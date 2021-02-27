Львов - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Киевлянам в очередной раз нужно перестраиваться из еврокубков на дела во внутреннем чемпионате. Здесь у "Динамо" пока всё складывается положительно: подопечные Мирчи Луческу удерживают первое место, хоть отрыв от "горняков" всего один балл. Но "Шахтёр" в воскресенье ожидает очень тяжёлая битва с "Зарёй", где высокая вероятность у действующего чемпиона оступиться. "Бело-синие" должны этим пользоваться. Даже возможная ротация от румынского коуча не делает гостей "меньшими" фаворитами. На что можно надеяться "Львову"? На то, что соперник не настроится на этот бой после эмоционального успеха над "Брюгге". Во всех остальных показателях хозяева поединка явные аутсайдеры.

Favbet-лига. 16-й тур

28 февраля. Львов. "Арена Львов". Начало в 19:30

"Львов" - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Дмитрий Кривушкин

Ассистенты: Владимир Володин и Семён Шлончак

Арбитр ВАР - Николай Балакин

Ассистент ВАР - Александр Корнийко

Аудио трансляция - UA-Футбол

ТВ трансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция - oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар Футбол и другие ОТТ-сервисы

Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

"Динамо" остаётся на первом месте в таблице УПЛ. Киевляне опережают "Шахтёр" на один балл, и оба украинских гранда проведут свои встречи игрового дня в воскресенье. За полчаса до начала поединка киевлян во Львове, "Шахтёр" завершит свой матч с "Зарёй".

в первом круге этого чемпионата "Динамо" обыграло "Львов" 3:1, но встреча оказалась для фаворита очень непростой. Цыганков открыл счёт, однако Челич вскоре восстановил паритет, который держался до 87 минуты. За время, которое оставалось до финального свистка, "динамовцы" забили дважды: Шапаренко и Супряга.

гол в ворота "Львова" остаётся для Владислава Супряги последним в текущем чемпионате Украины. Спустя четыре дня после этой встречи он забивал "Генту". Его безголевая серия длится уже 17 игр.

в 2021 году "Динамо" првоело уже четыре матча: две победы (над "Олимпиком" и "Брюгге"), а также две ничьи (опять-таки, с "Брюгге" и "Десной"). Только во второй игре с бельгийцами "бело-синие" впервые после зимней паузы не пропустили.

у "Львова" в этом календарном году два поединка: победа над "Минаем" и поражение "Колосу".

хавбек "Динамо" Виталий Буяльский в 2021 году забил уже три гола. На счету Артёма Беседина два результативных удара, у Виктора Цыганкова - один. У "Львова" пока забивал только Алваро Тавареш - два мяча.

"Динамо" выиграло пять подряд матчей у "Львова". Три последних - с разницей в два и более голов. Из девяти очных встреч львовяне только однажды не проигрывали "бело-синим".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Составы

"Львов"

Не сыграют: -

У Виталия Шумского ротации в двух играх года не было вообще никакой. Если все в строю, то не будет её и сейчас. Из возможных изменений - в старте есть шанс появиться у Чирьяка, который регулярно выходит либо сразу после перерыва, либо во втором тайме.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Костик - Якимец, Михоби, Махмутович, Ременяк - Сабино - Эрнест, Брикнер, Тавареш, Шина - Ренан.

"Динамо"

Не сыграют: Вербич, Попов (травмы)

У киевлян вроде бы не добавилось кадровых проблем со времён поединка с "Брюгге". Без Попова и Вербича приходится обходится уже несколько встреч кряду, поэтому их отсутствие для Мирчи Луческу не новость. Ожидаем, что румын устроит небольшую ротацию, вернув на поле Караваева или, например, Супрягу.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Кендзёра, Караваев - Сидорчук - де Пена, Шепелев, Дуэлунн, Цыганков - Супряга.

Прогноз на матч Львов - Динамо

Киевляне в любом состоянии будут сильнее нынешнего "Львова". Проблемы у гостей в этом матче могут возникнуть только если их сами создадут "бело-синие", не настроившись на этот поединок. Ну, а потенциальная ротация сыграет только в пользу лидера УПЛ, ведь станет поводом для резервистов проявить себя.

Ставка: индивидуальный тотал "Динамо" больше 2,0 за 1,75