Ворскла - Александрия. Анонс и прогноз матча

19-го сентября 2020-го года "Ворскла" провела один из лучших матчей этого сезона, обыграв на выезде "Александрию" и возглавив турнирную таблицу. С той поры многое изменилось. "Горожане" сейчас на коне и успели добыть шесть очков в двух стартовых играх этого года. Где находится "Ворскла" сказать сложно. Юрий Максимов получил зимой неплохое усиление, но это не помогло ему избежать потерь в играх против двух дебютантов. В случае поражения в эту субботу, полтавчане еще сильнее отдалятся от третьего места и фактически выпадут из борьбы за бронзу. А вот три добытых очка помогут "Александрии" эту борьбу начать.



27 февраля, Полтава, стадион "Ворскла"

"Ворскла" 17:00 "Александрия"

Арбитр: Д. Шурман

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 16-й тур27 февраля, Полтава, стадион "Ворскла": Д. Шурман: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

"Ворскла" до начала тура расположилась на пятом месте, имея в своем активе 22 очка. Команда Максимова добыла пять побед, семь ничейных результатов и три поражения. Разница голов - 20:13

В последних пяти играх полтавчане никак не могут одержать победу - три ничьи и два поражения. Последний триумф команды Максимова датирован 22-м ноября, когда удалось разгромить "Колос" на своей арене

Команда Владимира Шарана идет строчкой ниже, набрав за 15 туров точно те же 22 очка. Единственная разница в забитых и пропущенных - 23:18

В 2021-м "Александрия" еще не пропускала - были обыграны "Мариуполь" и "Минай" с общим счетом 4:0

История встреч двух команд достаточно багатая. Было сыграно 26 игр, по результатам коих небольшое преимущество у "горожан" - десять побед. Полтавчане добыли восемь викторий и еще восемь раз была зафиксирована ничья

У "Ворсклы" будет шанс забить 450-й гол в рамках УПЛ. Для этого им еще раз нужно поразить ворота соперника

"Александрию" могут ждать два юбилея - 60-е гостевое поражение или 40-я гостевая ничья. Все в рамках украинского чемпионата

Команда Владимира Шарана на протяжении трех игр не проигрывает на полях соперника. Они успели добыть одну победу, а также две ничьи. В каждой этой игре "Александрия" забивала по одному голу

Юбилейный 150-й матч в УПЛ в качестве тренера проведет Юрий Максимов

Круглую дату может отметить и Владимир Шаран - 80-е тренерское поражение в украинском чемпионате

Лучший снайпер в составе двух команд - Владислав Кулач, который в текущей кампании отметился шесть раз. Три гола на счету Артема Ситало из "Александрии", что меньше, чем у второго бомбардира "Ворсклы" Степанюка (4)

Также интересно, что в составе "горожан" играет лучший ассистент в нынешнем сезоне УПЛ. Кирилл Ковалец отдал уже пять голевых передач

Отчетный матч пройдет со зрителями на трибунах

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Последние новости и составы

"Ворскла":

Вряд ли болельщики полтавчан ждали подобных результатов после возобновления сезона. Календарь игр явно был на стороне команды Максимова, давая шанс "Ворскле" хорошо начать год 2021-й, но две ничьи с дебютантами подпортили их положение в таблице. И ладно бы только результаты страдали. Качество перформанса вызывало и вызывает серьезные вопросы.

Главная интрига стартового состава хозяев - стоит ли ждать выход Альюна Ндиайе. Французский центрбек плохо сыграл против "Руха", после чего просидел в запасе в матче против "Ингульца". К тому же, защитник пока не хочет продлевать с клубом контракт, который заканчивается летом. Вполне вероятно, он снова мог бы пропустить матч, но дисквалификация Яворского ставит Максимова в неудобное положение. Придется решать, что важнее - принципы или результат.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Альюн, Чеснаков - Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане, Цитаишвили - Степанюк, Кулач

"Александрия":

Зимой многие поверили, что после ухода пятерых футболистов, Владимир Шаран начнет серьезную перестройку состава, делая ставку в основном на молодых игроков. Но пока все остается по-старому. Стартовый состав "горожан" практически не изменен и дает неплохой результат.

Сильные стороны "Александрии" также не притерпели изменений - физическая мощь, борьба, стандарты. Лучиком света в этом царстве работяг остаются Ковалец и Лучкевич. Символично, что оба зимой могли оказаться в "Днепре-1".

Владимир Богданович не любитель ротаций, а потому стартовый состав его команды достаточно легко прочитать. Ситало вернется в основу после того, как отбыл дисквалификацию, что позволит Шасталу сыграть на фланге. Вопрос лишь один - кто будет первым номером? Панькив вернулся после травмы, но Билык пока не пропускал, и, рискнем предположить, вновь оставит капитана на скамейке запасных.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бондаренко, Дубра, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Ковалец, Банада, Шастал - Ситало

Прогноз на матч "Ворскла" - "Александрия" 1:2

Прогнозируем, что Шаран возьмет реванш у Максимова, и вот почему. Во-первых, "горожане" сейчас на ходу, допускают немного моментов у своих ворот, в то самое время, как у Полтавы в созидании есть проблемы. Второе, "Ворскле" нужно будет играть первым номером, что удобно для гостей, которые сделают ставку на дальние забросы и контратаки. Делать они это умеют, "Мариуполь" подтвердит. Ковалец и Лучкевич полны сил, в то время, как лидеры Максимова пока стоят и не могут похвастаться серьезными достижениями. Полтаве проигрывать нельзя, но вот дилемма - а как побеждать?