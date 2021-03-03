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Оболонь - ВПК-Агро. Анонс со ставкой, составы, где смотреть

Украина
(2 голосов)

В четверг 4-го марта официально возобновляется сезон в Первой лиге. Первыми в рамках 5-го тура сыграют в Киеве "Оболонь" и "ВПК-Агро". Начало поединка на "Оболонь Арене" в 18:00

Оболонь - ВПК-Агро. Анонс со ставкой, составы, где смотреть

Фото - ФК Оболонь

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно три месяца не было матчей во втором по силе профессиональном дивизионе украинского футбола. Возобновят его в четверг перенесенным ранее матчем пятого тура киевская "Оболонь" и "ВПК-Агро" из села Вишневое Магдалиновского района Днепропетровской области.

Первая лига
(перенесенный матч 5-го тура)

Стадион: "Оболонь Арена" (Киев)

Оболонь 18:00 ВПК-Агро

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча смотрите на канале ФК Оболонь в YouTube BROVAR TV

Команда Павла Яковенко после четырнадцати матчей занимает девятое место в турнирной таблице. При этом "Оболонь" четвертая в лиге по результативности с 24 забитыми голами в активе. Зимой "пивовары" провели 13 спарингов в рамках месячного турецкого сбора и лишь за шесть дней до поединка с "ВПК-Агро" вернулись в Украину.

В межсезонье "Оболонь" простилась с защитниками Марленом Чобановым и Артемом Тереховым, хавбеками Игорем Загальским и Денисом Островским, а также с форвардом Гуттинером. Пополнили коллектив игроки обороны Алексей Лобов и Сергей Суханов, а также полузащитник Артур Мурза и форвард Руслан Скидан. Также тренерский штаб покинул Геннадий Литовченко, которому была предложена должность помощника Юрия Калитвинцева в донецком "Олимпике".

Ориентировочный состав Оболони (4-2-3-1): Литвиненко - Голиков, Безуглый, Белый, Прокопенко - Лобов, Покотилюк - Мединский, Матяж, Майданевич - Батальский.

Команда Сергея Соловьев преобразилась до неузнаваемости, пригласив зимой двенадцать новых футболистов и расставшись с девятью. Из новичков стоит отметить опытного форварда Станислава Кулиша, пару игроков оборонительного звена из "Агробизнеса" (вратарь Александр Воробей и защитник Сергей Палюх), бывшего игрока "Десны" и "Металлиста 1925" Луку Коберидзе, ну и главное усиление "ВПК-Агро", Павла Ксенза!

Команда из Вишневого была одной из немногих в своем дивизионе, кто отправился в Турцию на сборы, впервые в своей истории. Так что уровень подготовки и сыгранности новичков со старожилами у подопечных Сергея Соловьева должен быть достаточно высоким уже с первой встречи. Из-за дисквалификации не сможет сыграть один из лидеров осеннего варианта состава Иван Будняк.

Ориентировочный состав ВПК-Агро (4-2-3-1): Воробей - Шаповалов, Зозуля, Сухарь, Агапов - Коберидзе, Ляшенко - Тищенко, Ксенз, Будняк - Кулиш.

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Цифры и факты по игре

  • Четыре своих последних поражения в чемпионате "ВПК-Агро" потерпел на своем поле.
  • "ВПК-Агро" дошел до 1/8 финала Кубка Украины, в отличие от "пивоваров", которые вылетели от "Полесья" (0:1) в первом же домашнем матче этого турнира.
  • Победная серия подопечных Павла Яковенко на "Оболонь Арене" насчитывает три матча, которые были выиграны с общим счетом 10:0.

Прогноз

Не думаю, что хозяев стоит считать однозначными фаворитами. Соперник существенно преобразился за зиму и явно стал сильнее. К тому же "ВПК-Агро" и осенью, имея по сути второлиговый состав, был опасен в выездных поединках и регулярно забивал. Поэтому "пивоварам" будет сложно продлить свою "сухую" серию в родных стенах.

Ставка: "ВПК-Агро" забьет

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) ВПК-Агро (Шевченковка)
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
03.03.2021 в 20:00
Глядачів будуть пускати?
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