Мариуполь - Днепр-1. Анонс и прогноз матча

"Почетно" закончив прошлый год на последнем месте, Игор Йовичевич имел предостаточно времени, дабы обдумать пути спасения "Днепра-1". Пауза была потрачена с пользой, ведь в первых двух играх 2021-го днепряне добыли две победы и поднялись на несколько строчек в таблице. Пока рано говорить о полном излечении, но ремиссия уже прослеживается.

У Остапа Маркевича полностью обратная ситуация. Молодой наставник недурно начал в "Мариуполе", но после его ждал серьезный спад. Эксперты это списывали на то, что "приазовцы" много сил тратили на переезды, ведь все матчи первого круга провели на выезде, но после отдыха зимой почти ничего не изменилось. Два поражения в двух играх и встреча с непростым "Днепром-1". "Днепром-1", который намерен отомстить обидчикам за осеннее поражение.

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27 февраля, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

"Мариуполь" 14:00 "Днепр-1"

Арбитр: М. Козыряцкий

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 16-й тур27 февраля, Днепр, стадион "Днепр-Арена": М. Козыряцкий: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

16-й тур "Днепр-1" начал на десятом месте, имея в свое активе 14 очков. В 15-ти прошедших матчах днепряне смогли добыть четыре победы, проиграв при этом девять раз. Разница голов - 20:28

В двух официальных матчах этого года команда Йовичевича добыла две уверенные победы с общим счетом 4:0. Ни "Ингулец", ни "Олимпик" так и не смогли забить в ворота Юрчука

"Мариуполь" идет девятым, набрав за 15 туров 16 очков и опережая будущего соперника на два пункта. Символично, что в случае победы номинальных гостей, команды поменяются местами в таблице

В 2021-м году в официальных играх "приазовцы" пока что не забивали. В двух матчах они потерпели фиаско со счетом 0:2

Более того, "Мариуполь" проиграл свои четыре последние матчи в рамках УПЛ

Команда Маркевича будет принимающей командой, но сама игра пройдет на поле днепрян - "Днепр-Арена". Причина в том, что домашний стадион "приазовцев" до сих не готов к эксплуатации после реконструкции. Обещают, что уже скоро команда вернется домой

История встреч двух коллективов насчитывает пять игр. Трижды победу удалось добыть "Мариуполю", дважды триумфатором вышел "Днепр-1". Еще ни разу команды не играли вничью. Разница голов в противостоянии - 5:7 в пользу днепрян

Нельзя не вспомнить, что после матча против "Мариуполя" в первом круге из "Днепра-1" был уволен Дмитрий Михайленко, а его место занял Игорь Йовичевич. В тот день "приазовцы" победили со счетом 2:1

В случае неудовлетворительного результата, "Мариуполь" может проиграть свой 270-й матч в рамках украинского первенства

На протяжении десяти последних матчей, игры "Днепра-1" не заканчивались вничью - шесть поражений и четыре победы

Юбилей в субботу может встретить Сваток - сотый матч в рамках УПЛ

Лучший бомбардир в составе двух коллективов - Александр Назаренко. Молодой вингер успел наколотить четыре гола в текущем розыгрыше УПЛ. "Приазовцы" могут ответить результативностью Артема Бондаренко - три точных удара

Текущий матч пройдет со зрителями на трибунах

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Последние новости и составы

"Мариуполь":

Оба поражения команды Маркевича на старте 2021-го похожи друг на друга. "Приазовцы" неважно начинали матч, пропускали первыми, сыпались психологически и пытались все исправить лишь в финальной трети игры. Оба раза получалось плохо. Складывалось впечатление, что "Мариуполю", в силу юного среднего возраста команды, не хватает агрессии и характера, а играют они не на результат, а просто для того, чтобы играть. Но футбол - это соревновательный процесс.

За день до матча Остап Маркевич заявил, что команда серьезно работает над проблемами в атаке, ведь за 180 минут им так и не удалось забить хотя бы один гол. Вполне вероятно, что в субботу в старте выйдет Кащук, который неплохо вошел в игру против "Зари". К тому же, мы не удивимся, если на левом фланге обороны появится Драмбаев.

Ориентировочный состав: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Драмбаев - Чех, Танковский - Очеретько, Мишнев, Кащук - Сикан

"Днепр-1":

В середине текущей недели в СМИ появилась достаточно неожиданная новость, что руководство днепрян рассматривает возможность приглашения румынского наставника Дана Петреску. Предполагаем, что удивился такому и сам Йовичевич, сняв очки и перечитав текст новости заново. Действительно, зачем "Днепру-1" менять тренера, который добыл две победы подряд?

У номинальных гостей нет особых проблем с составом перед субботним матчем, а потому хорватский тренер должен выпустить тот же состав, который до этого дважды победил. Особенным матч станет для Александра Пихаленка. В свое время он был одним из лидеров "Мариуполя", проведя за клуб 40 матчей. Немало отдал "приазовцам" и другой игрок "Днепра-1" - Игнатенко.

Ориентировочный состав: Юрчук - Тэйлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок - Назаренко, Когут, Чуже - Довбик

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Днепр-1" 1:2

В субботней игре встретятся очевидный фаворит и андердог. "Днепр-1" недурно начал год и вряд ли захочет останавливаться. Команда хорошо играет в атаке, а защита "Мариуполя" редко заканчивает матч без создания ошибок. Да, сзади команда Йовичевича не безгрешна и свой гол номинальные хозяева найти смогут, но итоговую победу, а вместе с ней и сладкий реванш, добудут днепряне. К тому же, трибуны будут на их стороне.