Заря - Львов. Анонс и прогноз матча

Руководство ФК "Львов" решило сменить капитана своего корабля прям во время шторма. После двух поражений подряд "Колосу" и "Динамо" было принято решение уволить Виталия Шумского, который смог добыть за несколько месяцев работы сразу три победы. Наставнику быстро нашли замену - на пост тренера львовян был назначен Анатолий Бессмертный. С дебютным соперником ему не особо повезло - впереди игра против "Зари".

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Команда Виктора Скрипника чувствует себя прекрасно. Причем настолько, что уже начались разговоры о возможной борьбе за серебро УПЛ. Конечно, о таком говорить пока рано, но шесть побед подряд - шикарный показатель. Почему бы не продолжить серию в матче с последней командой? Сейчас кажется, что только проблемы с мотивацией могут помешать луганчанам это сделать.



7 марта, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

"Заря" 17:00 "Львов"

Арбитр: И.Пасхал

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 17-й тур7 марта, Запорожье, стадион "Славутич-Арена": И.Пасхал: канал "Униан": Youtube-канал "Football Hub"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Луганская "Заря" 17-й тур начала на третьем месте. За 15 сыгранных матчей команда Скрипника набрала 29 очков, добыв восемь побед, пять раз сыграв вничью и дважды испытав вкус поражений. Разница забитых и пропущенных - 27:11

У "черно-белых" лучшая оборона в текущей кампании. Они пропустили всего 11 голов за 15 матчей. Сразу за ними идет "Шахтер" (12) и "Динамо" (13)

У "Зари" остается еще одна игра в запасе. Их матч 13-го тура против "Олимпика" был перенесен из-за вспышки COVID-19 в стане соперника. Остается неизвестным, когда матч будет проведен

Победная серия команды Скрипника насчитывает шесть игр кряду. Это рекордный показатель "Зари"

"Львов" на данный момент замыкает таблицу на 14-й строчке. За 15 сыгранных матчей "львы" добыли 12 очков

Команда из западной Украины имеет худшую атаку (11 забитых) и оборону (35 пропущенных) в текущем сезоне

Как мы и говорили выше, в понедельник у руля львовян встал Анатолий Бессмертный. Наставник дебютирует в воскресенье в качестве тренера в рамках УПЛ. До этого он работал в Первой лиге

История встреч двух команд насчитывает 12 матчей. "Заря" успела победить семь раз, остальные пять встреч заканчивались вничью. Ни разу "Львов" не обыгрывал луганчан в очных встречах

Более того, "сине-золотые" не могут поразить ворота "Зари" на протяжении 408 минут

Луганский клуб может забить свой 650-й гол в рамках УПЛ. Им осталось нанести еще один точный удар

"Львов" пропускает в чемпионате на протяжении уже шести матчей. За это время в их ворота влетело 12 голов

Лучший бомбардир в составе двух команд - Шахаб Захеди, который успел отметиться девять раз. Справедливости ради стоит отметить, что за луганчан иранец забил лишь раз. Если убрать Шахаба за скобки, то выделяется среди других Александр Гладкий - шесть точных выстрелов. Кравчук, Тавареш и Ныч забили за "Львов" по два гола

Отчетная игра пройдет со зрителями на трубунах. Запорожье не входит в красную зону

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Последние новости и составы

"Заря":

Помимо ударной серии в чемпионате, о которой мы несколько раз упоминали выше, луганский клуб поднял себе настроение еще в кубке, обыграв в четвертьфинале "Верес". Виктор Скрипник и его команда сейчас на расстоянии двух побед от трофея, но пока об этом можно не думать. Полуфинальная игра с "Александрией" состоится только в апреле.

В игре против "Вереса" Виктор Скрипник выпустил несколько игроков ротации, но в воскресенье, скорее всего, вернет все на свои места. Не сыграет Рейес, которого на левом фланге заменит Цыганикс. Парой форвардов на этот раз выступят Аллахяр и Гладкий, а в центре обороны вариантов несколько - прогнозируем, что на скамейке запасных останется Абу Ханна, потому что не убедил против "Вереса".

Ориентировочный состав: Василь - Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Цыганикс - Назарина - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Гладкий, Аллахяр

"Львов":

Смена тренера почти всегда дает свои плоды на первом этапе. Когда в ноябре "Львов" возглавил Виталий Шумский, команда обыграла "Ворсклу", нанеся тем первое поражение в сезоне. Посмотрим, что изменит Анатолий Бессмертный, но вряд ли его начнут сильно критиковать в случае поражения. В том, что команды сейчас находятся на разных полюсах нет сомнений ни у кого.

Новый наставник провел с командой не так и много времени, чтобы начать кардинально менять наработки предшественника. Точно не сыграет Махмутович, а в остальном - больших изменений быть не должно. Не такой уж и большой арсенал исполнителей в распоряжении Бессмертного, чтобы перебирать харчами.

Ориентировочный состав: Костик - Ременяк, Лобай, Михоби, Якимец - Довгий - Шина, Сабино, Брикнер, Ренан - Ныч

Прогноз на матч "Заря" - "Львов" 2:0

При всем уважении к львовскому коллективу, мы не привыкли верить в чудеса. И даже после подвига "Агробизнеса" в кубке наше отношение не изменилось. "Заря" сейчас в отличной форме и готова играть против любого соперника - будь то "Мариуполь" или "Шахтер". Футболисты Скрипника смогли отдохнуть в среду и если наставник недопустит халатного отношения, то победа вряд ли сможет куда-то убежать. Худшей обороне чемпионата будет непросто остановить Аллахяра и Кочергина.