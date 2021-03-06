Ингулец - Колос. Прогноз на матч, составы, где смотреть

Домашнее поражение от "Руха" и вылет из Кубка - не самая приятная неделя выдалась у подопечных Руслана Костышина. Самое время обыгрывать хорошо знакомого соперника? Но вот незадача - только действующему лидеру турнирной таблицы, киевскому "Динамо", в этом сезоне удалось увезти три очка с Кропивницкого...

Favbet-лига, 17-й тур

Стадион: "Зирка" (Кропивницкий)

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Ингулец 19:30 Колос

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Очередной провал Владимира Крынского заставил болельщиков "Ингульца" пожелать скорейшего выздоровления Богдану Шусту. Недавний именинник уже почти готов к возвращению в рамку, но вряд ли оно состоится уже в будущей втрече. В прошлом же туре подопечные Сергея Лавриненко без шансов уступили "Десне" (0:3).

Уже после поединка 16-го тура "Ингулец" все же смог дозаявить Мохамеда Али Салема и Хенноса Асмелаша. Оба легионера значаться защитниками, тем не менее, вряд ли Лавриненко рискнет бросить их в бой уже с "Колосом", хоть футболисты и находятся в расположении клуба из Петрово уже почти месяц.

Ориентировочный состав Ингульца (4-3-2-1): Малыш - Балан, Ковалев, Кучеренко, Квасный - Шишка, Запорожец, Бартулович - Мкомола, Козак - Ситчинава.

Домашнее поражение от "Руха" (1:2) и обидный вылет от киевского "Динамо" из Кубка после серии пенальти отняли у "Колоса" уйму сил, как физических, так и моральных. Все, что остается Руслану Костышину в такой ситуации - просто поддерживать парней и говорить, что у него претензий к подопечным нет.

Денис Костышин и Евгений Задоя пропустят предстоящий поединок по причине дисквалификации. Предположу также, что после двух нереализованных пенальти будет предоставлен отдых капитану команды из Ковалевки, Виталию Гаврышу.

Ориентировочный состав Колоса (4-1-4-1): Волынец - Кравченко, Петров, Новак, Черноморец - Милько - Чурко, Ориховский, Богданов, Антюх - Лысенко.

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Цифры и факты по игре

"Ингулец" возвращается на номинально домашний стадион в Кропивницком впервые с 29-го ноября, когда в рамках 11-го тура добыл свою до сих пор единственную победу в УПЛ над "Олимпиком" (2:1).

Только два поражения в семи матчах УПЛ на выезде потерпел "Колос" в нынешнем сезоне, одно из них от "Шахтера" (0:2).

Команды находятся в топе по ничьим в чемпионате Украины. "Ингулец" единоличный лидер по этому показателю (девять случаев), "Колос" делит номинальное второе место с "Ворсклой" и "Рухом" (по семь ничейных встреч).

Прогноз

"Динамо" стало также единственным клубом, ворота которого на стадионе "Зирка" команда "Ингулец" поразить в этом сезоне не смогла, так что в гол хозяев верится очень даже. Особенно, учитывая возвращение после дисквалификации Ситчинавы, который способен создать его из ничего. Команда Костышина также стабильно забивает в гостях, так что не вижу преград на пути к успешности ставки.

Ставка: Обе забьют за 1.83