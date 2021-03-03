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Агробизнес - Шахтер. Анонс и прогноз матча кубка Украины

Украина
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Агробизнес - Шахтер. Анонс и прогноз матча кубка Украины

Фото - ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Начав неубедительно 2021-й год, донецкий "Шахтер" в прошедшее воскресенье неожиданно уступил луганской "Зари" и еще сильнее отстал от "Динамо" в таблице УПЛ. В среду у команды Каштру будет шанс вернуться на победный путь, ведь в кубковой игре их будет ждать "Агробизнес". Соперник неуступчивый, но точно проходимый.

Наставник "Агробизнеса" Александр Чижевский уверен, что у его команды будет шанс в игре против действующего чемпиона. Они умеют выбивать фаворитов (привет "Ворскле"), а их главное преимущество - раскрепощенность. Согласитесь, никто не будет требовать от лидера ПФЛ прохода в следующий раунд, в то время как от "Шахтера" не ждут другого результата, кроме как победы. А лучше - уверенной победы.

Кубок Украины, 1/4 финала
3 марта, Киев, стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского
"Агробизнес" 19:00 "Шахтер"
Арбитр: С. Бойко
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • "Агробизнес" завершил 2020-й год на вершине Первой лиги. За 15 сыгранных матчей команда Александра Чижевского набрала 31 очко и на один пункт опередила "Верес". Стоит заметить, что у команды Вирта еще остается один матч в запасе
  • Команда Чижевского к концу прошлого года набрала сумасшедшую форму. На момент паузы в чемпионате их победная серия насчитывала семь матчей. Помимо этого, "Агробизнес" - самая атакующая команда ПФЛ. Они забили 29 голов
  • Свой путь в кубке Украины команда из Волочиска начала со второго раунда. В первых двух встречах они поочередно обыграли "Ужгород" и "Эпицентр", а на стадии 1/8 финала неожиданно сумели выбить недавнего финалиста - полтавскую "Ворсклу". Единственный гол в той игре забил Черненко
  • Донецкий "Шахтер", в отличие от будущего соперника, в 2021-м году уже провел пять официальных матчей. Команда Каштру трижды праздновала победу, сыграла вничью с "Колосом", а в прошедшее воскресенье, как мы успели упомянуть, проиграла "Заре". В 16-ти турах УПЛ действующий чемпион набрал 33 очка
  • "Шахтер" начинает свой путь в кубке со стадии 1/4 финала. Впервые в истории турнира двум грандам было дано добро пропустить сразу четыре прошлых раунда
  • В среду "Шахтер" и "Агробизнес" проведут первый очный матч. До этого коллективы не пересекались в рамках официальных турниров
  • Полузащитник команды Чижевского Руслан Черненко - лучший бомбардир ПФЛ. На его счету восемь точных ударов, правда шесть из них были забиты при помощи пенальти
  • "Агробизнес" будет номинальным хозяином данного матча, но из-за проблем с собственным стадионом, встречу решили провести в Киеве на многострадальном стадионе им. В.В. Лобановского
  • Отчетная кубковая игра пройдет со зрителями на трибунах

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Последние новости и составы

"Агробизнес":

Пока донецкий "Шахтер" пытался сконцентрироваться на матчах внутреннего первенства, параллельно проходя "Маккаби" в Лиге Европы, команда Чижевского проводила время на сборах в Турции. Из-за позднего возобновления сезона в ПФЛ у "Агробизнеса" было достаточно времени, чтобы подготовиться к гранду нашего футбола. Можно сказать, что на это у них ушел целый месяц.

Во время пребывания в Турции, лидер Первой лиги провел девять спаррингов. Результаты разные - в есть наличии как победы в размере трех штук, так и поражения (пять неудачных матчей). Основными соперниками "Агробизнеса" были представители Казахстана и Грузии.

Агробизнес - Шахтер. Анонс и прогноз матча кубка Украины - изображение 1

Александр Чижевский несколько раз успел сказать о важности кубкового матча с "Шахтером", что лишний раз говорит о мотивации "Агробизнеса". Вряд ли наставник решит менять победную тактику, которая позволила выбить "Ворсклу", а потому мы ожидаем, что номинальные хозяева сыграют по привычной схеме 5-4-1.

Ориентировочный состав: Мозиль - Романюк, Курыло, Юхимович, Дидык, Шаповал - Н. Когут, Думанюк, Черненко, И. Когут - Семенец

"Шахтер":

У Луиша Каштру сейчас непростой период. Его команду достаточно много критикуют, указывая на ошибки в матчах и на не лучшие результаты. Но как бы там ни было, "горняки" не выпали из чемпионской гонки, а в Лиге Европы прошли в следующий этап, где сыграют против своего экс-наставника.

Нужен ли команде кубок в подобной ситуации? Да. Во-первых, вылет от, при всем уважении к сопернику, команды из низшего дивизиона точно не пойдет в плюс Каштру, а победа поможет немного разгрузиться после недавней неудачи. Помимо этого, кубковый матч даст шанс передохнуть основе, в то время, как свой шанс получат игроки резерва.

Давайте подумаем, кому Каштру доверит сыграть в старте. Вполне вероятно, что вернется Андрей Пятов, так и не выходивший на поле в 2021-м. Ожидаем, что игровое время получат Фернандо , Коноплянка и Бондарь, а также совсем юные, но перспективные Судаков и Мудрик. Когда им играть, если не сейчас.

Ориентировочный состав: Пятов - Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко - Майкон, Судаков - Коноплянка, Антонио, Мудрик - Фернандо

Прогноз на матч "Агробизнес" - "Шахтер" 0:2

Нейтральным зрителям всегда хочется поверить в чудо, но в среду Голиаф должен победить Давида. Уж слишком много факторов говорят в пользу великана. Во-первых, "Агробизнес" еще не провел ни одного официального матча, в то самое время, как "Шахтер" играет почти месяц. Вряд ли возможна серьезная недооценка, ведь Каштру точно выпустит часть игроков из резерва, которым нужно будет доказывать свою профпригодность, а не вяло катать мяч с фланга на фланг.

К тому же, говоря начистоту, класс игроков "Шахтера" выше, чем у команды Чижевского, а при неблагоприятном результате, Каштру всегда сможет усилить игру по ходу встречи. Главная задача "Агробизнеса" - не пропустить в первые 20-30 минут, когда "горняки" включат давление, а после постараться найти свой шанс на скорости. Вот только говорить об этом проще, чем провернуть подобное на футбольном поле.

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В статье: Кубок Украины Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (7)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.03.2021 в 15:35
Агробізнес проти бізнесу на крові.
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Одіссей (Донецьк)
03.03.2021 в 13:00
Состав хороший ...надо еще туда нового лавочника добавить Тайсона.
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Dimonych (FCSD)
03.03.2021 в 11:47
Вперед, Шахтер! Кубок на-гора!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.03.2021 в 15:35
На нора...
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0
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ZNAK_VOPROSA
03.03.2021 в 15:47
Віктор Бокасса (Betwmount) На нора... Юморист
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football_soccer (Украина)
02.03.2021 в 21:19
Не выставит такой состав Каштру. Слишком слабое сочетание даже против команды с первой лиги. Он вообще заложник ситуации , так как деды с основы могут играть, но не хотят. А ближайший резерв не тянет, даже если сильно захочет.
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Dimonych (FCSD)
03.03.2021 в 11:47
А я думаю будет что-то похожее.
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