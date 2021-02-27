Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Александрия. Анонс и прогноз матча
Владимир Богданович попытается реваншироваться
Фото - ФК Александрия
19-го сентября 2020-го года "Ворскла" провела один из лучших матчей этого сезона, обыграв на выезде "Александрию" и возглавив турнирную таблицу. С той поры многое изменилось. "Горожане" сейчас на коне и успели добыть шесть очков в двух стартовых играх этого года. Где находится "Ворскла" сказать сложно. Юрий Максимов получил зимой неплохое усиление, но это не помогло ему избежать потерь в играх против двух дебютантов. В случае поражения в эту субботу, полтавчане еще сильнее отдалятся от третьего места и фактически выпадут из борьбы за бронзу. А вот три добытых очка помогут "Александрии" эту борьбу начать.
27 февраля, Полтава, стадион "Ворскла"
"Ворскла" 17:00 "Александрия"
Арбитр: Д. Шурман
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию
Цифры и факты
- "Ворскла" до начала тура расположилась на пятом месте, имея в своем активе 22 очка. Команда Максимова добыла пять побед, семь ничейных результатов и три поражения. Разница голов - 20:13
- В последних пяти играх полтавчане никак не могут одержать победу - три ничьи и два поражения. Последний триумф команды Максимова датирован 22-м ноября, когда удалось разгромить "Колос" на своей арене
- Команда Владимира Шарана идет строчкой ниже, набрав за 15 туров точно те же 22 очка. Единственная разница в забитых и пропущенных - 23:18
- В 2021-м "Александрия" еще не пропускала - были обыграны "Мариуполь" и "Минай" с общим счетом 4:0
- История встреч двух команд достаточно багатая. Было сыграно 26 игр, по результатам коих небольшое преимущество у "горожан" - десять побед. Полтавчане добыли восемь викторий и еще восемь раз была зафиксирована ничья
- У "Ворсклы" будет шанс забить 450-й гол в рамках УПЛ. Для этого им еще раз нужно поразить ворота соперника
- "Александрию" могут ждать два юбилея - 60-е гостевое поражение или 40-я гостевая ничья. Все в рамках украинского чемпионата
- Команда Владимира Шарана на протяжении трех игр не проигрывает на полях соперника. Они успели добыть одну победу, а также две ничьи. В каждой этой игре "Александрия" забивала по одному голу
- Юбилейный 150-й матч в УПЛ в качестве тренера проведет Юрий Максимов
- Круглую дату может отметить и Владимир Шаран - 80-е тренерское поражение в украинском чемпионате
- Лучший снайпер в составе двух команд - Владислав Кулач, который в текущей кампании отметился шесть раз. Три гола на счету Артема Ситало из "Александрии", что меньше, чем у второго бомбардира "Ворсклы" Степанюка (4)
- Также интересно, что в составе "горожан" играет лучший ассистент в нынешнем сезоне УПЛ. Кирилл Ковалец отдал уже пять голевых передач
- Отчетный матч пройдет со зрителями на трибунах
Последние новости и составы
"Ворскла":
Вряд ли болельщики полтавчан ждали подобных результатов после возобновления сезона. Календарь игр явно был на стороне команды Максимова, давая шанс "Ворскле" хорошо начать год 2021-й, но две ничьи с дебютантами подпортили их положение в таблице. И ладно бы только результаты страдали. Качество перформанса вызывало и вызывает серьезные вопросы.
Хто вчора погано грав - сьогодні по снігу "літав"! ????— ФК Ворскла (@vorsklacomua) February 22, 2021
Робота в самому розпалі! ????#ФКВорскла #FCVP #зимовийфутбол pic.twitter.com/1oJRMteJys
Главная интрига стартового состава хозяев - стоит ли ждать выход Альюна Ндиайе. Французский центрбек плохо сыграл против "Руха", после чего просидел в запасе в матче против "Ингульца". К тому же, защитник пока не хочет продлевать с клубом контракт, который заканчивается летом. Вполне вероятно, он снова мог бы пропустить матч, но дисквалификация Яворского ставит Максимова в неудобное положение. Придется решать, что важнее - принципы или результат.
Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Альюн, Чеснаков - Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане, Цитаишвили - Степанюк, Кулач
"Александрия":
Зимой многие поверили, что после ухода пятерых футболистов, Владимир Шаран начнет серьезную перестройку состава, делая ставку в основном на молодых игроков. Но пока все остается по-старому. Стартовый состав "горожан" практически не изменен и дает неплохой результат.
Сильные стороны "Александрии" также не притерпели изменений - физическая мощь, борьба, стандарты. Лучиком света в этом царстве работяг остаются Ковалец и Лучкевич. Символично, что оба зимой могли оказаться в "Днепре-1".
Наш наступний суперник: "Ворскла" (Полтава)— FC Olexandriуa (@FCO1948) February 23, 2021
⚽ #ВорсклаОлександрія
???? 27/02 ⏰ 17:00https://t.co/ekB4np7Iaz pic.twitter.com/xSz8CHJavL
Владимир Богданович не любитель ротаций, а потому стартовый состав его команды достаточно легко прочитать. Ситало вернется в основу после того, как отбыл дисквалификацию, что позволит Шасталу сыграть на фланге. Вопрос лишь один - кто будет первым номером? Панькив вернулся после травмы, но Билык пока не пропускал, и, рискнем предположить, вновь оставит капитана на скамейке запасных.
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бондаренко, Дубра, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Ковалец, Банада, Шастал - Ситало
Прогнозируем, что Шаран возьмет реванш у Максимова, и вот почему. Во-первых, "горожане" сейчас на ходу, допускают немного моментов у своих ворот, в то самое время, как у Полтавы в созидании есть проблемы. Второе, "Ворскле" нужно будет играть первым номером, что удобно для гостей, которые сделают ставку на дальние забросы и контратаки. Делать они это умеют, "Мариуполь" подтвердит. Ковалец и Лучкевич полны сил, в то время, как лидеры Максимова пока стоят и не могут похвастаться серьезными достижениями. Полтаве проигрывать нельзя, но вот дилемма - а как побеждать?
Популярное сейчас
- Новый шанс для Динамо. Лучший бомбардир чемпионата Турции отказался ехать в Россию
- Favbet-лига. Десна 3:0 Ингулец. Предсказуемая победа с запасом
- Срна: На стадии 1/8 финала ЛЕ хотел избежать топовых соперников. Поэтому хотел Динамо
- Колос - Рух. Прогноз со ставкой, где смотреть, ориентировочные составы
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО