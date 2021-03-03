Хорватия - Украина. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2022

Отбор на Евро-2022 по футзалу. Квалификационный раунд. 3-й тур

3 марта. Хорватия. Осиек. "Градски-врт". Начало в 20:30

Хорватия - Украина

Что нужно сборной Украины, чтобы пробиться в финальную часть? Какой календарь и сколько матчей наша команда уже сыграла? Какие наши шансы попасть на Евро?

На все эти вопросы мы отвечали накануне стартового поединка украинцев в отборе в январе. Освежить информацию можно здесь .

Для тех, кому лень много читать, коротко о главном. В марте состоится две встречи между Хорватией и Украиной: первая в Осиеке и в конце текущей недели в Запорожье. Победитель этого противостояния с очень высокой вероятностью отправится на Евро с первого места, а проигравший - скорее все, со второго (первые места каждой отборочной группы получают прямые путёвки на Евро-2022, а среди восьмёрки тех, кто финиширует в своих квартетах вторыми, шесть сыграют в финальной части турнира). Албания и Дания между собой будут решать локальную задачу, кто финиширует в группе не последним.

Актуальная таблица группы сборной Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу

Что нужно знать о сборной Хорватии по футзалу?

В текущем рейтинге национальных футзальных сборных, который был обновлён 2 марта, хорваты занимают седьмое место, в то время как Украина расположилась на десятой строчке. На последнем ЧМ, куда украинская сборная не пробилась, провалив предпоследнюю стадию отбора, "клетчатые" прошли на один раунд больше, уступив в стыковых играх Чехии (4:5 по сумме двух встреч).

В последний раз наши команды встречались в декабре 2019-го. Это были две товарищеские игры, которые принимали Черкассы. В первом матче Украина выиграла 3:1 (Зварич, Белоцерковец, Разуванов), однако неожиданно уступила в ответном 3:4 (Ерёмин, Разуванов, Фаренюк).

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Когда и где смотреть матч Хорватия - Украина?

Поединок в прямом эфире в Украине покажет "Футбол2". Легально в интернете следить за игрой вы можете на ОТТ-сервисах по подписке, в которых есть соответствующий канал: oll.tv, sweet.tv, Киевстар Футбол, Vodafone TV и другие.

Прогноз на матч Хорватия - Украина

Украинцев ожидает очень непростой матч. Хорваты не зря находятся выше в рейтинге сборных, прежде всего, благодаря своей стабильности. Подопечные Александра Косенко отличаются тем, что обычно находят себе проблемы сами там, где их быть не должно. Есть большие сомнения, что "сине-жёлтые" выиграют оба поединка у Хорватии в этом спаренном туре. Но именно наша команда по кадровому потенциалу и своему опыту выглядит фаворитом в этой паре.

Ставка: победа Украины