Олимпик - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Если вам кажется, что у вас непросто начался 2021-й год, достаточно посмотреть на донецкий "Шахтер". Должно стать легче. Команда Каштру не проигрывала, и даже не пропускала, на протяжении четырех матчей, но после этого начались проблемы. Сначала "горняки" уступили в чемпионате "Заре", а после еще и вылетели из кубка от "Агробизнеса". Кризис уже на пороге и чтобы не провалиться в этом сезоне окончательно, чемпиону нужно снова побеждать. Других лекарств в футболе нет.

У "Олимпика" сейчас ситуация не лучше. Донецкая команда проиграла все три матча в 2021-м году. После первых двух Калитвинцев сменил Климовского на посту тренера, но первый блин у Юрия Николаевича вышел комом - "Олимпик" неожиданно проиграл "Минаю". Если команда действительно, а не на словах, хочет бороться за место в еврокубах, очки им также терять нельзя. В субботу они попытаются побороться с чемпионом в донецком дерби.



6 марта, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского

"Олимпик" 17:00 "Шахтер"

Арбитр: Ю.Иванов

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 17-й тур6 марта, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского: Ю.Иванов: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Донецкий "Олимпик" идет девятым в турнирной таблице УПЛ. Сейчас в активе команды Калитвинцева 17 очков, которые были добыты благодаря пяти победам и двум ничьим. Разница голов - 22:27

В 2021-м году донецкий клуб пока не добыл ни одного очка, проиграв все три матча. Это худший результат среди всех команд УПЛ

"Шахтер" занимает привычное для этого сезона второе место, отставая от ключевого соперника на четыре очка. Команда Каштру успела добыть 33 очка - 9 побед, 6 ничьих и 1 поражение

"Горняки" - самая атакующая команда этого сезона, если верить цифрам. Действующий чемпион забил 35 голов. "Динамо" на данный момент отстает на два точных удара

"Олимпик" и "Шахтер" встречались в рамках донецкого дерби 16 раз. Тотальное преимущество в общих встречах на стороне "горняков" - 12 побед и четыре ничьи. "Олимпийцы" никогда не побеждали в очной игре

15 марта 2015-го года "Шахтер" обыграл донецкий "Олимпик" со счетом 6:0, нанеся им самое разгромное поражение в УПЛ

Жуниор Мораес - лучший бомбардир в рамках донецкого дерби. Бразилец с украинским гражданством забил шесть голов

В прошлое воскресенье "Шахтер" потерпел первое фиаско в нынешней кампании. Однако на выезде "оранжево-черные" не знают вкус поражений на протяжении десяти матчей - пять побед, пять ничьих

Более того, "горняки" не пропускают в гостях уже 344 минуты

У "Шахтера" в субботу будет шанс отметить не самый приятный юбилей - сыграть в 90-й раз вничью или проиграть в 80-й

Донецкий "Олимпик" пропускает в УПЛ уже на протяжении 12 матчей

Свой 15-й гол в УПЛ может забить Сергей Болбат

Лучший бомбардир в составе двух команд - Алан Патрик. На счету бразильца сейчас четыре гола. Из действующих игроков "Олимпика" больше других забил Бенито (три гола). Интересно, что четыре раза в футболке "горняков" отметился и Виктор Коваленко, который сейчас готовится к своему дебюту за "Аталанту". Также не стоит забывать и о Шахабе Захеди - иранец нанес восемь точных ударов за полгода, но после сменил "Олимпик" на "Зарю"

Отчетный матч пройдет со зрителями на трибунах

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Последние новости и составы

"Олимпик":

После назначения Юрия Калитвинцева на пост наставника донецкого клуба, Владислав Гельзин поставил перед ним амбициозную задачу - выход в еврокубки. И если в конце 2020-го у "Олимпика" оставались неплохие шансы на еврокубковое место, то сейчас все выглядит гораздо сложнее - поражение "горнякам" в субботу может досрочно вывести их из борьбы. Другими словами - "олимпийцам" нужны эти три очка.

Основной голкипер Кичак приступил к полноценным тренировкам и мы ждем его возращения. Неделю назад серьезную травму получил Цымбалюк, для которого нынешний сезон был завершен досрочно. Вероятно, что его место займет Политыло, отсидевший дисквалификацию. А вот Драме не сыграет из-за перебора желтых - ожидаем, что в старт вернется Снурницын. Помимо этого, Калитвинцев может внести еще несколько изменений в состав после игры с "Минаем".

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеднеко - Бабенко - Нкенг, Политыло, Таллес, Тейшейра - Каргбо

"Шахтер":

Поражение "Заре" еще дальше отбросило "горняков" от первого места. И если до старта сезона многие верили в очередное чемпионство "оранжево-черных", то сейчас оптимистов куда меньше. Если Луиш Каштру не начнет в экстренном порядке решать накопленные проблемы, то вряд ли сможет доработать до конца текущего соглашения.

⚒ Следующий матч – в субботу с «Олимпиком» в Киеве.



⚽ #ОлимпикШахтер

???? 17-й тур УПЛ

???? 6 марта ⏰ 17:00

???? Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского

???? «Футбол 2» pic.twitter.com/x3BfUZTV9r — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 4, 2021

Португальский наставник не сможет выпустить в субботу двоих исполнителей - Алан Патрик перебрал желтых карточек, а Тарас Степаненко все еще находится в лазарете. Первого на позиции "десятки" должен будет заменить Антонио, в то самое время как опорная зона снова будет за Майконом. Помимо этого, в старте снова должен появиться Исмаили, а в центре обороны сыграют Матвиенко и молодой Витао.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Марлос - Тете, Антонио, Соломон - Мораес

Прогноз на матч "Олимпик" - "Шахтер" 0:1

Обе команды сейчас переживают непростой период, но переживают его по-разному. "Олимпик" практически не забивает в 2021-м году, в то время как оборона команды часто придумывает проблемы на ровном месте. У "горняков" есть свои мастера в атакующей линии, которые когда-то умели пользоваться подобными подарками. Сейчас многое поменялось, но хотя бы один гол гости точно смогут найти. А не пропустить им поможет Анатолий Трубин, который, пусть и не номинирован на звание лучшего футболиста месяца, все равно продолжает показывать уверенную игру.