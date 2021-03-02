Динамо - Колос. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы на матч Кубка Украины

Новый регламент Кубка избавил действующего обладателя трофея необходимости стартовать на более ранних стадиях. Вряд ли у "Динамо" возникли бы какие-то серьёзные проблемы с условным "Кремнем" или "ВПК-Агро", но организаторы решили уменьшить количество перелётов для тренерского штаба, а также обезопасили от возможного вылета от более статусных команд. Главный вопрос - стоит ли киевлянам распыляться на все турниры, включая Кубок и Лигу Европы, либо же лучше сосредоточиться на золоте УПЛ?

По другую сторону баррикад дебютант четвертьфинальной стадии. Руслан Костышин в декабре говорил, что его подопечные поставили перед собой цель завоевать Кубок . Что ж, будет интересно посмотреть, насколько у тренерского штаба вместе с игроками слова расходятся с делом.

Кубок Украины. 1/4 финала

3 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалёвка)

Арбитр - Денис Шурман

Ассистенты: Дмитрий Запороженко и Владимир Высоцкий

Арбитр ВАР - Андрей Коваленко

Ассистент ВАР - Андрей Скрипка

ТВ трансляция - "2+2"

Интернет-трансляция - UA-Футбол, 1plus1.video. oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар TV и другие ОТТ-сервисы

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Цифры и факты

"Динамо" - действующий обладатель Кубка Украины. В июле 2020 года киевляне в серии пенальти обыграли "Ворсклу" в решающем матче. Основное время завершилось вничью 1:1 (Степанюк вывел полтавчан вперёд, Вербич счёт сравнял), а в мастерстве пробивать 11-метровые командам в сумме понадобилось восемнадать ударов, чтобы определить сильнейшего.

для киевлян эта игра - дебютная в нынешнем розыгрыше Кубка. Согласно новому регламенту турнира, с четвертьфинальной стадии в борьбу вступают текущий победитель турнира (как раз "Динамо") и чемпион Украины ("Шахтёр").

стадия 1/4 финала (как и все предыдущие в украинском Кубке) состоит из одного матча. Если за 90 минут соперники не определят победителя, будет назначены два овертайма по 15 минут, после чего начнётся серия пенальти.

"Колос" в прошлом сезоне провёл в Кубке только один матч, вылетев в 1/8 финала от будущего финалиста, "Ворсклы" (0:1). В текущем розыгрыше второго по статусу турнире страны ковалёвцы уже преодолели два этапа: победы над "Прикарпатьем" (1:0) и винницкой "Нивой" (4:0).

"Колос" впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка. "Динамо" за пять предыдущих лет трижды добирались до финала турнира и два раза вылетали в 1/4-й: от "Шахтёра" и "Александрии".

"Колос" - очень неудобный соперник для "Динамо". В двух последних встречах ковалёвцы набрали против "бело-синих" четыре балла. Крайний поединок состоялся в декабре 2020-го, когда оппоненты расписали интригующую ничью 2:2. Селезнёв вывел "Колос" вперёд, дубль Цыганкова перевернул ситуацию в обратную сторону, однако спустя четыре оборота секундной стрелки Антюх восстановил паритет.

"Динамо" сейчас возглавляет таблицу национального чемпионата, опережая "Шахтёр" на четыре балла. В 2021 году подопечные Мирчи Луческу провели уже пять официальных встреч: три победы (над "Олимпиком", "Брюгге" и "Львовом") и две ничьи ("Десна", "Брюгге").

"Колос" на данный момент седьмой в УПЛ. После зимнего антракта команда Руслана Костышина записала на свой счёт три разных результата: ничья (с "Шахтёром"), победа (над "Львовом") и поражение в прошлом туре "Руху".

в пяти официальных матчах, которые состоялись между соперниками за всю историю, арбитры показали семь красных карточек.

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Составы

"Динамо"

Не сыграют: Бурда, Вербич, Гармаш, Клейтон (все - травмы), Миколенко (под вопросом)

Интрига дня - выйдет ли на поле Миколенко, и почему он вообще пропустил встречу со "Львовом". В целом, Мирча Луческу не сторонник ротации, поэтому Киев должен выйти в плюс-минус том же сочетании, что и против "Брюгге", а также "Львова". Из потенциальной ротации: выход в середине поля Шепелева вместо Шапаренко, а на фланге полузащиты - де Пены вместо Жерсона.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Сирота, Забарный, Кендзёра - Сидорчук - Родригес, Шапаренко, Буяльский, Цыганков - Беседин.

"Колос"

Не сыграют: Кучерук, Кравченко, Исаенко, Смирный (все - условия аренды), Морозко (травма), Чурко (травма / под вопросом)

В стартовый состав ковалёвцев должен будет вернуться Петров, пропустивший тур УПЛ на выходных. Но ключевой вопрос - кем Руслан Костышин заменит забаненных по условиям аренды. Главная потеря - крайний защитник Кравченко, на позиции которого должен выйти Зозуля или Золотов.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Черноморец, Новак, Петров, Золотов - Задоя - Антюх, Ореховский, Богданов, Данфа - Лысенко.

Прогноз на матч Динамо - Колос

Матч должен получиться вязким по нескольким причинам. Во-первых, у "Динамо" в последнее время редко бывает по-другому. Во-вторых, "Колос", как уже было сказано выше, непростой соперник для киевлян. В-третьих, оба оппонента постараются добыть путёвку в следующий раунд малыми силами, что у них вряд ли получится. Если от Руслана Костышина не будет полного игнорирования турнира, когда на поле выйдут только резервисты, матч обещает получиться очень конкурентным. Но победу всё равно достанется хозяевам.

Ставка: "Колос" с форой +1,5