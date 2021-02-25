Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна - Ингулец. Анонс с прогнозом, составы, где смотреть
В пятницу 26-го февраля на многострадальном поле стадиона "Динамо им. Лобановского" в Киеве будет открыт 16-й тур Favbet-лиги. Играют черниговская "Десна" и петровский "Ингулец", начало в 19:00
Фото - УПЛ
Команда Александра Рябоконя набрала лишь одно очко в стартовых двух матчах второй части сезона, но осталась на четвертом месте. Однако аутсайдера в предстоящем матче обыгрывать "Десна" обязана, иначе отбиваться от претензий "Ворсклы", "Александрии" и "Колоса" будет еще сложнее.
Favbet-лига, 16-й тур
Стадион: "Динамо им. Лобановского" (Киев)
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Десна 19:00 Ингулец
Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>
Трансляцию матча смотрите на телеканале Футбол 1
С двумя прямыми конкурентами довелось стартовать футбольной "весной" команде Рябоконя. И с этих матчей "Десна" не смогла извлечь особой выгоды, сперва проиграв "Заре" (1:2), а затем упустив победу над "Динамо" (1:1). В киевском матче соперник отыгрался в компенсированное время, реализовав пенальти.
У черниговской команды два игрока пропустят будущий матч по причине дисквалификаций. Речь о Максиме Имерекове и Денисе Безбородько. Зато после отсидки дисквалификации вернутся Ефим Конопля и Владислав Огиря.
Ориентировочный состав Десны (4-1-4-1): Паст - Полегенько, Гитченко, Тамм, Конопля - Огиря - Калитвинцев, Арвеладзе, Тотовицкий, Гуцуляк - Будковский.
В прошлом туре у "Ингульца" украли победу, будем откровенны. Да, при счете 2:1 в свою пользу, как и при равном результате, команда Лавриненко ни в чем "Ворсклу" не превосходила. Но пенальти, назначенный в игровом эпизоде, убил моральный дух команды и лишил ее двух очков. Ведь с игры полтавчане создавали моменты с большим трудом.
Сразу два ключевых игрока "Ингульца" пропустят встречу 16-го тура из-за перебора карточек. Александр Кучеренко и Ника Ситчинава не помогут Сергею Лавриненко в воплощении его планов на матч с "Десной".
Ориентировочный состав Ингульца (4-3-2-1): Малыш - Балан, Ковалев, Павлов, Квасный - Запорожец, Шишка, Бартулович - Козак, Щедрый - Плохотнюк.
Цифры и факты по игре
- Три матча длится серия без побед "Десны" во внутренних турнирах. "Ингулец" не знает радости викторий в четырех официальных поединках кряду.
- Только раз в ходе текущего сезона команде Сергея Лавриненко удалось оставить свои ворота на замке, против "Колоса" в четвертом туре (0:0).
- "Десна" забила всего лишь 20 мячей в 15 играх УПЛ.
Прогноз
Судя по прошлым матчам, Ника Ситчинава - это и есть нападение "Ингульца". Абстрагируясь от самого сильного нападающего команды, можно рассмотреть шансы петровцев на забитый мяч разве что после стандартов от Младена Бартуловича. Впрочем, не уверен, что у команды Лавриненко вообще будет много опасных подходов к воротам Паста, учитывая потери еще и в оборонительном звене (Семенко, Кучеренко), на компенсацию которых и предстоит потратить львиную долю сил.
Ставка: "Ингулец" не забьет за 2.35
Популярное сейчас
- Экс-форвард Динамо высказался о шансах киевлян пройти Брюгге
- Возможный преемник Йовичевича, Кристалл нашел тренера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Олимпик уволил главного тренера - источник
- Олимпик - Днепр-1. Анонс с прогнозом, составы, где смотреть
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала