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Олимпик - Шахтер. Анонс и прогноз матча
Донецким командам отступать уже некуда
Фото: ФК Шахтер
Если вам кажется, что у вас непросто начался 2021-й год, достаточно посмотреть на донецкий "Шахтер". Должно стать легче. Команда Каштру не проигрывала, и даже не пропускала, на протяжении четырех матчей, но после этого начались проблемы. Сначала "горняки" уступили в чемпионате "Заре", а после еще и вылетели из кубка от "Агробизнеса". Кризис уже на пороге и чтобы не провалиться в этом сезоне окончательно, чемпиону нужно снова побеждать. Других лекарств в футболе нет.
У "Олимпика" сейчас ситуация не лучше. Донецкая команда проиграла все три матча в 2021-м году. После первых двух Калитвинцев сменил Климовского на посту тренера, но первый блин у Юрия Николаевича вышел комом - "Олимпик" неожиданно проиграл "Минаю". Если команда действительно, а не на словах, хочет бороться за место в еврокубах, очки им также терять нельзя. В субботу они попытаются побороться с чемпионом в донецком дерби.
6 марта, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
"Олимпик" 17:00 "Шахтер"
Арбитр: Ю.Иванов
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Цифры и факты
- Донецкий "Олимпик" идет девятым в турнирной таблице УПЛ. Сейчас в активе команды Калитвинцева 17 очков, которые были добыты благодаря пяти победам и двум ничьим. Разница голов - 22:27
- В 2021-м году донецкий клуб пока не добыл ни одного очка, проиграв все три матча. Это худший результат среди всех команд УПЛ
- "Шахтер" занимает привычное для этого сезона второе место, отставая от ключевого соперника на четыре очка. Команда Каштру успела добыть 33 очка - 9 побед, 6 ничьих и 1 поражение
- "Горняки" - самая атакующая команда этого сезона, если верить цифрам. Действующий чемпион забил 35 голов. "Динамо" на данный момент отстает на два точных удара
- "Олимпик" и "Шахтер" встречались в рамках донецкого дерби 16 раз. Тотальное преимущество в общих встречах на стороне "горняков" - 12 побед и четыре ничьи. "Олимпийцы" никогда не побеждали в очной игре
- 15 марта 2015-го года "Шахтер" обыграл донецкий "Олимпик" со счетом 6:0, нанеся им самое разгромное поражение в УПЛ
- Жуниор Мораес - лучший бомбардир в рамках донецкого дерби. Бразилец с украинским гражданством забил шесть голов
- В прошлое воскресенье "Шахтер" потерпел первое фиаско в нынешней кампании. Однако на выезде "оранжево-черные" не знают вкус поражений на протяжении десяти матчей - пять побед, пять ничьих
- Более того, "горняки" не пропускают в гостях уже 344 минуты
- У "Шахтера" в субботу будет шанс отметить не самый приятный юбилей - сыграть в 90-й раз вничью или проиграть в 80-й
- Донецкий "Олимпик" пропускает в УПЛ уже на протяжении 12 матчей
- Свой 15-й гол в УПЛ может забить Сергей Болбат
- Лучший бомбардир в составе двух команд - Алан Патрик. На счету бразильца сейчас четыре гола. Из действующих игроков "Олимпика" больше других забил Бенито (три гола). Интересно, что четыре раза в футболке "горняков" отметился и Виктор Коваленко, который сейчас готовится к своему дебюту за "Аталанту". Также не стоит забывать и о Шахабе Захеди - иранец нанес восемь точных ударов за полгода, но после сменил "Олимпик" на "Зарю"
- Отчетный матч пройдет со зрителями на трибунах
Последние новости и составы
"Олимпик":
После назначения Юрия Калитвинцева на пост наставника донецкого клуба, Владислав Гельзин поставил перед ним амбициозную задачу - выход в еврокубки. И если в конце 2020-го у "Олимпика" оставались неплохие шансы на еврокубковое место, то сейчас все выглядит гораздо сложнее - поражение "горнякам" в субботу может досрочно вывести их из борьбы. Другими словами - "олимпийцам" нужны эти три очка.
Представляем соперника: ФК Шахтёр (Донецк)https://t.co/IzoQ4r5BUd pic.twitter.com/cvQtyRdGVG— FC Olympic (@fcolympic_don) March 5, 2021
Основной голкипер Кичак приступил к полноценным тренировкам и мы ждем его возращения. Неделю назад серьезную травму получил Цымбалюк, для которого нынешний сезон был завершен досрочно. Вероятно, что его место займет Политыло, отсидевший дисквалификацию. А вот Драме не сыграет из-за перебора желтых - ожидаем, что в старт вернется Снурницын. Помимо этого, Калитвинцев может внести еще несколько изменений в состав после игры с "Минаем".
Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеднеко - Бабенко - Нкенг, Политыло, Таллес, Тейшейра - Каргбо
"Шахтер":
Поражение "Заре" еще дальше отбросило "горняков" от первого места. И если до старта сезона многие верили в очередное чемпионство "оранжево-черных", то сейчас оптимистов куда меньше. Если Луиш Каштру не начнет в экстренном порядке решать накопленные проблемы, то вряд ли сможет доработать до конца текущего соглашения.
⚒ Следующий матч – в субботу с «Олимпиком» в Киеве.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 4, 2021
⚽ #ОлимпикШахтер
???? 17-й тур УПЛ
???? 6 марта ⏰ 17:00
???? Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского
???? «Футбол 2» pic.twitter.com/x3BfUZTV9r
Португальский наставник не сможет выпустить в субботу двоих исполнителей - Алан Патрик перебрал желтых карточек, а Тарас Степаненко все еще находится в лазарете. Первого на позиции "десятки" должен будет заменить Антонио, в то самое время как опорная зона снова будет за Майконом. Помимо этого, в старте снова должен появиться Исмаили, а в центре обороны сыграют Матвиенко и молодой Витао.
Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Марлос - Тете, Антонио, Соломон - Мораес
Обе команды сейчас переживают непростой период, но переживают его по-разному. "Олимпик" практически не забивает в 2021-м году, в то время как оборона команды часто придумывает проблемы на ровном месте. У "горняков" есть свои мастера в атакующей линии, которые когда-то умели пользоваться подобными подарками. Сейчас многое поменялось, но хотя бы один гол гости точно смогут найти. А не пропустить им поможет Анатолий Трубин, который, пусть и не номинирован на звание лучшего футболиста месяца, все равно продолжает показывать уверенную игру.
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