десны (4-1-4-1): Паст - Полегенько, Гитченко, Тамм, Конопля - Огиря - Калитвинцев, Арвеладзе, Тотовицкий, Гуцуляк - Будковский.

В прошлом туре у "Ингульца" украли победу, будем откровенны. Да, при счете 2:1 в свою пользу, как и при равном результате, команда Лавриненко ни в чем "Ворсклу" не превосходила. Но пенальти, назначенный в игровом эпизоде, убил моральный дух команды и лишил ее двух очков. Ведь с игры полтавчане создавали моменты с большим трудом.

Сразу два ключевых игрока "Ингульца" пропустят встречу 16-го тура из-за перебора карточек. Александр Кучеренко и Ника Ситчинава не помогут Сергею Лавриненко в воплощении его планов на матч с "Десной".

Ориентировочный состав Ингульца (4-3-2-1): Малыш - Балан, Ковалев, Павлов, Квасный - Запорожец, Шишка, Бартулович - Козак, Щедрый - Плохотнюк.

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Цифры и факты по игре

  • Три матча длится серия без побед "Десны" во внутренних турнирах. "Ингулец" не знает радости викторий в четырех официальных поединках кряду.
  • Только раз в ходе текущего сезона команде Сергея Лавриненко удалось оставить свои ворота на замке, против "Колоса" в четвертом туре (0:0).
  • "Десна" забила всего лишь 20 мячей в 15 играх УПЛ.

Прогноз

Судя по прошлым матчам, Ника Ситчинава - это и есть нападение "Ингульца". Абстрагируясь от самого сильного нападающего команды, можно рассмотреть шансы петровцев на забитый мяч разве что после стандартов от Младена Бартуловича. Впрочем, не уверен, что у команды Лавриненко вообще будет много опасных подходов к воротам Паста, учитывая потери еще и в оборонительном звене (Семенко, Кучеренко), на компенсацию которых и предстоит потратить львиную долю сил.

Ставка: "Ингулец" не забьет за 2.35

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В статье: Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
25.02.2021 в 16:31
Дисквалификация Безбородько это скорее плюс для Десны ))) поле на стадионе Динамо отдохнуло и можно будет играть. Удачи северянам !
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